Claude Fable 5、サブスク無料枠が7月7日に終了――100万トークンあたり最大50ドルの従量課金に移行

Anthropicは、AIモデル「Claude Fable 5」をサブスクリプションプランに同梱して提供する猶予期間を、日本時間2026年7月7日（火）に終了する。これ以降、Pro、Max、Team、およびプレミアムEnterpriseの各プランで同モデルを継続して利用するには、既存プランの料金とは別に、100万入力トークンあたり10ドル、100万出力トークンあたり50ドルの「使用クレジット（usage credits）」が必要となる。この変更は、自律的に動作するエージェント型ワークフローを構築している開発者にとって、運用コストの劇的に増加する可能性がある。

■猶予期間が終了し、完全従量課金制へ移行

日本時間7月7日（火）以降、Claude Fable 5の利用を継続するすべてのPro、Max、Team、およびプレミアムEnterpriseのサブスクリプションユーザーは、既存プランの基本料金に加えて、従量制の「使用クレジット」を購入する必要がある。価格は100万入力トークンあたり10ドル（約1,610円）、100万出力トークンあたり50ドル（約8,050円、いずれも1ドル＝161円換算）に設定されている。これは「Claude Opus 4.8」のちょうど2倍の料金であり、Anthropicが一般提供しているモデルの中で過去最高額となる。

この変更は、輸出規制による一時停止や19日間に及ぶ世界的なシステム障害など、波乱に満ちた6週間の運用の末に導入される。一般的なライトユーザーにとっては、次回の請求書に新しい項目が追加される程度の変化だが、マルチステップの自律的なワークフロー（エージェント型ループ）を構築している開発者にとっては、運用コストを大きく左右する死活問題となる。

プランごとの影響は以下の通りだ。Pro、Max、Teamのサブスクライバー向けには、7月1日のモデル再開以降、週の利用制限の最大50%まで追加コストなしでFable 5が提供されていたが、明日以降はこの無料枠が終了し、すべてのセッションが独立した使用クレジット残高から消費されるようになる。標準のEnterpriseプランにはFable 5の無料枠は一切含まれておらず、組織が使用クレジットを有効化しない限りアクセスできない。プレミアムEnterpriseプランも同様に、7月7日の猶予期間終了後はクレジットの購入が唯一のアクセス経路となる。

運用上の注意点として、無料枠を使い切る前に使用クレジットを有効化していない場合、Fable 5へのアクセスはセッションの途中であっても即座に停止し、自動的に他のモデルへフォールバックされることはない。

■輸出規制と障害に揺れた激動の6週間

今回の7月7日の期限は、Fable 5がサブスク同梱から使用クレジットによる従量課金へと移行する2回目のタイミングとなる。同モデルは6月9日、AnthropicがOpusファミリーの上位に位置づける「Mythosクラス」初の一般公開モデルとしてローンチされ、当初は6月22日まで各プランに無料で同梱されていた。そして6月23日に一度、使用クレジット制へと移行していた。

しかし、ローンチからわずか3日後、多くのユーザーが本格的にモデルを使い始める前に、米国商務省が輸出規制指令を発令した。これによりAnthropicは、国内外を問わず、米国籍を持たない者に対するFable 5およびMythos 5の提供停止を余儀なくされた。コンシューマ規模でリアルタイムに国籍を検証する手段を持たなかった同社は、指令受領から約90分以内に、世界中のすべてのユーザーに対して両モデルへのアクセスを遮断した。この19日間にわたる提供停止により、当初予定されていた無料期間はほとんどのユーザーに届かないままリセットされ、代替として7月1日から7月7日までの新たな6日間の無料枠が設定されることとなった。

その後、ハワード・ラトニック米国商務長官が6月30日に輸出規制のライセンス要件を撤回する書簡を送付したため、7月1日にClaude Platform、Claude.ai、Claude Code、Claude Coworkを通じて世界中のユーザーへのアクセスが再開された。ただし、AWS、Google Cloud、Microsoft Foundryなどのサードパーティ製クラウドプロバイダー経由の提供については、現在も順次復旧作業が進められている段階であり、完了時期は未定とされている。

■各プランにおける具体的なコスト計算と抑制策

Claude APIの価格設定ページによると、Fable 5の料金は100万入力トークンあたり10ドル、100万出力トークンあたり50ドルであり、実際のワークフローでは出力トークンのコストが支配的になる。例えば、20万トークンのコンテキストを読み込み、4万トークンの出力を生成する処理を行う場合、Fable 5では1回あたり4.00ドル（約644円）かかる。これに対し、現在100万トークンあたり入力2ドル／出力10ドルの導入価格が適用されている「Claude Sonnet 5」で同じ処理を行った場合は0.80ドル（約129円）で済む。

