イーサリアムの新研究組織「Ethlabs」、財団との「競争」関係を支援者が示唆

イーサリアムの新たな独立系研究非営利団体「Ethlabs」が、当初説明されていたイーサリアム財団の「補完」にとどまらず、将来的には「競争・重複」する関係になり得ると支援者らが指摘している。この動きは、イーサリアム財団が人員の約20%を削減し、予算を大幅に縮小するリストラを発表した直後に表面化した。開発エコシステムの資金不足リスクを巡っても関係者の間で議論が分かれており、今後の開発体制への影響が注目される。

■補完から「重複・競争」へ：支援者たちの見解の相違

イーサリアムの新たな独立系研究非営利団体「Ethlabs」は、機関投資家の資金流入に備えるネットワークを支援するため、イーサリアム財団（Ethereum Foundation）を補完する組織として立ち上げられた。しかし、発表からわずか1週間後、この組織を立ち上げ、資金を提供した関係者の間で、その位置づけや背景にある資金不足の有無について、公に意見の相違が生じている。

今週、メディア「The Defiant」が配信したライブ番組において、SharplinkのCEOであるジョセフ・シャロム（Joseph Chalom）氏は、当初はEthlabsと財団が「補完的」な関係になると予想しつつも、長期的には「ある程度重複する」ことを認めた。同氏は、現在「最も優秀な人材」が財団内部ではなくEthlabsに集中していると指摘している。また、Ethlabsのコントリビューターとして名を連ねるCoinbaseのプロトコルスペシャリスト、ビクター・ブニン（Viktor Bunin）氏は同番組でさらに踏み込み、イーサリアム改善提案（EIP）の仕組み上、限られたアップグレード枠を巡って研究グループ間で競争が生じるのは避けられないと言及した。同氏個人としては、現在構築を支援している分散型モデルよりも、単一の統合された組織の方が好ましいとも語っている。

■新組織「Ethlabs」の概要と目的

Ethlabsは2026年6月22日、独立した非営利の研究開発組織として設立された。暗号資産（仮想通貨）イーサ（ETH）を財務資産として保有するBitmine Immersion TechnologiesやSharplink Gaming、そしてConsensysの創設者でありイーサリアムの共同創設者でもあるジョー・ルービン（Joe Lubin）氏らが資金を支援している。

共同創設者には、元イーサリアム財団のシニア研究者5名（アンスガー・ディートリヒス（Ansgar Dietrichs）氏、バーナベ・モノ（Barnabé Monnot）氏、キャスパー・シュワルツ＝シリング（Caspar Schwarz-Schilling）氏、ジョシュ・ルドルフ（Josh Rudolf）氏、ジュリアン・マ（Julian Ma）氏）が名を連ねる。彼らはアプリケーション層のプロジェクトではなく、プロトコルレベルのエンジニアリングに注力するとしており、現在の合意形成メカニズム「Gasper」においてトランザクションの確定（ファイナリティ）に約15分かかる「15分ファイナリティ問題」の解決などに取り組む予定だ。

このプロジェクトには50以上の個人や組織が関与しており、Anchorage Digital、Octant、SNZがコントリビューターとして参加しているほか、Uniswapの創設者であるヘイデン・アダムズ（Hayden Adams）氏らもコミュニティ参加者として名を連ねている。

Ethlabsのエグゼクティブディレクターであるアンスガー・ディートリヒス氏は、ブロックチェーンシステムが主流の利用へと移行する「極めて重要な局面」での立ち上げであると述べた。また、ジョー・ルービン氏は、この構造を意図的な「マルチノード（複数ノード）」モデルの一環と説明し、単一の中央集権的な組織ではなく、複数の独立した組織がイーサリアムのロードマップに対する責任を共有すべきであり、エコシステムの成長には多くの「スチュワード（管理）ノード」が必要であると主張している。

■イーサリアム財団のリストラとシニアメンバーの離脱

Ethlabsが「追加の能力」を提供する組織であるという位置づけは、発表直後に財団内部で起きた動きによって揺らぐこととなった。Ethlabsの発表翌日である6月23日、イーサリアム財団は約270人のスタッフのうち約20%に相当する54ポジションを削減したことを認めた。

共同創設者のヴィタリック・ブテリン（Vitalik Buterin）氏は、財団の2026年の運営予算を約40%削減し、基金型のモデルへと移行する方針を示している。これにより、年間支出を現在の財務資産の約15%から、2030年までに5%を目標に引き下げる計画だ。また、財団は学術的・応用暗号学の研究部門である「Privacy and Scaling Explorations（PSE）」を閉鎖し、プロトコル、アクセス、ユーザー、コミュニティ、機関業務をカバーする5つのクラスターに再編した。

