サムスン、22日に「Galaxy Unpacked」開催か――新型折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold 8 Wide」、スマートグラス、価格高騰の背景に迫る

サムスンが、数年ぶりとなる大規模な新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を2026年7月22日にロンドンで開催する可能性が高まっている。今回のイベントでは、3機種の折りたたみスマートフォン、2機種のスマートウォッチ、そして同社初となる商用AIスマートグラスの発表が期待されている。ただ、世界的なメモリチップ不足の影響により、大容量モデルを中心に価格が高騰する見通しだ。

■7月22日開催は「ほぼ確実」か、ロンドンを選ぶサムスンの戦略

サムスンによる正式な発表はまだ行われていないが、今回のイベント日程は事実上確認されたとみられている。マレーシアの「Galaxy Members」アプリ内に掲載されたプロモーション用クーポンに、未発表の折りたたみスマートフォン向けとして「7月22日」の引き換え期日が記載されていた。さらに、韓国メディアの「韓国経済TV」や「ソウル経済新聞」、米連邦通信委員会（FCC）の認証規制文書、そして複数の情報筋もこの日程を裏付けている。予約受付はイベント当日（日本時間では時差を考慮する必要がある）に開始され、8月11日頃に発売される見通しだ。

開催地としてロンドンが選ばれた背景には、明確な競争戦略がある。Apple（アップル）が2026年9月に初の折りたたみiPhoneを発表すると広く予想されるなか、サムスンは先手を打って市場の関心を確保したい考えだ。欧州はサムスンにとって最も競争が激しい折りたたみスマホ市場であり、ロンドンでの開催は欧州の消費者を最優先に囲い込む狙いを示している。

■Galaxy Z Fold 8 Wide：2019年以来の大きな挑戦となる新形状

今回のイベントで最も注目されるのは、フラッグシップ機「Galaxy Z Fold 8 Wide」の新しい形状だ。従来の縦長ディスプレイを廃止し、アスペクト比4:3の約7.6〜7.8インチの内側ディスプレイを採用。開いた状態では、大型のスマートフォンというよりもコンパクトなタブレットに近い操作感を実現している。これにより、マルチタスクや動画再生、画面上でのキーボード入力が劇的に快適になるという。カバーディスプレイは約5.4インチ（アスペクト比16:10）に広がり、閉じたままでも通常のスマートフォンのように片手で操作できる仕様だ。

技術的なトレードオフとして、内側ディスプレイを保護する超薄型ガラス（UTG）の厚みが、標準の「Fold 8 Ultra」の45μmに対して「Wide」では60μmに厚くなっていると報じられている。ガラスを厚くすることで折り目の凹凸を目立たなくし、落下時の耐衝撃性を高められる一方、繰り返し折り曲げる際の負荷が増すリスクもある。カメラは5000万画素の広角と超広角のデュアル構成で、光学ズーム（望遠）は非搭載となる見込みだ。

■Galaxy Z Fold 8 Ultra：バッテリー増量と2億画素カメラ搭載か

従来の縦長フォーマットを好むユーザー向けには、「Galaxy Z Fold 8 Ultra」（FCC文書上のモデル番号：SM-F976）が用意されている。バッテリー容量は前モデルの4,400mAhから5,000mAhへと13.6%増加し、充電速度も従来の25W制限から45Wへと高速化される見込みだ。また、長年批判されてきた画面の折り目も大幅に改善されると噂されている。

カメラシステムには、Galaxy S26 Ultraと同等の2億画素メインセンサー、5000万画素の超広角、1000万画素の3倍望遠が搭載される見通しだ。プロセッサには「Snapdragon 8 Elite Gen 5」がグローバルで採用され、7年間のソフトウェアアップデート保証も確実視されている。価格については、256GBのベースモデルが1,999ドル（約32万1,839円、1ドル=161円換算）からとなり、大容量モデルはさらに高価になると予想されている。

■Galaxy Z Flip 8：マイナーチェンジに留まり、シリーズ最後のモデルになる噂も

「Galaxy Z Flip 8」は、前モデルからの緩やかなアップデートに留まる見込みだ。筐体は折りたたみ時で約13.2mmと薄型化され、重量も約180gに軽量化。ヒンジの改良により折り目もほぼ解消されるという。RAMは12GBで、ストレージは256GBと512GBが用意される。プロセッサは地域によって異なり、日本を含む一部地域では「Snapdragon 8 Elite Gen 5」が、欧州や韓国では「Exynos 2600」が採用されるとみられる。

一方で、Flipシリーズの今後については不透明な情報もある。複数のリーク情報によると、サムスンはリソースをFoldシリーズやAppleへの対抗策に集中させるため、Flip 8を最後に縦折り型（クラムシェル）モデルの展開を終了する可能性があるという。サムスンはこの噂を認めていないが、サプライチェーンの生産データでもFlip 8の生産計画が削減されていることが示されている。

