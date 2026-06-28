ChatGPTでメイベリンの仮想試着が可能に：ロレアルとOpenAIが提携、今夏提供開始へ

化粧品世界最大手の仏ロレアルとOpenAIは、ChatGPT内でメイベリンのメイク商品を仮想試着できるARツールの統合を含む、広範な商業提携を発表した。この機能は2026年夏に提供開始される予定で、週に9億人以上が利用する対話型AIにリアルタイムのARメイクシミュレーションが直接組み込まれる初の事例となる。美容製品の検索手段が従来のウェブ検索から対話型AIへと移行しつつあるなか、この提携はブランドの認知度や推薦のあり方に大きな影響を与える可能性がある。

■ChatGPT内でのメイベリン仮想試着の仕組み

ロレアル傘下のブランド「メイベリン ニューヨーク（Maybelline New York）」のメイク仮想試着ツールは、ロレアルの拡張現実（AR）プラットフォーム「ModiFace」を基盤としており、ChatGPTの会話インターフェース内で呼び出し可能なツールとして機能する予定だ。ユーザーが求めるルックを言葉で説明するか、あるいは自身の写真をアップロードすると、ModiFaceの顔追跡システムが起動する。このシステムは、唇の輪郭、目の周囲、顎のラインなど、68箇所以上の顔の特徴点をマッピングする仕組みだ。

マッピング後、システムは選択されたメイベリン製品の3次元（3D）テクスチャをレンダリングし、ユーザーの画像に合わせて動的にライティングを調整して表示する。重要な点として、すべての画像処理はユーザーのデバイス上で行われる。写真はリモートサーバーに送信されないため、プライバシーに配慮した設計となっている点が、クラウド処理を採用する他の代替技術との大きな違いだ。

ロレアルが2018年にトロント大学発のスタートアップから買収したModiFaceは、すでに66カ国、31ブランドにわたり、年間約1億2000万回の美容テックインタラクションを提供していると報告されている。今回のChatGPTへの統合は配信規模の大幅な拡大を意味し、ModiFaceの既存 of 年間リーチの約7倍にあたる、週に9億人以上の利用者を抱えるプラットフォームに同技術が組み込まれることになる。

ただし、この技術には課題も指摘されている。ModiFaceを含むARメイクシステムに関する研究では、肌のトーンが暗いユーザーにおいて、スタジオ以外の照明下でファンデーションの色合わせやブレンドの精度が低下するという顕著なギャップが報告されている。メラニン濃度、皮膚内部での光の散乱、製品の着色における物理的特性の相互作用をモデル化することは、見た目の違い以上に困難とされる。ロレアルは、肌のトーンに応じた精度向上のためにマルチスペクトルアプローチを採用していると説明しているが、ChatGPT統合版の性能について、あらゆる肌タイプを対象とした独立した公開監査はまだ行われていない。

■製品データフィードがもたらす推薦レイヤーでの優位性

AR試着ツール以上に、この提携において商業的に重要な仕組みとなるのが、ロレアルが「ランコム（Lancôme）」や「ケラスターゼ（Kérastase）」を含む米国ポートフォリオの構造化・検証済み製品データを、OpenAIのシステムに直接提供することだ。これは美容業界における「Googleショッピング」のカタログフィードに相当する。ユーザーが美容液などについて質問した際、ChatGPTがウェブからスクレイピングした古い情報やサードパーティの小売用テキストを表示するのを防ぎ、ロレアルがSKU（最小管理単位）レベルの信頼できる正確な情報を提供する。

この構造的な影響は極めて大きい。小規模な美容ブランドには、ChatGPTの推薦レイヤーに対して同様の充実した製品シグナルを提供するリソースや関係性がない。米調査会社eMarketerが2026年4月に発表した「AI Visibility Index」（美容・パーソナルケアの9カテゴリにおける5,200以上のChatGPTの回答を分析）によると、ChatGPTはすでにリップメイクに関する質問の51%でメイベリンを推奨しており、スキンケアカテゴリでは「セラヴィ（CeraVe）」や「ラ ロッシュ ポゼ（La Roche-Posay）」を頻繁に提示している。ロレアルの新たなデータフィードは、このオーガニックな露出の優位性をさらに固め、拡大することを狙ったものだ。検証済みデータをChatGPTに提供できないブランドは、競合他社が優先的に表示されるよう明示的に構造化されたモデルとの競争を強いられることになる。

ロレアルのチーフデジタル＆マーケティングオフィサーであるアスミタ・デュベイ（Asmita Dubey）氏は、パリでの発表において、同社の野心を「回答レイヤーにおける美容の真実の決定的な情報源になること」と明確に語っている。

■研究開発や社内コンテンツ制作にも及ぶ提携

この提携は、消費者向けの接点にとどまらず、ロレアルの科学研究部門にも及んでいる。同社は、OpenAIがライフサイエンス向けに開発した推論モデル「GPT-Rosalind」を使用し、ラ ロッシュ ポゼ向けに皮膚マイクロバイオーム（常在菌叢）のマッピングを行っている。その目的は、人間の皮膚に生息する数百万の微生物から有益な細菌株を特定し、次世代のスキンケア処方の開発を加速させることだ。これは、一般的な言語モデルではなく、生物学的および臨床的なテキストの処理に特化したモデルを使用することで、従来の科学的ワークフローよりも迅速な文献合成と仮説生成を可能にする。