この人員削減は、シニアメンバーの相次ぐ離脱に続く形で行われた。2026年1月以降、共同エグゼクティブディレクター2名を含む少なくとも9名の財団幹部が辞任している。トマシュ・スタンチャック（Tomasz Stańczak）氏が2月に辞任したほか、シャオウェイ・ワン（Hsiao-Wei Wang）氏も、再編が発表される数日前の6月18日付で辞任した。また、理事のバスティアン・アウエ（Bastian Aue）氏がEthlabsの立ち上げと同日に公開したスピンアウトに関するフレームワークでは、財団のどの機能をEthlabsのような独立組織に移行させるべきかを評価する基準が示されている。アウエ氏は財団内で指導的な役割を拡大している。

■開発資金不足の懸念と反論

2021年から2026年4月まで財団のコア開発コーディネーターを務めていたトレント・ヴァン・エップス（Trent Van Epps）氏は、イーサリアムのコア開発エコシステムが3〜9ヶ月以内に構造的な資金危機に直面する可能性があると警告している。同氏の推計によると、10以上のクライアントチームを維持するために年間約3,000万ドル（約48億6,000万円、1ドル＝162円換算）を投じていた財団の4年間の「クライアントインセンティブプログラム」が4月に終了したものの、代替となるプログラムが発表されていないためだ。

これに対し、Bitmineの会長であるトム・リー（Tom Lee）氏は、そのような危機が発生する確率は「ゼロ」であると公に反論した。同氏は、財団ではなく、利益を重視する企業のETHバリデーター（ステーカー）が今後のイーサリアムの開発資金を支えることになると主張している。既存の独立した資金分配組織である「Protocol Guild」は、2022年以降に約3,800万ドル（約61億5,600万円、1ドル＝162円換算）をイーサリアムの貢献者に分配しているが、これは完全に自発的な寄付に依存しており、資金不足を補う能力がどの程度あるかは不透明である。

この議論について、第三者による客観的な検証は行われていない。ヴァン・エップス氏の推計は第三者によって確認されておらず、リー氏の反論についても、すでに表明されている支援金を除き、BitmineやSharplink、その他のEthlabs支援者による具体的な追加資金提供の約束は伴っていない。

■市場環境と投資家への影響

Bitmine and Sharplinkは、株式市場に上場している最大のETH保有企業であり、それぞれ約570万ETHと約87万6,000ETHを保有している。そのため、両社にとってイーサリアムの研究開発体制が維持されるかどうかは、直接的な財務上の利害関係を伴う。

両社が株式市場の投資家に対して行ってきたアピールは、イーサリアムがステーブルコインやトークン化資産の決済インフラとして機能するという点に基づいている。そのため、研究開発の基盤が分裂している、あるいは資金不足に陥っていると見なされれば、Ethlabsにどれだけの資金が投入されていようとも、そのアピール力は損なわれる可能性がある。

この議論は、市場環境が低迷する中で進行している。イーサの価格は1,560ドル〜1,570ドル（約25万2,720円〜25万4,340円、1ドル＝162円換算）付近で推移しており、2025年8月に記録した最高値の約4,950ドル（約80万1,900円、1ドル＝162円換算）から約68%下落している。また、直近の5取引日において、スポットイーサリアムETFからは約2億7,400万ドル（約443億8,800万円、1ドル＝162円換算）の資金流出が記録されており、その期間中に資金流入がプラスとなった日は一日もなかった。

■注目ポイントQ&A

●Ethlabsはイーサリアム財団に取って代わる組織ですか？

いいえ。Ethlabsの創設者や財団の指導部は、両組織が並行して活動するものであり、業務の引き継ぎではないと説明しています。しかし、Ethlabsの資金提供者らは、両者が完全に役割を分担するのではなく、同じエンジニアリングの優先事項やアップグレード枠を巡って競争することになると認めています。

●Ethlabsはイーサリアムのアップグレード決定権を持っていますか？

いいえ。Ethlabsは、外部の助成金管理プロセスを通じて研究課題の独立性を保っており、資金提供者は透明性レポートを受け取るものの、技術的な優先事項に直接関与することはないとしています。

●イーサリアムのコア開発は実際に資金不足の危機に瀕しているのですか？

この点については意見が分かれています。元財団コーディネーターのトレント・ヴァン・エップス氏は、具体的な金額とスケジュールを挙げて危機の可能性を警告している一方、Bitmineの会長はこれを公に否定しています。現時点で、どちらの主張も第三者による検証は行われていません。

●なぜイーサリアム財団は、大口ETH保有者が支援する新研究組織の立ち上げ直後に人員削減を行ったのですか？

財団側は、今回の人員削減は財務方針や新たな任務に伴う数ヶ月にわたる再編の結果であり、Ethlabsへの直接的な対応ではないと説明しています。しかし、発表がわずか1日違いだったことから、両組織の貢献者の間で重複や競争に関する議論が活発化しています。

元記事: Ethlabs Backers Admit Ethereum’s New Research Lab Will Compete With the Foundation, Not Just Help It