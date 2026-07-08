台湾でスーパー・マイクロ幹部ら拘束、AIチップ密輸の闇と「輸出規制法」の致命的抜け穴

台湾当局は2026年7月1日、Nvidia製AIチップの不正転売に関する捜査で、Super Micro（超微細電脳）の台湾幹部ら3人を拘束した。この捜査は、台湾におけるNvidia製チップ流出に対する初の本格的な刑事捜査となる。しかし、台湾にはAIチップの対中輸出を直接禁じる国内法がないため、今回の立件はすべて「文書偽造罪」に頼らざるを得ず、グローバルな輸出規制網の構造的な抜け穴が浮き彫りになっている。

■台湾当局による初の本格捜査と幹部拘束

台湾の基隆地方法院（地方裁判所）は7月1日夜、米Nasdaq上場のSuper Micro Computer（スーパー・マイクロ・コンピューター）の台湾支社マネージャー2名（王氏、林氏）と、同社の代理店であるAlbatron Technology（麗臺科技）の副総経理（副社長）である呂氏の計3人について拘束令状を承認した。検察によると、王氏と林氏は営業部門のシニアスタッフであるという。また、データセンター事業者であるChief Telecom（中華電信子会社の是方電訊）の従業員2名（王氏、朱氏）も、それぞれ10万台湾ドル（約49万円、1台湾ドル＝4.9円換算）と5万台湾ドル（約24.5万円）の保証金で保釈されたが、5人全員に海外渡航制限が課されている。これにより、5月に開始された台湾当局の捜査対象者は計9人に拡大した。

この拘束劇は、6月29日に基隆地方検察署が実施した大規模な家宅捜索を受けたものだ。検察は、Super Micro、Albatron、Chief Telecomの3社を含む計12カ所を捜索した。3社はいずれも捜査への協力を表明している。

■巧妙な迂回ルートと「GB300」を狙う理由

検察の主な容疑は、容疑者らが書類を偽造し、Nvidiaの最新アーキテクチャ「Blackwell Ultra」世代の「GB300」チップを搭載したSuper Micro製ハイエンドサーバー約50台を、米国が輸出規制を敷く中国、香港、マカオへ不正に輸出したというものだ。

検察によると、その手口は極めて巧妙に階層化されていた。容疑者らは最終需要者証明書（エンドユーザー証明書）を偽造してサーバーを一度日本へ輸出し、そこから香港を経由して最終的に中国本土へ送り込んだ疑いがある。こうした中間国を経由する書類偽造の手口は、他のAIチップ密輸事件でも確認されている。

今回標的となったNvidiaのGB300は、H100やH200の後継となるBlackwell Ultra世代のプロセッサであり、米国の輸出管理規則で最も厳しく制限されているカテゴリーに属する。米産業安全保障局（BIS）の2026年1月の規則では、H200などは中国向け輸出ライセンスが「個別の審査」に緩和された一方、GB200やGB300を含むBlackwellクラスは依然として「原則却下（presumption of denial）」の厳しい制限下に置かれている。これは、商用AIモデルのトレーニングに使われる計算アーキテクチャが、兵器シミュレーションや自律型システムの開発、核研究モデリングといった軍事用途に転用可能であるためだ。

また、密輸を後押しする経済的インセンティブも極めて大きい。市場アナリストによると、正規ルートで2万5000ドル〜3万ドル（約405万〜486万円、1ドル＝162円換算）で販売されるNvidia製GPUは、中国のバイヤーがアクセスするグレーマーケットでは4万ドル〜6万ドル（約648万〜972万円）以上の高値で取引されている。米戦略国際問題研究所（CSIS）のグレゴリー・アレン氏は、密輸チップの利益率は麻薬密売に匹敵すると指摘している。

■台湾の法制度が抱える「致命的な抜け穴」

今回の事件で最も重大な問題は、台湾にはAIチップの対中輸出を直接的に犯罪とする法律が存在しないことだ。そのため、捜査対象となっている9人の容疑者が問われているのは、あくまで「文書偽造」や「税関への虚偽申告」であり、転売行為そのものではない。