開発チームがコストを抑制するための手段は主に3つある。

1つ目は「プロンプトキャッシュ（Prompt Caching）」の活用だ。システムプロンプトやツール定義、固定されたコードベースなど、繰り返し使用するコンテンツの入力コストを90%削減（100万トークンあたり10ドルから1ドルへ）できる。同じコードベースを何度も読み直す「Claude Code」のセッションなどでは、これが最も強力なコスト削減手段となる。

2つ目は「Batch API」の利用だ。リアルタイムな応答を必要としない処理であれば、入力5ドル、出力25ドルと、料金を半額（Opus 4.8と同等）に抑えることができる。

3つ目は「タスクに応じたルーティング」の徹底だ。真に複雑なマルチステップの処理にのみFable 5を割り当て、それ以外のタスクはOpus 4.8やSonnet 5で処理するという運用ルールを確立することが、予期せぬ請求を避けるために重要となる。

なお、契約上変更できない点として、Fable 5およびMythos 5は現在「対象モデル（Covered Models）」に指定されており、30日間のデータ保持期間が適用される。ゼロデータ保持（Zero Data Retention）のオプションは選択できないため、機密性の高いワークロードを扱う法務や調達の担当者は、デプロイ前にこの仕様を確認しておく必要がある。

■エージェント型ループでコストが急増する理由

Fable 5においてエージェントの運用コストが急増する理由は、モデルのアーキテクチャに起因している。Claudeのエージェントに関するドキュメントが説明しているように、Fable 5を含むトランスフォーマーモデルは「ステートレス（状態を保持しない）」である。つまり、APIコールの合間にメモリを保持できないため、プロジェクトの状態、これまでの実行計画、過去のやり取りの要約、利用可能なツールといったすべてのコンテキストを、新しいリクエストのたびに明示的に送信し直す必要がある。

1回限りのチャットであればこの影響は目立たないが、数十から数百回に及ぶエージェントのループ処理では、蓄積された全コンテキストが毎回「入力」として課金され、モデルが生成する推論プロセスを含んだ長い応答が、100万トークンあたり50ドルという高額な「出力」として課金され続けることになる。

6月の最初のリリース時に行われた検証データが、そのコストの規模を物語っている。BleepingComputerによるテストでは、負荷の高い検証において100ドル（約16,100円）分のMaxサブスクリプション枠が9分未満で消費された。また、ScrimbaのCEOは7分間で130万トークンを消費し、これは時間換算で約160ドル（約25,760円）のペースに相当する。実際の運用環境におけるエージェントループでは、高負荷なセッションにおいて1時間あたり200ドルから400ドル（約32,200円〜64,400円）に達した事例も報告されている。

Anthropicは、Fable 5は競合モデルよりも少ないステップとトークンでタスクを完了できるため、単純な単価比較よりも総コストが安くなる場合があると主張している。ただし、これは「適切なタスク」に適用した場合に限られる。すべての処理をデフォルトでFable 5にルーティングしてしまうと、品質の向上に見合わないコストの急増を招く。また、Fable 5はサブスクリプションの利用制限に対してOpus 4.8の2倍のカウントとして計算されるため、無料枠の消費スピードも非常に早い。

さらに、7月1日の再開時に導入された新しい「安全分類器（safety classifier）」がコスト管理を複雑にしている。これはAmazonが報告したジェイルブレイク手法に対処するために導入されたものだが、通常のコーディングやデバッグのタスクにおいて誤検知（偽陽性）が発生することが報告されている。AI評価プラットフォームBridgeMindによるデバッグベンチマークテストでは、12個のTypeScriptデバッグタスクのうち、Fable 5で最後まで実行できたのはわずか3個で、残りの9個は分類器によってOpus 4.8へと強制的に迂回（ルーティング）された。迂回されたセッションはOpusの料金で請求されるためコストは下がるものの、開発者が意図したモデルで処理を実行できていない可能性がある。

■Anthropicは「一時的な措置」と説明

Anthropicは、この従量課金への移行を価格戦略ではなく、サーバー容量（キャパシティ）の制限による一時的な措置であると一貫して説明している。7月1日の再デプロイ時の発表において、同社はFable 5への需要が「非常に高く、予測困難」になると予想されるため、提供開始を遅らせるよりも、使用クレジットによる需要管理を行いながら早期にアクセスを提供する道を選んだと述べている。

