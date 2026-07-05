米テスラやウーバーでAI利用費に上限設定　企業のAI導入はROIの検証フェーズへ

テスラは、従業員による人工知能（AI）ツールの利用費に週200ドルの上限を導入した。生成AIの社内利用が急増するなか、ウーバー・テクノロジーズなど他の企業でも同様の費用管理を強める動きが広がっている。

テスラは、エンジニアリング部門や製品部門で生成AIシステムの社内利用が急増したことを受け、従業員による人工知能（AI）ツールへの支出に週200ドルの上限を導入した。社内連絡を引用した複数の報道によると、この方針はテスラの社内プラットフォームを通じて使われる外部AIサービスに適用される一方、イーロン・マスク氏のxAIエコシステム下で開発された一部のベータ版ツールは対象外となる。

この制限は、テスラのエンジニアリング業務でAI導入が数カ月にわたり急速に拡大した後に設けられた。従業員はコーディング、調査、業務フローの自動化にAIツールを使ってきた。ベンジンガによると、従業員に共有された社内文書に基づく報道として、社内の監視システムは従業員によるAIトークンの消費量を追跡しており、一部のソフトウエアエンジニアは週に数千ドル規模の費用を発生させていたとされる。

「Bottle Rocket」と呼ばれるテスラの社内プラットフォームは、OpenAI、Anthropic、xAI、Cursorなどの提供企業のモデルへのアクセスを一元化し、従業員が作業内容に応じてシステムを切り替えられるようにしている。同社はまた、従業員が週200ドルの上限を超える場合に承認を求める要件も導入し、AI関連費用に対する財務管理を一段と厳格にした。

報道で引用された社内日程によると、この方針は7月6日から適用される予定である。

テクノロジー業界の他社でも、同様の費用管理策が採用されている。ウーバー・テクノロジーズは今年初め、従業員によるAI支出に月間上限を導入した。社内利用が数カ月で予算想定を上回ったと報じられたためである。この変更は、生成AIツールがコーディングや業務運営のワークフローに広く組み込まれ、利用量に応じた料金体系を持つ高機能モデルへの依存が高まるなかで実施された。

NDTV Profitの報道によると、アクセンチュアも、経営幹部が日常的な業務でのトークン消費量の増加に言及した後、従業員に生成AIの利用を抑制するよう促した。これは、大手コンサルティング・サービス企業の間で、予測しにくいAI運用コストへの懸念が広がっていることを反映している。

一連の動きは、企業のAI導入が調整局面に入っていることを示す。各社は生成AIシステムを日常業務に組み込み続ける一方、利用量に応じて課金されるコンピューティング資源について、より厳しい財務統制を課している。従来型のソフトウエアライセンスモデルと異なり、AIツールは処理量に基づいて料金を請求することが多く、従業員の利用増加がそのまま営業費用の増加につながり得る。

企業がエンジニアリング部門全体にAI導入を拡大するにつれ、この問題はより目立つようになっている。テスラの社内ダッシュボードは従業員ごとの利用水準を追跡しているとされ、AI消費量が他の業務指標と並んで監視されるようになったことを浮き彫りにしている。

業界全体では、各分野でAI利用が増えることによって生じるインフラ需要にも注目が集まっている。テスラの方針転換と直接結び付くものではないが、People Mattersによると、AIワークロードに関連した計算需要の増加は、世界的なサプライチェーン制約や地政学的緊張の影響を受ける防衛・産業システムを含め、幅広い業界でみられるテクノロジー投資圧力と重なっている。

テスラの今回の動きは、同社が車載ソフトウエア開発や自動運転システム全体でAI統合を拡大し続けるなかで出てきた。同社の社内アクセス構造では、従業員が単一のプラットフォームを通じて複数のAI提供企業のサービスを利用できる。これは、AIツールを中央集権的なガバナンス体制の下に集約する企業全体の潮流を反映している。

週単位の支出上限は、従業員に標準化された費用基準を導入する一方、管理職の承認を通じた例外も認める。American Bazaar Onlineによると、社内で開発されたxAIツールのベータ版は上限の対象外にとどまっており、テスラが自社内のAI開発の取り組みとの連携を続けていることを示している。