iPhone 17減産報道の真相と、秋の「iPhone 18 Pro」値上げ予測に備えるべき理由

AppleがiPhone 17の生産目標を約15%削減したと報じられ、市場に懸念が広がっている。しかし、この減産は記録的な大ヒットを記録した製品サイクルの終盤における自然な調整にすぎないとみられる。一方で、AI需要に伴う半導体メモリ価格の急騰により、今秋発売が予想される「iPhone 18 Pro」は大幅に値上げされる可能性が浮上しており、購入を検討しているユーザーは早めの決断を迫られている。

■減産報道は「正常な調整」であり、悲観する必要はない

サプライチェーンのリーク情報で知られるFixed Focus Digitalが2026年7月1日にWeiboで報じたところによると、AppleはiPhone 17の生産目標を約15%削減したという。この報道を受けて一部で懸念の声が上がっているが、これまでの実績を見る限り、その心配は的外れと言える。

iPhone 17シリーズは、これまでのiPhoneの歴史において極めて成功したサイクルを記録している。調査会社Counterpoint Researchによると、iPhone 17は2026年第1四半期に世界で最も売れたスマートフォンとなり、2位にiPhone 17 Pro Max、3位にiPhone 17 Proが続くなど、Appleが世界の販売台数トップ3を独占した。また、別のCounterpointの報告では、同四半期に世界のスマートフォン市場全体が3%縮小する中、Appleは出荷台数シェア21%を獲得し、第1四半期としては同社史上初めて世界首位に立った。さらに、調査会社TrendForceは、2026年第1四半期の世界のスマートフォン市場が前年同期比1.7%縮小した一方で、AppleのiPhone生産台数は同19.7%急増したと報告している。

この好調さを支えたのが、2025年末のホリデーシーズンにおける圧倒的な業績だ。2025年第4四半期のiPhone売上高は、前年同期比23%増の852億ドル（約13兆7,172億円、1ドル=161円換算）と過去最高を記録。CEOのティム・クック氏は当時の需要を「驚異的」と表現した。この勢いは2025年9月の発売直後から始まっており、Appleは予約注文の多さに対応するため、Luxshare Precisionを含む少なくとも2社のサプライヤーに対し、日産台数を最低30%引き上げるよう指示していた。Counterpointの調査でも、iPhone 17シリーズの米国および中国における発売後10日間の販売台数は、前世代のiPhone 16を14%上回っていたことが分かっている。

これほど強力な製品サイクルが始まってから9カ月が経過した時点での15%の減産は、需要の低迷を意味するものではない。購入を予定していた顧客の多くがすでに購入を終えたという、製品ライフサイクルの自然な終息を示す単純な計算結果にすぎない。

■競合他社はさらに大幅な減産を実施している

他社との比較においても、Appleの減産幅は小さい部類に入る。Fixed Focus Digitalの同じWeibo投稿によると、Xiaomiは出荷目標を約20〜30%削減しており、OPPO、vivo、Honorもそれぞれ約15〜30%の削減を行っているという。Appleの15%という削減幅は、これら競合他社と比較して最も低い水準に留まっている。

単一のメーカーだけが減産する場合、それは製品固有の問題である可能性がある。しかし、主要メーカーが一斉に同等以上の規模で減産に踏み切る場合、その背景には市場の成熟や新サイクルに向けた在庫調整、そして2025年末から家電業界全体の価格設定に影響を与えている半導体メモリのコスト高騰といったマクロ経済的な要因が存在する。

Appleはこのコスト高騰の影響を他社よりも上手く回避してきた。2026年4月に開催された同社の第2四半期決算説明会において、ティム・クックCEOはiPhone 17の需要を「桁外れ」と評し、メモリ部品のコスト上昇を吸収しつつも、アナリスト予測を上回る49.2%の粗利益率を達成したと述べた。これは、同じ部品コスト環境に直面している多くのAndroidメーカーには真似できない数字である。AppleはDRAMの長期供給契約を締結していたため、2026年初頭までiPhoneおよびMac製品のコスト安定性を確保し、市場価格の影響を直接受けた競合他社に対して優位に立つことができた。

■「今買うべきか」の判断を変えるメモリ価格の危機的状況

今回の減産報道の裏にある本質的な問題であり、ユーザーが「今買うべきか、それともiPhone 18を待つべきか」を決める上で重要な要素となるのが、半導体メモリ価格の急騰である。

