SK hynix、米ナスダック上場を正式決定――最大290億ドルの史上最大規模ADR発行へ

韓国の半導体大手SK hynixは、米ナスダック市場への上場（ADR発行）を正式に決定した。最大で45兆4500億ウォン（約290億ドル、約4兆6980億円）の調達を目指しており、実現すれば2014年のアリババ・グループを上回る史上最大のADR売り出しとなる可能性がある。調達資金はすべて、AI向けメモリなどの生産能力拡大に向けた設備投資に充てられる予定だ。

■取締役会が承認した発行計画

韓国のメモリ大手SK hynixは6月24日、社外取締役が全員出席した取締役会において、第三者割当増資による新株発行を承認したと発表した。この新株は海外機関に預託され、海外投資家向けにADR（米国預託証券）として販売される。発行される新株は最大1779万株で、同社発行済み株式の約2.5%に相当する。6月23日の終値である255万5000ウォンを基に算出すると、調達額は最大で約45兆4500億ウォン（約290億ドル、約4兆6980億円）に達する見込みだが、最終的な規模は需要予測（ブックビルディング）によって決定される。普通株1株は10ADRに相当する。

同社は7月10日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場を予定しており、申込および払込日は7月14日、韓国での新株上場は7月29日を予定している。ただし、SK hynixの担当者は、米証券取引委員会（SEC）の審査状況によっては、金額やスケジュールが変更される可能性があると注意を促している。

■ADRの仕組みと巨額調達の背景

ADR（米国預託証券）とは、海外企業の株式を米国市場で円滑に取引するための仕組みである。SK hynixの株式はソウルの韓国取引所に上場されており、ウォン建てで取引されているため、米国の機関投資家が直接購入するには手続きが煩雑でコストもかかる。ADRはこれを解決する。同社が新株を発行して保管機関に預託し、米国の預託銀行が預託証券（今回は1株あたり10ADR）を発行することで、ナスダック上で米国の一般株式と同様にドル建てで取引できるようになる。これにより、AI分野への投資機会を求める膨大な米国資本に直接アクセスすることが可能となり、同社が目指す「企業価値をより適切に反映した評価」を米国の機関投資家から得られるようになる。

今回の調達規模が注目を集める理由は、その資金使途にある。調達資金はすべて設備投資に充てられる予定だ。具体的には、龍仁（ヨンイン）半導体クラスターにおける最初のファブ（Y1）の建設、HBM（高帯域幅メモリ）などのAI向けメモリに対応した清州（チョンジュ）P&T7先端パッケージング工場の建設と設備導入、そして最先端チップのパターン形成に不可欠な極端紫外線（EUV）露光装置を含む半導体製造装置の購入が挙げられる。メモリ業界では需要に先んじた生産能力の構築が極めて重要であり、AIアクセラレータに搭載される積層DRAMであるHBMは、現在供給不足が続いており、高い利益率を誇る分野である。記録的な高株価を利用して資金を調達することで、SK hynixは自社株の切り売りを最小限（約2.5%）に抑えつつ、市場のサイクルが下降局面に転じる前に、設備投資資金を前倒しで確保することができる。

■急成長を遂げるSK hynixの現状

今回の売り出しの主幹事は、BofAセキュリティーズ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンが務める。この上場計画は、SK hynixが今年3月にSECへ秘密裏に提出した登録届出書（Form F-1）に続くものであり、同社にとって極めて重要なタイミングで実現することになる。NvidiaやGoogleへのHBMの主要サプライヤーである同社は、株価が今年300%以上急騰し、5月に時価総額が初めて1兆ドル（約162兆円）を突破した。さらに今週には、サムスン電子を抜いて韓国で最も価値のある企業となった。

同社の担当者は、「ADR上場を通じて投資家層を多様化し、当社の企業価値をより適切に反映した評価を達成できると期待している」と述べ、さらに「AIイノベーションの震源地」である米国での存在感を強化していく意向を示した。すでにADRを通じて米国で取引されているTSMCやASMLと同様に、SK hynixも米国資本への直接的なチャネルを開くことになる。

■記録的数字の裏に潜むリスク

こうした華々しい数字の一方で、今回の申請はあくまでマイルストーンであり、契約が完了したわけではない。価格設定、株式数、上場日は、SECの審査や需要予測によって変動する可能性がある。また、メモリ業界に常に付きまとう「サイクル（周期性）」の懸念も残されている。半導体ビジネスは周期的な変動が激しいことで知られているが、現在の好調ぶりは、あたかも下降局面が訪れないかのように織り込まれている。2026年分のHBM生産能力はすでに完売しており、供給不足は2027年まで続くと予測されているが、SK hynixはそれをはるかに超える将来の需要を見据えて増産資金を調達しようとしている。為替変動や市場のボラティリティも依然としてリスク要因である。予測が難しいのは、290億ドルという巨額の調達額ではなく、その投資を正当化する需要がいつまで続くかという点だ。

■注目ポイントQ&A

●ADRとは何ですか？

米国預託証券（ADR）とは、外国企業の株式を裏付けとして米国の銀行が発行する証券のことで、米国市場においてドル建てで取引することができます。ソウル市場に上場しているSK hynixの普通株を、米国の投資家が韓国ウォンに両替することなく、ナスダックを通じて直接購入できるようになります。今回の売り出しでは、普通株1株が10ADRに相当します。ADRは海外の大手企業にとって一般的な手法であり、TSMCやASMLなどもこの方法で米国市場で取引されています。

●SK hynixはいくら調達する予定ですか？本当に史上最大規模ですか？

同社は最大1779万株（発行済み株式の約2.5%）の新株を発行し、最大45兆4500億ウォン（約290億ドル、約4兆6980億円）の調達を目指しています。もし上限価格で売り出された場合、2014年にアリババ・グループがニューヨーク上場時に調達した218億ドル（約3兆5316億円）を超え、ADRの発行規模としては史上最大となります。ただし、最終的な調達額は需要予測によって決定されるため下回る可能性があり、SECの審査次第で規模や日程が変更される可能性もあります。

●なぜナスダックに上場するのですか？

SK hynixは、上場によって投資家層を多様化し、「AIイノベーションの震源地」である米国の機関投資家を呼び込むことで、企業価値をより適切に反映した評価を得られると説明しています。実務的には、ナスダック上場により米国の投資家がドル建てで同社株を直接保有できるようになり、同社は事業拡大に必要なドル資金を確保できます。なお、調達資金は一般の企業運営資金ではなく、すべて新規の生産能力拡大に充てられます。

●調達した資金の使い道は何ですか？

調達資金はすべて生産能力の拡大に充てられます。具体的には、龍仁半導体クラスターにおける最初のファブ（Y1）の建設、HBM（高帯域幅メモリ）などのAI向けメモリに対応した清州P&T7先端パッケージング工場の建設と設備導入、およびEUV（極端紫外線）露光装置などの半導体製造装置の購入です。この投資は、NvidiaやGoogleなどのAIアクセラレータ向けに需要が急増しているHBM市場（SK hynixが約60%のシェアを握るとされる）において、需要に先んじて生産能力を確保し、業界をリードし続けるためのものです。

元記事: SK hynix Confirms Nasdaq Listing, Seeking Up to $29 Billion in a Record ADR Offering