元国家安全保障会議（NSC）メンバーで、米外交問題評議会（CFR）のアナリストであるクリス・マグワイア氏は、6月に台北で開催されたフォーラムで「台湾においてAIチップを中国に輸出することは刑事犯罪にはならない。米国法では明らかに犯罪だが、台湾法では異なる。これを変える必要がある」と指摘した。

台湾は世界の最先端チップの大部分を製造するTSMCを擁し、Super Microなどの企業がそれらのチップを用いてAIサーバーを組み立てる、グローバルサプライチェーンの心臓部だ。米国法に基づく規制を台湾が執行することを期待しながら、台湾の検察官にそれを執行するための法的ツールを与えていない現状は、グローバルな輸出管理体制において構造的な欠陥となっている。

■法改正の動きと米国での連邦刑事訴訟

台湾当局もこの課題を認識している。民主進歩党の鍾佳濱（チョン・チアピン）立法委員（国会議員）は、無許可での対中AIチップ輸出を国内法で初めて刑事罰の対象とする「中国本土半導体チップ条項」を盛り込んだ貿易法改正案を起草した。また、米国との貿易協議の一環として、特定のブラックリスト企業だけでなく、中国のすべての顧客への販売を制限する広範な輸出規制も検討されている。これが実現すれば、Gigabyte（技嘉科技）やAsus（華碩電脳）といった台湾のサーバー組み立て企業にも、より厳格なエンドユーザー検証が求められることになる。

一方、米国でもSuper Microを巡る大規模な連邦刑事訴訟が並行して進んでいる。2026年3月19日、米司法省はSuper Microの共同創業者である「ウォリー」ことリャオ・イーシャン（Yih-Shyan "Wally" Liaw）容疑者を、Nvidia製AIチップ搭載サーバーを中国に密輸した容疑で逮捕した。起訴状によると、リャオ容疑者らはタイ、日本、香港のペーパーカンパニーを経由し、25億ドル（約4050億円）以上のAIサーバーを中国に迂回輸出していたとされる。その最終需要者には、米国のエンティティ・リスト（禁輸リスト）に掲載され、中国の軍事研究プログラムとの関連が指摘されている北京航空航天大学やハルビン工業大学が含まれていたと報じられている。

リャオ容疑者の裁判は2026年11月2日に開始される予定で、有罪となれば最高20年の禁錮刑に処される可能性がある。なお、Super Micro自体は米国の起訴状で被告として指名されておらず、同社は捜査の対象ではないとした上で、当局への情報提供と協力を進めていると発表している。

■注目ポイントQ&A

●なぜ台湾当局はSuper Microの幹部を「AIチップの不法輸出」で直接起訴できないのですか？

台湾には現在、中国へのAIチップ輸出を直接禁止・犯罪化する国内法が存在しないためです。そのため、検察は輸出そのものではなく、輸出の過程で行われた「文書偽造」や「税関への虚偽申告」という付随的な容疑でしか起訴できません。現在、この抜け穴を埋めるための貿易法改正案が検討されていますが、まだ成立していません。

●今回押収されたNvidiaのGB300チップがこれほど規制され、高値で取引されるのはなぜですか？

GB300はNvidiaの最新「Blackwell Ultra」世代のプロセッサであり、米国の輸出管理規則で最も厳しい「原則却下」の対象となっているためです。このチップは、商業用AIの訓練だけでなく、兵器シミュレーションや軍事インテリジェンス分析などの軍事用途（デュアルユース）にも転用可能です。グレーマーケットでは正規価格の約2倍で取引されており、麻薬密売に匹敵する極めて高い利益率が密輸を誘発しています。

●Super Microの共同創業者に対する米国での裁判はどうなっていますか？

共同創業者のリャオ・イーシャン（Wally Liaw）容疑者は、25億ドル以上のAIサーバーを中国に密輸した容疑で2026年3月に米連邦捜査局に逮捕されました。同容疑者は無罪を主張しており、裁判は2026年11月2日に開始される予定です。最大で禁錮20年の実刑判決を受ける可能性があります。なお、Super Micro社自体は被告として起訴されていません。

元記事: Taiwan Detains Super Micro Execs: Forgery Charges Fill $2.5B Export-Law Void