2025年以降、Meta、Microsoft、Google、AmazonなどのAIハイパースケーラーは、世界のメモリ製造能力の大部分を、AIアクセラレータに使用される高利益率の「広帯域幅メモリ（HBM）」へと振り向けている。HBMと、すべてのiPhoneに搭載されているモバイル向けメモリ「LPDDR5X」は、同じ製造ラインを競合して使用している。Samsung、SK Hynix、Micronなどのメモリメーカーにとって、ウェハ1枚あたりの売上高が3〜5倍になると推定されるHBMの生産を優先するのは合理的な判断である。その結果、家電向けのメモリ供給が逼迫し、2026年第1四半期には通常のDRAMの契約価格が前四半期比で90〜95%上昇、第2四半期にはNANDフラッシュ価格が70〜75%上昇した。新たな製造設備の稼働による供給量の本格的な回復は、早くても2027年または2028年以降になるとみられている。

Appleはこれまでこれらのコスト上昇を耐え忍んできた。2026年6月25日にはMacとiPadの値上げに踏み切ったものの、iPhoneの価格は据え置いていた。しかし、iPhone Pro向けのDRAMコストはすでに約3倍に膨らんでいる。調査会社TechInsightsの推計によると、iPhone 17 Proに搭載されている12GBのDRAMパッケージのコストはAppleにとって約39ドル（約6,279円）だったが、iPhone 18 Pro用の同等部品は約145ドル（約23,345円）に達すると予測されており、同じメモリ構成でありながら272%ものコスト増となる。現在の粗利益率を維持するためには、AppleはiPhone 18 Proの価格を、iPhone 17 Proの1,099ドル（約17万6,939円）から約270ドル（約43,470円）上乗せして設定する必要がある。ただし、JPMorganは、Appleが他の部分でコストを相殺し、値上げ幅を50〜200ドル（約8,050円〜32,200円）程度に抑える可能性を指摘している。ティム・クックCEOは2026年6月17日付のThe Wall Street Journalの取材に対し、メモリの状況について「持続不可能」とし、「100年に一度の事態」と表現している。

これらの状況から、iPhone 18 ProがiPhone 17 Proより安くなることはまずあり得ず、ほぼ確実に値上げされるとみられる。これは、古いiPhoneを所有し、アップグレードを検討しているユーザーにとって極めて重要な判断材料となる。

■「iPhone Air」の不振が示唆する新ラインナップの課題

iPhone 17シリーズのすべてのモデルが等しく成功したわけではない。日本経済新聞（Nikkei Asia）によると、標準モデルとProモデルの中間に位置づけられた超薄型モデル「iPhone Air」は、2025年10月までに生産台数が発売月の10%未満にまで落ち込んだという。また、アナリストのミンチー・クオ（Ming-Chi Kuo）氏は、2026年初頭までに80%を超える減産が行われると予測していた。クオ氏の分析によると、その原因はポジショニングの曖昧さにあった。iPhone 17とiPhone 17 Proが、カメラ性能、バッテリー駆動時間、AI機能といったハイエンドユーザーの主要なニーズをすでに満たしていたため、「薄さ」を最優先したAirのデザインは、既存のラインナップで満足している顧客層に響かなかったのだ。

この教訓は、2026年9月の新製品展開にも影響を与える。Apple初の折りたたみ式iPhone（「iPhone Ultra」の名称が有力視されている）は、今月Foxconnで量産が開始され、2026年秋にiPhone 18 ProおよびPro Maxと同時に発売される見通しだ。iPhone Ultraは1,999ドル（約32万1,839円）以上の価格からスタートすると予想されており、7.7〜7.8インチの内側有機EL（OLED）ディスプレイと5.3〜5.5インチの外側ディスプレイを搭載し、折り目を最小限に抑える液体金属ヒンジと極薄ガラス（UTG）パネルを採用するとみられている。ただし、4.5mmという極薄の筐体を実現するための設計上の妥協として、Face IDの代わりに側面のTouch IDが採用され、望遠カメラも非搭載になると報じられている。

iPhone Airの事例が示すように、新しいフォームファクタがどれほど魅力的であっても、初期の需要は限定的なものに留まる可能性がある。Appleの第1世代のハードウェアは、後継バージョンで解決されるような制限を抱えて出荷されることが多い。また、iPhone UltraはAppleがこれまでに製造した中で最も高価なiPhoneとなる。多くの購入者にとって、これはiPhone 17の直接的な代替品ではなく、別個のプレミアムカテゴリーとして位置づけられるだろう。

