サムスン電機、住友化学子会社と約499億円の合弁会社「GlaSSEM」設立へ――次世代半導体「ガラスコア」を共同生産

サムスン電機は、住友化学の韓国完全子会社である東友ファインケムと、次世代半導体パッケージ基板の核心素材を生産する合弁会社を設立することで最終合意した。韓国メディアのThe Korea Heraldが報じた。総投資額は4800億ウォン（約499億円）に上り、2027年後半の本格稼働を目指すという。

■合弁会社「GlaSSEM」の概要

新会社の仮称は「GlaSSEM（グラセム）」で、ガラス（Glass）、サムスン（Samsung）、住友（Sumitomo）、エレクトロニクス（Electronic）、マテリアルズ（Materials）の頭文字を組み合わせたものだ。同社は、次世代の半導体パッケージング技術として注目されるガラス基板の心臓部となる「ガラスコア」を生産する。

規制当局への提出書類によると、総投資額は4800億ウォン（約499億円、1ドル＝161円換算で約3億1000万ドル）。出資比率はサムスン電機が66.2％、東友ファインケムが残りのシェアを保有する。サムスン電機は2026年9月1日に3191億ウォン（約331億円）で6382万株を取得する予定だ。両社は2026年末までに法人設立を完了させる計画で、本社および生産拠点は韓国京畿道平沢（ピョンテク）市にある東友ファインケムの工場内に置かれる。

■素材の内製化を急ぐ戦略的背景

今回の提携の背景には、垂直統合による競争力の確保がある。ガラス基板は、基板の土台となり強度を保つ「ガラスコア」を中心に構成されている。従来のプラスチック（有機）基板と比較して、ガラスは熱膨張率が低く平坦性に優れている。そのため、AIサーバーや高性能コンピューティング（HPC）向けチップのように、より大型で高密度、かつ微細な回路を持つパッケージにおいても、基板の反りを抑えて安定性を維持できるという強みがある。

ガラスコアはガラス基板への移行において最も重要な素材であると同時に、製造難易度が極めて高い。サムスン電機は、ガラスコアを外部から調達するのではなく、合弁会社を通じて内製化することで、外部調達に頼る競合他社（SKC傘下のAbsolicsなど）に対してコストと供給スピードの面で優位に立てると見込んでいる。現在、各社は主要なAIチップ顧客からの採用獲得に向けて開発競争を繰り広げている。

■今後の展望と両社トップのコメント

この合弁事業は、サムスン電機の基板設計・製造技術と、住友化学の材料技術、そして東友ファインケムの韓国国内における生産インフラを融合させるものだ。サムスン電機は、この提携によりガラスコアの安定供給を確保し、次世代パッケージ基板市場での地位を強化できるとしている。同社はすでに韓国の世宗（セジョン）工場にパイロットラインを構築し、ガラス基板のプロトタイプを生産している。

GlaSSEMは、2027年の稼働開始に向けて、生産設備の導入、プロセスの安定化、段階的な品質評価を進める計画だ。これにより、ガラス基板の採用を検討しているグローバルIT企業からの需要に対応する体制を整える。

サムスン電機の社長兼最高経営責任者（CEO）である張徳鉉（チャン・ドクヒョン）氏は、今回の合弁について「ガラスコアにおける核心的な競争力を先制的に確保するための戦略的決定だ」と述べた。また、住友化学の岩田圭一会長は、このパートナーシップが「最先端半導体材料における両社の競争力を強化し、長期的な技術協力の支えになる」とコメントしている。

■注目ポイントQ&A

●ガラスコアとは何ですか？

ガラスコアは、半導体チップと回路基板を接続する「ガラス基板」の中心となるガラス層のことです。熱による膨張率がシリコンとほぼ同等で、極めて高い平坦性を維持できるため、従来のプラスチック（有機）基板で課題となっていた熱による反りを防ぐことができます。AIや高性能コンピューティング（HPC）向けチップの大型化・高密度化に伴い、その重要性が高まっていますが、安定した製造が技術的に難しいため、供給の確保が戦略的課題となっています。

●GlaSSEMとはどのような会社ですか？

サムスン電機が、住友化学の韓国完全子会社である東友ファインケムと共同で設立する合弁会社の仮称です。ガラスコアの生産を目的としており、総投資額は4800億ウォン（約310万ドル、約499億円）で、サムスン電機が66.2％、東友ファインケムが残りの株式を保有します。韓国の京畿道平沢市にある東友ファインケムの工場内に拠点が置かれます。

●なぜサムスンは住友化学グループと提携するのですか？

双方の強みを補完し合うためです。サムスン電機の基板設計・製造技術と、住友化学の材料技術、東友ファインケムの韓国国内の生産拠点を組み合わせます。サムスン電機にとっては垂直統合を進める狙いがあり、ガラスコアを市場から調達するのではなく内製化することで、安定供給の確保と、外部調達を行う競合他社に対するコストおよび生産スピード面での優位性の確立を目指しています。

●合弁会社はいつから生産を開始しますか？

両社は2026年末までにGlaSSEMの法人設立を完了する計画で、サムスン電機による株式取得は2026年9月1日を予定しています。生産設備の導入やプロセスの安定化、品質評価などを経て、2027年後半の本格稼働を目指しています。ただし、実際の時期は立ち上げの進捗や顧客による評価状況に左右される可能性があります。

元記事: Samsung Electro-Mechanics Forms $310 Million Glass-Core Venture With Sumitomo Unit