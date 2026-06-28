OpenAIらが発表した共同研究論文によると、同社の自律型AIプラットフォーム「Codex」において、企業の非開発者による採用ペースが開発者を大幅に上回る勢いで急増している。この変化は、従来の技術普及モデルの予測を超える速度で進行しており、法務や財務などの非技術部門が自律型AIを積極的に業務に組み込んでいる実態が明らかになった。企業は今後、従業員が自律的なAIワークフローを監視・調整することを前提とした、組織や業務プロセスの再設計を迫られる可能性がある。

■AIエージェントとチャットボットの決定的な違い

OpenAI、コロンビア・ビジネス・スクール、ウォートン・スクール、デューク大学の研究者による共同論文「The Shift to Agentic AI: Evidence from Codex」が公開された。この論文は、2026年6月11日までのデータを分析し、企業における自律型AI（エージェントAI）の普及実態を明らかにしている。

論文が定義するチャットボットとAIエージェントの決定的な違いは、自律的なループ処理の有無にある。チャットボットはユーザーの質問に対して1回限りの回答を生成するが、AIエージェントは目標を指示されると、自ら手順を考え、外部ツール（ファイルの読み込み、コード実行、テスト、リポジトリへのクエリなど）を呼び出し、その結果を評価して次の行動を決定する。このサイクルを、人間の介入なしにタスクが完了するまで繰り返す。

OpenAIの測定によると、2026年6月11日の週において、Codexセッションの60.3%が少なくとも1つの外部ツールを呼び出していたのに対し、ChatGPTセッションでは21.9%にとどまった。この差が、会話型と自律型の実務的な違いを示している。また、タスクの複雑さも増しており、1時間以上かかるタスクを依頼したユーザーの割合は、2025年12月の35.4%から2026年5月には70.2%へと倍増している。

■OpenAI社内で進む「エージェント移行」の実態

OpenAI社内のデータは、利用制限がなく、社内でのナレッジ共有が活発な環境におけるAI普及の将来像を示している。2025年4月にCodexが一般公開されて以降、当初はChatGPTがデフォルトのツールだったが、まずエンジニアがCodexに移行し、現在ではエンジニアのAI出力トークンの99%がCodex経由となっている。

さらに、非技術部門の移行ペースはエンジニアを上回った。法務、財務、採用部門では、2026年4月までにCodexの使用率が50%に達した。エンジニアがこの水準に達するには数ヶ月を要したが、非技術部門はわずか数週間で達成したという。現在、OpenAIの法務や採用担当者は、出力の85%以上をCodex経由で生成しており、社内全体ではCodexがAI出力トークンの99.8%を占めるに至っている。

利用の強度も急激に高まっており、2025年11月から2026年6月にかけて、月間のトークン出力の中央値は、研究部門で56倍、カスタマーサポートで32倍、エンジニアリングで27倍、法務で13倍に増加した。

■社外でも急増する非開発者ユーザー

この社内での傾向は、社外のデータにも反映されている。Codexは2025年4月の提供開始当初、コードの記述やデバッグを行う開発者向けツールとして位置づけられていたが、そのユーザー層は逆転した。個人サブスクライバーにおける週間の非開発者ユーザー数は、2025年8月から2026年6月初旬の間に137倍に増加し、企業組織のサブスクライバーでは189倍に達した。

研究者らはこの急増の要因として、Codexの機能拡張により一般的なナレッジワークに対応できるようになったこと、そして非開発者の方がエンジニアよりも「AIにタスクを完全に委ねる」傾向が強いことを挙げている。エンジニアは反復的な制御を好むのに対し、非開発者はプログラミング知識が不要なツールを得たことで、自律的な実行を容易に受け入れたとみられる。

また、非技術部門の従業員が行った業務の4分の1以上（26.6%以上）に、エンジニアリングやコーディングのタスクが含まれていた。これは、従来であれば技術的な支援を必要としていた業務を、非開発者が自ら完結できるようになったことを示している。