同社は現在、インフラの拡張を急いでいる。SpaceXとの提携を通じて「Colossus 1」データセンターの全容量（300メガワット以上、22万台以上のNvidia製GPU）を確保する取り組みを進めており、すでにClaude Codeのレート制限緩和や、Pro/Maxアカウントにおけるピーク時間帯のアクセス制限解除などの効果が出始めている。しかし、それでもFable 5への需要は、定額サブスクリプションで賄える許容量を超えているとみられる。Claude CodeのリードエンジニアはX（旧Twitter）上で、キャパシティが確保され次第、Fable 5を標準のサブスクリプション特典に戻す意向であることを公表しているが、具体的な時期は明らかにしていない。

なお、6月30日にFreeおよびProプランの新しいデフォルトモデルとしてローンチされた「Claude Sonnet 5」は、エージェントタスクにおいてOpus 4.8に近い性能を発揮し、100万入力トークンあたり2ドル、出力10ドルという低価格で提供されている（この導入価格は2026年8月31日まで適用予定）。Fable 5の極めて長いコンテキスト窓（100万トークン）を必要としないワークロードであれば、Sonnet 5への切り替えが最も現実的なコスト回避策となる。

■移行日までに開発者が取るべき対策

開発者が直ちに行うべき具体的な対策は以下の通りだ。

まず、Claude Consoleで使用クレジットを有効化し、月間の支出上限（キャップ）を設定すること。クレジットが未設定の場合、猶予期間終了と同時にFable 5へのアクセスが完全に停止する。次に、現在稼働しているパイプラインのうち、どのワークロードにFable 5が本当に必要なのかを精査する。大規模なコード移行や、数日間に及ぶ自律的なリサーチなど、Fable 5の強みである100万トークンのコンテキスト窓や12万8,000トークンの最大出力が必要なタスク以外は、Opus 4.8やSonnet 5へルーティングを切り替えるべきである。

また、エージェントシステムを構築している場合は、プロンプトキャッシュの有効化、1ターンあたりのトークン制限の設定、実際にどのモデルが応答したかのログ記録（安全分類器によるOpusへの迂回を検知するため）、およびセッション全体のターン数予算（バジェット）の設計を徹底する必要がある。移行前に、現在の無料枠を利用して代表的なタスクを実行し、実際の消費トークン数と想定されるコストを算出しておくことが推奨される。

■注目ポイントQ&A

●7月7日以降、Claude Fable 5のAPI利用料金はどのようになりますか？

100万入力トークンあたり10ドル、100万出力トークンあたり50ドルとなります。例えば、5万入力トークンと1万出力トークンを消費する一般的なエージェントの1ターンでは約1.00ドルのコストが発生します。コスト削減策として、システムプロンプトや共通コードベースなどの固定テキストに入力コストを90%削減できる「プロンプトキャッシュ」を適用することや、リアルタイム性を求めない処理に料金が半額になる「Batch API」を利用することが推奨されます。

●Claude Fable 5は将来的にサブスクリプションの標準機能に戻りますか？

Anthropicは、十分なサーバー容量が確保され次第、Fable 5を標準サブスクリプションの特典として復元する意向を公表しています。同社のエンジニアもこの方針を認めていますが、現時点で具体的な復帰時期のタイムラインは明らかにされていません。

●セッションの途中で使用クレジットの残高が切れた場合はどうなりますか？

クレジット残高が枯渇した時点で、Fable 5へのアクセスは即座に停止します。他のモデル（Opus 4.8など）への自動的なフォールバックは行われないため、自律型エージェントなどを長時間稼働させる場合は、事前にClaude Consoleで十分な残高を確保し、適切な月間支出上限を設定しておく必要があります。

●なぜFable 5をエージェントで利用するとコストが急増するのですか？

Fable 5を含むトランスフォーマーモデルはステートレス（状態を保持しない）な設計であるため、APIを呼び出すたびに、これまでの会話履歴やプロジェクトの状態といったすべてのコンテキストを「入力」として送信し直す必要があるからです。エージェントのターン数が増えるにつれて入力コンテキストが肥大化し、さらにモデルによる長文の推論プロセスが100万トークンあたり50ドルの高額な「出力」として課金されるため、累積コストが急激に増加します。

元記事: Fable 5 Subscription Ends Tomorrow: Per-Token Costs and Who Gets Hit Hardest