さらに、タイミングに関するもう一つの要因もある。Fixed Focus Digitalによると、Appleは標準モデルの「iPhone 18」および「iPhone 18e」の発売を意図的に2027年春まで延期したという。2026年9月に登場するのはProモデルと折りたたみモデルのみとなる見込みだ。Proではない標準モデルのiPhone 18を検討しているユーザーにとって、待ち時間は想定以上に長くなる可能性がある。

■今iPhone 17を買うべきか、それともiPhone 18を待つべきか

今回の15%の減産は、iPhone 17の購入を検討しているユーザーにとってはむしろ好都合な側面もある。Appleやサプライチェーンが新サイクルの前に生産を抑制する場合、在庫処分を急ぐ小売店やキャリアがより積極的なプロモーションや割引キャンペーンを実施する傾向があるからだ。このパターンは、過去のiPhoneサイクルの終盤でも一貫して見られた。

以下の条件に当てはまる場合は、今すぐiPhone 17を購入することをお勧めする。

・iPhone 13以前のモデルからのアップグレードを検討しており、次世代モデルを待たずとも十分な性能向上が実感できる場合。

・1,999ドル（約32万1,839円）以上と予想される、実績のない第1世代の折りたたみハードウェアに高額なプレミアムを支払いたくない場合。

・部品コスト高騰による値上げが実施される前の、現行の1,099ドル（約17万6,939円）という価格でProクラスのデバイスを手に入れたい場合。

一方で、以下の条件に当てはまる場合は、iPhone 18 Proを待つ価値がある。

・iPhone 15やiPhone 16を使用しており、現在の端末が正常に動作している場合（発売予想の9月まであと2カ月であるため）。

・第1世代特有の制限や初期の供給不足を理解した上で、折りたたみ式の「iPhone Ultra」をどうしても手に入れたい場合。

・2nmプロセスで製造される「A20 Pro」チップ、衛星5Gブラウジングに対応したApple独自開発の「C2」モデム、あるいは新しい可変絞りカメラシステムを求めている場合。

また、標準モデル（非Pro）の「iPhone 18」または「iPhone 18e」を希望する場合は、これらの中位・下位モデルの発売が2027年春まで延期されるとのサプライチェーン情報があるため、来春まで待つ必要がある。

結論として、15%の生産削減はiPhone 17の不振を意味するものではない。データが示すのはその逆であり、歴史的な成功を収めたサイクルが自然な終息を迎えつつあるということだ。Appleは、秋に発売されるiPhone 18 Proシリーズで業界全体の部品コスト高騰を吸収する一方で、現行のiPhone 17を魅力的な価格で市場に維持する強い動機を持っている。

■注目ポイントQ&A

●今すぐiPhone 17を買うべきですか、それともiPhone 18を待つべきですか？

標準モデル（非Pro）を希望する場合、iPhone 18および18eは2027年春まで発売が延期されると報じられているため、今すぐiPhone 17を購入するのが現実的です。Proモデルを希望する場合、メモリ部品の高騰により今秋発売のiPhone 18 Proは100〜200ドル程度値上げされると予測されているため、現行のiPhone 17 Proを1,099ドル（日本円換算で約17万6,939円）で確保しておく方がコストパフォーマンスに優れています。

●iPhone 17の生産削減は、需要が低迷しているサインですか？

いいえ、そうではありません。15%の減産は、2025年第4四半期に過去最高の売上高を記録し、2026年第1四半期に世界のスマートフォン販売台数トップ3を独占した歴史的な大ヒットサイクルの終盤における、通常の在庫調整です。XiaomiやOPPOなどの競合他社も15〜30%の減産を行っており、業界全体のマクロ経済的な動きを反映したものです。

●iPhone 18 ProはiPhone 17 Proよりも高くなりますか？

複数のアナリスト予測によると、ほぼ確実に値上げされるとみられています。AI需要によるDRAM不足の影響で、iPhone 18 Proのメモリ部品コストはiPhone 17 Proの約39ドルから約145ドルへと約272%急増する見通しです。これにより、小売価格が100〜200ドル程度上昇する可能性が指摘されています。

●折りたたみ式のiPhone Ultraはいつ発売され、価格はいくらになりますか？

iPhone Ultraは2026年7月後半にFoxconnで量産が開始され、2026年9月にiPhone 18 Proと同時に発売されると予想されています。アナリストの予測では、ベースモデルの価格は1,999ドル（約32万1,839円）以上になるとみられています。

元記事: iPhone 17 Production Cut: Buy Before iPhone 18 Pro Prices Rise This Fall