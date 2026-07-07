System76、RTX 5070搭載で1.53kgの軽量LinuxノートPC「Adder Pro」を7月中旬発売へ

米System76は2026年7月4日、15.3インチの新型LinuxゲーミングノートPC「Adder Pro」を発表した。最新のIntel Panther Lakeプロセッサと、NVIDIAのディスクリートGPUであるGeForce RTX 5060またはRTX 5070 Laptopを搭載しながら、重量を1.53kgに抑えている。発売は7月中旬を予定しており、価格は現時点で未公表だが、OSにはPop!_OS 24.04 LTSまたはUbuntu 26.04 LTSがプリインストールされる。

■ポータビリティと高性能GPUの両立

これまでLinuxのデベロッパーやパワーユーザーは、携帯性とディスクリートGPU（単体GPU）の性能のどちらかを選択せざるを得ない状況が続いていた。Adder Proはそのギャップを直接埋めるモデルとなる。

System76の既存モデルにおいて、RTX 5070を搭載可能な「Oryx Pro 16」の重量は約2.25kg、「Adder WS 15」は約2.4kgだった。これに対し、新モデルのAdder Proは筐体サイズが34.37×26.19×1.98cmと厚さ20mm以下に抑えられており、従来モデルから約900gもの軽量化を果たしている。詳細なスペックは、System76のAdder Proティザーページで公開されている。

■Intelの最先端「18A」プロセスを採用したPanther Lake

Adder Proの心臓部である「Core Ultra 7 356H」は、Intelの「18A」製造プロセスで構築されている。この18Aノードは、米国（アリゾナ州チャンドラーのFab 52）で設計・製造される初の2nm未満クラスのプロセス技術であり、単なるスペック以上の戦略的意味を持つ。2025年10月のIntelのPanther Lakeアーキテクチャ発表によると、同プロセスでは10年ぶりとなる新トランジスタ構造「RibbonFET」（ゲートオールアラウンド設計）と、業界初の裏面電源供給システム「PowerVia」という2つの画期的な技術が導入された。これにより電力効率が向上し、前世代のプロセスノードと比較して1ワットあたりの性能が約15%向上したとIntelは主張している。

Linuxコミュニティや開発者にとって重要なのは、Panther Lake搭載ノートPCの市場での実積が、AppleやAmazonといった外部ファウンドリ顧客がIntel 18Aプロセスへの委託を検討する際の重要な判断材料になるという点だ。Adder Proはニッチな製品ながら、地政学的およびサプライチェーン上の思惑が絡む米国製半導体の実力テストとしての側面も備えている。

Core Ultra 7 356H自体は、4つの高性能コア（Cougar Cove、最大4.7GHz）、8つの高効率コア（Darkmont、最大3.7GHz）、4つの低電力高効率コアからなる計16コアのチップだ。Panther Lakeではハイパースレッディングが意図的に排除されており、コア数とスレッド数が同一となっている。これは18Aノードにおける1コアあたりの電力効率を最適化するための設計上のトレードオフである。Notebookcheckによるベンチマーク評価では、356Hは多くの競合コンパクトシステムに搭載されているAMDのAPU「Ryzen AI 9 HX 370」（Strix Point）をわずかに上回る十分な演算性能を備えていると指摘されている。

また、356Hには最大50 TOPSの処理能力を持つNPU 5（ニューラル処理ユニット）が搭載されており、クラウドに接続することなくデバイス上でAI推論を実行できるIntelの「Copilot+ PC」の基準を満たしている。

■GDDR7採用のRTX 5060/5070と、VRAM容量に関する留意点

グラフィックスは、NVIDIA GeForce RTX 5060またはRTX 5070 Laptop GPUから選択できる。どちらのオプションも8GBのGDDR7メモリを搭載している。GDDR7はPAM4シグナリングを約1.1Vで動作させる第7世代のグラフィックスメモリ規格で、GDDR6Xよりも大幅に低い消費電力で高い帯域幅を実現する。この熱効率の高さは、GPUの消費電力を1ワットでも削減して排熱負荷を減らしたい1.53kgの軽量筐体において極めて重要となる。

RTX 5070 Laptopは、十分な冷却が行われればRTX 5060よりも約15%高いパフォーマンスを発揮するとされているが、System76は各構成におけるGPUの電力制限（TDP）をまだ明らかにしていない。NotebookcheckのRTX 5070 Laptopベンチマークでも、このクラスのGPUの性能はTDP設定に大きく依存することが確認されている。そのため、実機が出荷され第三者による検証が行われるまでは、他のRTX 50シリーズ搭載ノートPCとの直接的な性能比較は推測の域を出ない。また、8GBのGDDR7容量は現在の1080pや1440pでのゲーミングには十分だが、2026年以降のAAAタイトルではより多くのVRAMが要求される傾向にあるため、Adder Proのネイティブ解像度である1600pでは制限となる可能性がある。2026年6月のSteamハードウェア調査では、16GBのVRAMを搭載するシステムの割合が着実に増加していることが示されている。

