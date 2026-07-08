サムスンSDI、次世代電池に25兆ウォン投資へ――蔚山と天安で開発・量産を分業

韓国のサムスンSDIは、次世代電池の生産体制を構築するため、国内の蔚山（ウルサン）と天安（チョナン）の工場に合計25兆ウォン（約2兆6800億円）を投資すると発表した。この計画は、一方の拠点が技術を開発し、もう一方がそれを量産規模へと拡大するという明確な役割分担に基づいている。両拠点への投資プログラムは、いずれも2040年まで継続される予定だ。

■2つの工場、2つの役割

サムスンSDIが規制当局に提出した書類によると、同社は蔚山工場に約16兆ウォン（約1兆7100億円）を投資する計画である。これは、天安工場への9兆ウォン（約9600億円）の投資計画を発表した翌日に明らかになったものとして、韓国メディアのヘラルド経済（Herald Economy）が報じている。

今回の投資における最大のポイントは、2つの工場の役割分担にある。蔚山工場は、全固体電池、エネルギー貯蔵システム（ESS）向けのリン酸鉄リチウム（LFP）電池、およびナトリウム電池の量産ラインを擁し、次世代電池製造のハブとして整備される。一方の天安工場は、次世代電池技術を検証するための「マザーライン」と研究開発施設を備え、グローバルな旗艦工場（マザーファクトリー）として位置づけられる。つまり、天安で技術とプロセスを実証し、蔚山でそれを大量生産するという仕組みだ。

サムスンSDIは、従来のリチウムイオン電池を超える画期的な技術と目されている「全固体電池」について、2027年後半の量産開始を目指している。同社の盧泰文（ノ・テムン）CEOは、蔚山工場において世界初となる全固体電池の量産化を達成したいとの目標を掲げている。ただし、これらは確定した成果ではなく、あくまで野心的な目標である。全固体電池の投入スケジュールは、これまでも業界全体で遅れが生じてきた経緯がある。

現在、同社の「Sライン」と呼ばれるパイロットラインは、ソウル南方の水原（スウォン）にある研究所内に位置しており、面積は約6,500平方メートルである。一方、天安工場ではすでに「DryEV」と呼ばれるドライ電極のパイロットラインが稼働しており、従来の湿式電極製造プロセスと比べてコスト構造の改善を図っている。

■「次世代」が意味する4つの技術

今回の計画では、それぞれ異なる課題を解決するための4つの技術が軸となっている。

1つ目の「全固体電池」は、従来のリチウムイオン電池で使用されている可燃性の液体の電解質を固体のものに置き換える技術だ。原理的には、同じスペースにより多くのエネルギーを詰め込むことができ、火災のリスクも低減できるため、現在の電池の後継として広く期待されている。しかし、固体の界面を大規模に製造することは難しく、量産化は依然として目標の段階にとどまっている。

2つ目の「LFP（リン酸鉄リチウム）電池」は、エネルギー密度が低い代わりに、低コスト、長寿命、そして高い安全性を実現する技術だ。航続距離が重視される電気自動車（EV）よりも、据置型のエネルギー貯蔵システム（ESS）に適しているとされる。

3つ目の「ナトリウム電池」は、リチウムの代わりに地球上で最も豊富かつ安価な元素の一つであるナトリウムを使用する。エネルギー密度はやや劣るものの、コスト削減とサプライチェーンの安定化に寄与する。

4つ目の「ドライ電極製造技術」は、天安工場のDryEVパイロットラインが注力している分野である。従来の「湿式」プロセスで必要だった液体溶媒や、エネルギー消費の激しい乾燥炉を使用せずに電池の電極を製造する。これにより、製造コストとエネルギー消費の双方を削減することを目指している。

これらの技術は、それぞれ異なる市場に対応する。全固体電池はEVやヒューマノイドロボット向け、LFPやナトリウム電池は、AIデータセンターの台頭によって需要が急増しているエネルギー貯蔵システム（ESS）向けを想定している。

■サムスングループによる過去最大規模の国内投資の一環

今回の電池分野への投資は、サムスングループ全体が進めるさらに大規模な投資計画の一部である。同グループは、今後10年間で国内に総額2,655兆ウォン（約284兆円）を投資するという、過去最大の国内投資計画を明らかにしている。

その大半を占める約2,030兆ウォン（約248兆円）は、ソウル首都圏の平沢（ピョンテク）と龍仁（ヨンイン）における半導体クラスターの拡張に投じられる。残りの625兆ウォン（約66兆円）は、湖南（ホナム）、忠清（チュンチョン）、嶺南（ヨンナム）の各地方に分散して投資される予定だ。この地方投資枠の中で、サムスンディスプレイが忠清南道牙山（アサン）での次世代スマートフォンおよびマイクロディスプレイ生産に67兆ウォン（約7.1兆円）を投資する計画であり、サムスンSDIによる蔚山と天安の電池工場整備は、グループにおける次世代エネルギー分野への重要な布石となる。

■注目ポイントQ&A

●サムスンSDIは電池分野にどれだけの投資を行いますか？

サムスンSDIは、韓国国内の2つの拠点に合計25兆ウォン（約2兆6800億円）を投資すると発表しました。内訳は、規制当局への提出書類で明らかになった蔚山工場への約16兆ウォンと、その前日に発表された天安工場への9兆ウォンです。どちらの投資プログラムも2040年まで継続されます。蔚山工場は次世代電池の量産拠点として、天安工場は新しい電池技術を検証する研究開発の「マザーファクトリー」として整備される予定です。

●サムスンSDIはいつ全固体電池を量産する予定ですか？

サムスンSDIは2027年後半の全固体電池の量産開始を目指しており、同社CEOは蔚山工場において世界初の量産化を達成したいとの目標を述べています。ただし、これらは企業としての目標であり、保証されたものではありません。全固体電池は画期的な技術として期待されていますが、商業化は困難であることが分かっており、業界全体でもこれまでに導入スケジュールが延期されてきた経緯があります。

●全固体電池とはどのようなものですか？

従来のリチウムイオン電池で使用されている液体の電解質を、固体の材料に置き換えた電池のことです。液体の電解質は可燃性ですが、固体にすることで安全性が向上し、原理的には同じ体積により多くのエネルギーを蓄えることができます。そのため、現在のリチウムイオン電池の後継として期待されています。主な課題は製造面にあり、信頼性の高い固体の界面を大規模に製造することが難しいため、現在はまだ量産化に向けた開発段階にあります。

●ドライ電極電池とは何ですか？

従来の「湿式」電極製造プロセスで必要だった液体溶媒や、エネルギー消費の大きい乾燥工程を経ずに電池の電極を製造する技術です。これらの工程を省くことで、生産コストとエネルギー消費の双方を削減することを目指しています。サムスンSDIは天安工場で「DryEV」と呼ばれるドライ電極のパイロットラインを稼働させており、他拠点で量産規模に拡大する前に、この天安の地でプロセスを検証する計画です。

元記事: Samsung SDI Splits a 25 Trillion Won Battery Bet Between Ulsan and Cheonan