■企業の採用ペースが予想を超える理由と課題

従来の技術普及モデル（ロジャーズの普及理論）では、革新的なツールが技術的な初期採用者から組織全体に広がるには数年かかるとされてきた。しかし、今回のデータは、自律型AIの普及曲線（Sカーブ）が劇的に圧縮されていることを示している。OpenAI社内では、開発者中心から全社的な普及に至るまで約8ヶ月しかかからなかった。

コロンビア大学やウォートン・スクールの経済学者を含む著者らは、企業にとっての課題は「エンジニアにAIを使わせること」ではなく、「従業員が自律的な複数のワークフローを監視・調整する形に、業務プロセスや承認フロー、スキル要件を再設計すること」であると指摘している。

従業員に求められるスキルも変化している。Microsoftの「2026 Work Trend Index」（10カ国2万人のナレッジワーカー対象）によると、自律型AI環境で最も重要とされるスキルは「AI出力の品質管理」と「批判的思考（クリティカルシンキング）」であった。MITの経済学者ダロン・アセモグル教授は、この移行期においては、委託された業務を監督・調整するスキルを持つ労働者が有利になる一方で、リスキリングが追いつかなければ格差が広がるリスクがあると警鐘を鳴らしている。

■技術的特徴とセキュリティ上の懸念

Codexの自律的な並列実行を支える技術として、論文では「プロンプトキャッシュ」が挙げられている。これは、会話履歴を再利用することで、セッションが長くなっても計算量の増加を抑える仕組みである。また、コンテキストウィンドウの制限に対しては、会話履歴を圧縮された要約に置き換えることで、長時間のタスク実行を可能にしている。

一方で、外部ツールの実行やコード実行を伴う自律型AIの拡大は、新たなセキュリティリスクをもたらす。2025年12月、BeyondTrustのPhantom Labsは、CodexがGitHubのブランク名をサニタイズせずにシェルコマンドに直接渡す脆弱性を発見した。これにより、攻撃者が任意コマンドを実行し、認証トークンを平文で取得できるリスクがあったが、OpenAIは2026年2月5日にこれを修正した（SecurityWeek報道）。

また、2026年初頭には、CodexのUIツールを装った悪意のあるnpmパッケージが確認され、約2万9000回ダウンロードされた事例もある。セキュリティ研究者は、AIエージェントが読み込むコンテンツに隠された指示によって動作が乗っ取られる「プロンプトインジェクション」を最大の脅威として挙げており、OWASP（Open Worldwide Application Security Project）もこれをLLM of トップリスクに位置づけている。IDCの2026年6月の分析によると、多くの組織はまだAIエージェントに対して「最小特権の原則」や行動監視を適用できていないのが現状である。

■注目ポイントQ&A

●非開発者がCodexを189倍の速さで採用しているとはどういう意味ですか？

2025年8月から2026年6月初旬にかけて、企業アカウントにおける週間の非開発者ユーザー数が、初期の基準値と比較して189倍に増加したことを意味します。これは非開発者が開発者の数を超えたという意味ではなく、新規採用のペースが開発者よりも劇的に速いことを示しています。

●AIエージェントは従来のチャットボットと何が違うのですか？

チャットボットは1回限りの質問と回答でセッションが終了しますが、AIエージェントは自律的なループを実行します。目標を与えられると、必要な手順を自ら判断し、外部ツールを呼び出して実行し、結果を評価しながら人間の介入なしにタスクを完了させます。

●AIエージェントの普及に伴い、どのようなスキルが重要になりますか？

Microsoftの「2026 Work Trend Index」によると、AI出力の品質管理と批判的思考（クリティカルシンキング）が最も重要とされています。また、MITの経済学者ダロン・アセモグル氏は、委託された仕事を監督・調整するスキルを持つ労働者が有利になると指摘しています。

●企業がAIエージェントを導入する際、どのような点に注意すべきですか？

業務プロセスの再設計に加え、セキュリティ対策が重要です。プロンプトインジェクションなどのリスクに対処するため、AIエージェントに対しても、人間と同様に「最小特権の原則」や行動監視を適用することが推奨されています。

元記事: OpenAI Codex Data Shows Non-Developers Now Driving Enterprise AI Agent Surge