■Pop!_OSとSteamOSにおけるNVIDIA GPU対応の違い

Adder ProにはPop!_OS 24.04 LTSがプリインストールされるが、Pop!_OSにおけるNVIDIA GPUのサポート状況はSteamOSのそれとは根本的に異なる。Pop!_OSは一般的な「変更可能（mutable）」なLinuxディストリビューションであり、ユーザーは標準のパッケージ管理システムを使用してNVIDIAのプロプライエタリ（独自）ドライバーをインストール・管理できる。Pop!_OS 24.04では「NVIDIA Driver 585」がサポート対象構成として提供されている。一方、SteamOSはルートファイルシステムが読み取り専用の「変更不可（immutable）」なOSであり、Valveがアップデートイメージ内にNVIDIAドライバーを組み込む必要がある。これにはNVIDIAとの緊密な協力が必要であり、実現は早くとも2026年後半以降になるとみられている。

したがって、Adder Proの購入者にとって、Pop!_OS上でのNVIDIA RTX 5070によるゲーミングは「将来の予定」ではなく、「今すぐ利用可能な解決済みの機能」となる。

■あえて光沢（グロッシー）OLEDパネルを採用した理由

ディスプレイ仕様において、System76は珍しい選択を行った。Adder Proは、解像度2560×1600、リフレッシュレート165Hz、DCI-P3カバー率100%、アスペクト比16:10のOLED（有機EL）パネルを採用しているが、多くのゲーミングノートやプロ向けノートで一般的な「非光沢（ノングレア）」処理ではなく、「光沢（グロッシー）」コーティングが施されている。

この選択の理由は、OLEDパネルの特性を最大限に活かすためだ。非光沢コーティングはディスプレイガラスの上に光を拡散させる層を設けるため、周囲の光の映り込みを抑える一方で、ディスプレイ自体から発せられる光もわずかに拡散させてしまい、コントラスト比や色飽和度の低下を招く。これに対し、コーティングのない光沢OLEDパネルは、完全な黒の表現や無限に近いコントラスト、パネル本来の鮮やかな色彩を直接届けることができる。光沢と非光沢のOLEDディスプレイにおける物理的な特性の違いは、ディスプレイ技術の文献でも広く実証されている。

トレードオフとして、光沢ディスプレイは周囲の環境の映り込みが目立ちやすくなる。明るいオフィスや屋外ではこの反射が気になるが、多くのLinuxデベロッパーやクリエイティブプロフェッショナルが働く管理された照明環境や、暗いゲーミング環境においては、光沢仕上げは画質を大きく向上させるメリットとなる。System76のこの選択は、同マシンがカフェや移動中での使用ではなく、そうした特定の作業環境向けに設計されていることを示している。

さらに、このディスプレイはCOSMICデスクトップ環境のWaylandネイティブコンポジタと組み合わせることで、技術的なメリットが加わる。Waylandコンポジタは、従来のX11ベースのデスクトップ環境とは異なり、リフレッシュレートの切り替え、HDR信号の制御、モニターごとのスケーリングなど、OLEDパネルの挙動を直接制御できる。メモリ安全性のためにRustで書かれ、初期リリースからWayland専用として構築されているCOSMICは、現代のOLEDディスプレイパイプラインの能力をフルに引き出すために設計された初のLinuxデスクトップ環境である。

■監査可能なオープンソースファームウェア「coreboot」

corebootを搭載するSystem76のノートPCは、ユーザーが検査および変更可能なファームウェアを備えている。Adder Proでは、OSがロードされる前にプロセッサ、メモリコントローラ、I/Oファブリックをセットアップする低レベルの初期化コードがオープンソースで公開されている。これは、ほぼすべてのWindows向けOEMノートPCに採用されているプロプライエタリなUEFI実装とは大きく異なる特徴だ。System76のオープンファームウェアドキュメントには、corebootベースのスタック構成が詳細に記載されている。

この設計はゲーム性能にも具体的な恩恵をもたらす。System76はcoreboot内に「NVIDIA Dynamic Boost」を実装しており、ワークロードに応じてCPUとGPUの間で最大25Wの電力を動的に融通し合うことができる。プロプライエタリなUEFIを搭載するノートPCでは、この電力共有ロジックはクローズドなバイナリ内に存在するが、Adder Proでは監査可能なファームウェアコードとして存在している。これは、セキュリティを重視する開発者や、ハードウェアのサプライチェーンに厳格な要件を持つ組織にとって重要な違いとなる。

また、corebootの実装により、サポートされているモデルではIntel Management Engine（ME）が無効化されており、ハードウェア上で動作するクローズドなファームウェアの量が削減されている。なお、ファームウェアの書き換えにはデバイスへの物理的なアクセスが必要であり、ランダムに生成された確認番号を入力しなければアップデートが進行しない仕様になっている。

■メモリ、ストレージ、およびインターフェース

Adder Proは、2基のSO-DIMMスロットにより、最大96GBのデュアルチャネルDDR5（5600MHz）をサポートする。これは、メモリを大量に消費する開発ワークロードやコンテナ環境、ローカルのNPUやGPUで実行するAIモデルの推論に十分な容量だ。メインストレージには最大4TBに対応するM.2 2280 PCIe Gen 4スロットを1基備え、拡張用としてセカンダリのM.2 2242スロットも用意されている。