また、OpenAIの最新の画像生成モデルは、ロレアルの社内生成AIコンテンツプラットフォーム「CreAItech」にも導入される。CreAItechはすでにGoogle、Adobe、Stable Diffusionなどのモデルを採用しており、OpenAIは独占的なサプライヤーではなく、マルチベンダー構成の新たな一員として加わる。ロレアルの最新の決算報告によると、CreAItechの導入によりマーケティング制作コストが40%削減され、約1万人のマーケティングスタッフがこれまでに5万以上の資産を生成しているという。

■7年をかけて構築されたロレアル of AIスタック

今回の提携を、市場の変化に慌てて対応した動きと捉えるのは誤りだ。ロレアルは115年の歴史の中で初の技術買収として、2018年にModiFaceを買収した。その後、7万3000人の従業員に生成AIのトレーニングを実施し、社内ツールとして「L'OréalGPT」を構築した。また、Googleの広告製品「AI Max」を早期にテストしたブランドの一つであり、23カ国で800のキャンペーンを展開した実績を持つ。さらに2025年にはNvidiaとGPU容量拡張のための提携を結び、その後Nvidiaの化学・材料科学AIモデル「Alchemi」を通じて研究部門にもその関係を拡大している。この文脈においてOpenAIは、ロレアルが計画的に積み上げてきたAIスタックの最新かつ最も目立つレイヤーに過ぎない。

OpenAIのEMEA担当マネージングディレクターであるエマニュエル・マリル（Emmanuel Marill）氏は、ロレアルが「研究とイノベーションの加速から、従業員の新しい働き方の支援、そして消費者にとってより有用で直感的な体験の創造に至るまで」加速するのを支援できることに期待を示している。

■ChatGPT内の広告表示と透明性の課題

ロレアル傘下の3ブランド「スキンシューティカルズ（SkinCeuticals）」「セラヴィ」「ガルニエ（Garnier）」は、2026年1月に開始されたOpenAIのグローバルなChatGPT広告パイロットに参加している。これは、製品データフィードやModiFaceのARツールとは明確に区別されるべきものだ。ChatGPTの広告フォーマットは、視覚的に区別され「スポンサー（Sponsored）」とラベル表示された枠を使用しており、モデルのオーガニックな回答とは構造的に異なる。OpenAIは、広告主が対話型回答の内容に影響を与えるために支払うことはできないと公表している。

しかし、有料広告の配置と、ロレアルが提供するオーガニックな検索シグナルが同じChatGPT環境内に共存することは、透明性の観点から懸念を投げかける。消費者がChatGPTに保湿剤の推奨を求めた際、オーガニックな回答とラベル付き広告の両方でロレアル製品に遭遇した場合、それぞれの結果がどのような仕組みで生成されたのかを明確に理解できない可能性がある。米連邦取引委員会（FTC）は、媒体を問わず不公正または欺瞞的な行為を禁止するFTC法第5条に基づき、AI広告に対する監視を継続する姿勢を示している。

■注目ポイントQ&A

●メイベリンのChatGPT仮想試着機能はいつから利用できますか？

ロレアルとOpenAIは2026年6月17日の「VivaTech 2026」でこの機能を発表し、2026年夏にChatGPT内で提供開始予定としています。具体的な提供開始日はまだ発表されていません。

●ChatGPTの美容製品の推奨は、有料広告ですか、それとも独立した結果ですか？

この提携には2つの異なる仕組みがあります。ロレアルの検証済み製品データフィードは、ChatGPTが自発的に美容に関する質問に答える際の「オーガニックな製品発見」を向上させるためのものです。一方で、スキンシューティカルズ、セラヴィ、ガルニエの3ブランドは、視覚的に区別された「スポンサー」枠を使用する広告パイロットに参加しています。OpenAIは、有料広告主が対話型回答の内容に影響を与えることはできないと説明しています。

●ModiFaceとは何ですか？また、AR試着技術はどのように機能しますか？

ModiFaceは、ロレアルが2018年にトロント大学発のスタートアップから買収したAR（拡張現実）およびAI美容プラットフォームです。コンピュータービジョンを用いてリアルタイムで68箇所以上の顔の特徴点をマッピングし、ユーザーの画像に合わせて動的にライティングされた口紅やアイシャドウ、ファンデーションなどの3Dテクスチャをレンダリングします。すべての処理はユーザーのデバイス上で行われるため、画像が外部サーバーに送信されることはありません。

●この提携により、ロレアルはAIの美容製品推奨において不当な優位性を得ることになりますか？

ロレアルが検証済みの構造化された製品データをOpenAIのシステムに直接提供することで、同様の規模や関係性を持たない小規模な美容ブランドが容易に模倣できない「発見されやすさ」の優位性が生じます。対話型AIを使って美容製品を検索・購入する消費者が増えるなか、AIの推薦レイヤーに信頼性の高いカタログデータを提供する能力は、新たな形の検索最適化（SEO）として機能し、現状では主に業界大手に有利に働くとみられています。

元記事: Maybelline Makeup Try-On Lands in ChatGPT: L’Oréal Bets AI Chat Is Beauty’s New Front Door