■なぜ価格が上昇するのか？ 待っても安くならない構造的要因

2026年モデルの価格上昇は、サムスン独自の判断ではなく、半導体業界全体を揺るがしている「AIデータセンター需要に伴う高帯域幅メモリ（HBM）の不足」が原因だ。AIアクセラレータ向けにHBMの生産が優先されることで、スマートフォン向けの通常のモバイルDRAM（LPDDR5Xなど）の供給が逼迫している。市場調査会社SigmaIntelによると、2026年第2四半期にLPDDR5X（12GB）の価格は前四半期比で89%も急騰した。

調査会社Gartnerは、このメモリ価格の高騰は2027年後半まで解消されないと予測しており、スマートフォン全体の平均価格は年末までに約13%上昇する見通しだ。そのため、購入を数ヶ月遅らせても価格が下がる可能性は極めて低い。購入費用を抑えるには、7月22日の予約開始時に提供されるとみられる下取りキャンペーンを活用するのが最も現実的な手段となる。

■Galaxy Watch Ultra 2：新型チップとバッテリーの大幅強化

スマートウォッチの最上位モデル「Galaxy Watch Ultra 2」は、最大の弱点だったバッテリー駆動時間を改善するため、容量を従来の590mAhから784mAh（公称値800mAh）へと33%増量する。これは競合のApple Watch Ultra 3（599mAh）を約31%上回る容量だ。

さらに、プロセッサには3nmプロセスを採用したクアルコムの最新チップ「Snapdragon Wear Elite」を初搭載する。このチップに内蔵された専用NPU（ニューラル処理ユニット）により、スマートフォンと通信することなく、ウォッチ単体でGemini AIによる高度な対話処理が可能になる。価格は649ドル〜699ドル（約10万4,489円〜11万2,539円）程度で、8月5日頃に発売される見込みだ。なお、標準モデルの「Galaxy Watch 9」および「Watch 9 Classic」も同様の新型チップを搭載すると報じられているが、Classicモデルについては認証機関への登録が確認されておらず、今回のイベントに登場するかは未確定だ。

■Galaxy Glasses：サムスン初のAndroid XR対応スマートグラス

今回のイベントの「隠し玉」となるのが、サムスン初のスマートグラス「Galaxy Glasses」（開発コード名：Jinju）だ。Gentle MonsterおよびWarby Parkerとの提携によりデザインされたこの製品は、ロンドンのステージで詳細なスペックと価格が発表される見込みだ。

このスマートグラスは、処理の大部分を接続されたスマートフォン側に依存する「コンパニオンデバイス」方式を採用している。これにより、本体価格を379ドル〜499ドル（約6万1,019円〜8万339円）という比較的安価な水準に抑えることに成功した。GoogleのGemini AIと深く統合されており、視線に合わせた道案内、リアルタイム音声翻訳、カレンダー管理、カメラを通じたオブジェクト認識などの機能を提供する。2026年秋にオーディオ機能のみの第1世代モデルが発売され、レンズ内にディスプレイを搭載した上位モデルは2027年に登場する予定だ。

■今回のイベントで発表されないもの

開発中と噂される「Galaxy Ring 2」は、今回のイベントではなく2027年初頭の発表になるとみられている。また、新型タブレット「Galaxy Tab S12」シリーズや「Galaxy S26 FE」についても、今回のロンドンイベントでの発表予定はないと報じられている。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Z Fold 8 Wideの価格はいくらになりますか？

サムスンからの正式発表はありませんが、複数のサプライチェーン情報によると、ベースモデルの価格は1,999ドル（約32万1,839円、1ドル=161円換算）前後になると予想されています。メモリ価格の高騰により、大容量モデル（1TBなど）はさらに高価になる見込みです。

●Galaxy GlassesとMetaのRay-Banスマートグラスの違いは何ですか？

Galaxy GlassesはGoogleのGemini AIを搭載しており、多言語翻訳やGoogleマップ、Androidアプリとの深い連携が特徴です。どちらもスマートフォンに処理を依存する仕組みですが、Galaxy GlassesはiOSとAndroidの両方に対応する予定です。

●なぜ今年のGalaxy Unpackedはロンドンで開催されるのですか？

欧州はサムスンにとって折りたたみスマホの最重要市場の一つです。Appleが初の折りたたみiPhoneを発表すると噂される9月よりも前に、欧州の消費者にアピールするための戦略的な選択とみられています。

●Galaxy Z Flip 8は本当に最後のフリップ型スマホになるのですか？

サムスンは公式に認めていませんが、複数のリーカーが「Flip 8が最後のモデルになり、今後はFold型に注力する」と主張しています。ただし、Flip 8が発売された場合、7年間のソフトウェアサポートが提供されるため、2033年まで安心して使用できます。

元記事: Samsung Unpacked July 22 in London: Foldables, Glasses, and Rising Prices