インターフェース類は、DisplayPort 1.4出力をサポートするUSB 3.2 Gen 2 Type-Cポートが2基（うち1基は充電対応）、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポートが2基、HDMI、ギガビット有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、2-in-1オーディオジャック、そして物理プライバシーシャッター付きの500万画素Webカメラを搭載する。バッテリー容量は60Whで、230WのACアダプターが付属する。

■System76のPanther Lake展開ロードマップ

Adder Proの発表と並行して、System76は2026年7月初旬に「Lemur Pro」のアップデートも実施し、こちらもPanther Lakeへと移行した。14インチおよび16インチ構成が用意されているLemur Proは、ポータビリティを重視したモデルであり、同社史上最長となる最大18時間のバッテリー駆動時間、前世代比で最大50%のマルチコア性能向上を実現し、ベース構成の価格は1,999ドル（約32万1,839円、1ドル=161円換算）からとなっている。Phoronixは2026年7月1日にこのLemur Proの発売を報じている。

これら2つのマシンは異なるユーザー層をターゲットにしているが、超軽量のモバイル用途からディスクリートGPUを必要とするゲーミング・開発用途までを同一世代のPanther Lakeプロセッサでカバーする、System76にとって近年で最も包括的なハードウェア刷新を示している。

Adder Proは現時点ではまだ発売されておらず、System76は製品ティザーページで電子メールによる通知登録を受け付けており、7月中旬の発売を予告している。価格は未公表だが、RTX 5070 GPUの選択肢、光沢OLEDパネル、大容量メモリのサポートなどを考慮すると、安価なエントリー価格帯での登場は期待しにくい。しかし、Windowsのインストールや面倒なデュアルブート環境を構築することなく、1.6kg未満の軽量なLinuxネイティブ筐体でゲーミングクラスのGPU性能を求めていたLinuxデベロッパーやパワーユーザーにとって、Adder Proはその要望に直接応える初の選択肢となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Pop!_OSは、NVIDIA RTX 5070 Laptop GPUのドライバーを標準でサポートしていますか？

はい、サポートしています。Pop!_OSはSteamOSのような変更不可（immutable）なOSとは異なり、通常のパッケージ管理システムを通じてNVIDIAのプロプライエタリドライバーをインストールおよび管理できる通常のLinuxディストリビューションです。Pop!_OS 24.04では「NVIDIA Driver 585」が検証済み構成として提供されており、System76は自社ハードウェア向けに検証されたファームウェアとドライバーのサポートを提供しています。

●Intel 18Aプロセスとは何ですか？また、Core Ultra 7 356Hに採用された意義は何ですか？

Intel 18Aは、米国アリゾナ州チャンドラーのFab 52で製造される1.8nmクラスの最先端半導体製造プロセスです。10年ぶりの新トランジスタ設計となる「RibbonFET」や、裏面電源供給技術「PowerVia」を導入しています。これにより前世代プロセスと比較してワットパフォーマンスが約15%向上しており、1.53kgの軽量筐体で高いCPU性能を発揮するPanther Lakeの実現に貢献しています。また、IntelがTSMCに対抗して外部ファウンドリ顧客を獲得するための戦略的プロセスでもあるため、このチップの成功は米国製先端半導体の実力を証明する意味も持ちます。

●8GBのGDDR7メモリは、Adder Proのネイティブ解像度である1600pでのゲームプレイに十分ですか？

現在のゲーム環境において、1080pや1440pであれば8GBのGDDR7で十分対応可能であり、帯域幅の広さによりフレームレートを維持しやすくなります。しかし、ネイティブ解像度である2560×1600（1600p）において、2026年以降にリリースされる要求スペックの高いAAAタイトルを高品質なテクスチャ設定でプレイする場合、8GBの容量制限に達する可能性があります。2026年6月のSteamハードウェア調査でも16GBのVRAM搭載シェアが拡大していることが示されており、将来的に最高画質設定でのプレイにおいて制限となる可能性がありますが、一般的なゲームや開発用途においては現時点で制限となることはありません。

●なぜSystem76は非光沢（ノングレア）ではなく、光沢（グロッシー）のOLEDパネルを採用したのですか？

光沢仕上げにすることで、非光沢コーティングによる光の拡散（画像のボケ）を防ぎ、OLEDパネル本来の圧倒的な画質を直接表現できるためです。黒が完全に消灯するOLEDの特性を活かし、高いコントラスト比と正確で鮮やかな色彩を再現できます。映り込みが増えるというデメリットはありますが、開発者のオフィスや暗いゲーミング環境など、照明が管理された屋内での使用に最適化された設計となっています。また、この仕様はHDR出力やスケーリングを直接制御できるWaylandネイティブのCOSMICデスクトップ環境とも親和性が高いです。

元記事: System76 Adder Pro Packs RTX 5070 Into 1.53 kg Linux Laptop Due Mid-July