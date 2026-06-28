Google、オンデバイスGemini搭載の「Google Home Speaker」を発売、一部の高度なAI機能は月額10ドルのサブスクに

Googleは2026年6月25日、新型スマートスピーカー「Google Home Speaker」を99.99ドル（約16,200円）で発売した。同製品は専用のNPUを搭載し、AIアシスタント「Gemini Nano」の処理をデバイス上でローカルに実行することで、100ミリ秒未満の高速な応答とプライバシーの向上を実現している。ただし、会話型AI「Gemini Live」などの最も魅力的な機能を利用するには、月額10ドル（約1,620円）のサブスクリプション契約が必要となる。

■オンデバイスNPUがもたらすAIアーキテクチャの変革

従来のGoogle製スマートスピーカーは、音声クエリを処理のためにリモートのデータセンターに送信していた。このクラウドとの往復により、通常は数百ミリ秒の遅延が発生し、インターネット接続がないとデバイスは機能しなかった。従来のNestスピーカーは、スマートホームハブを装ったクラウドのエンドポイントに過ぎず、マイクがウェイクワードを検知すると音声データがGoogleのサーバーに送信され、その応答が戻ってくる仕組みだった。

新型のGoogle Home Speakerは、この依存関係を解消している。2.0 GHzで動作するクアッドコアARM Cortex-A55プロセッサと、専用のNPU（Neural Processing Unit）を搭載。NPUは、ニューラルネットワークの推論に必要な行列乗算やテンソル演算に特化したハードウェアアクセラレータである。このNPU上で、Googleの軽量オンデバイスモデル「Gemini Nano」がローカルに実行される。また、同じNPUが背景ノイズの抑制、残響除去、アコースティックエコーキャンセレーションを同時に処理し、音楽再生中であっても部屋の端からのコマンドを確実に認識できるようにしている。Googleによると、このアーキテクチャにより、標準的な音声コマンドの応答時間は100ミリ秒未満に短縮されたという。

プライバシー面での効果も具体的である。基本的な音声処理において、データがデバイスの外に出る必要がなくなった。Googleは2026年1月、以前のNestやHomeデバイスのGoogleアシスタントが、ユーザーの意図しない起動（誤検知）によって私的な会話を録音し、第三者のレビュー業者に共有していたとする集団訴訟（カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所、ケース番号：4:19-cv-04286）において、6800万ドル（約110億1600万円、1ドル＝162円換算）の和解金支払いに合意している。新スピーカーのオンデバイス推論では、基本的な音声コマンドはGoogleのサーバーに送信されない。なお、クラウド接続を必要とする高度な機能（Gemini Live、カメラ履歴検索、ホームブリーフなど）は別途開示されており、利用にはGoogleアカウントとインターネット接続が必要となる。

デバイス背面には、3つのマイクへの給電を物理的に遮断するハードウェアスイッチが搭載されている。これはソフトウェアによる切り替えではなく物理的なミュートであり、音声コマンドで再有効化することはできず、スイッチを物理的に戻す必要がある。

■サブスクなしで利用できる機能

サブスクリプションなしで利用できる基本的な「Gemini for Home」体験では、自然な複数ステップの音声コマンド、スマートホームデバイスの制御、一般的な質問への回答、音楽やポッドキャストの再生、タイマー、カレンダーへのアクセスなどが可能である。Googleアシスタントからの大きな変更点は、特定のコマンドフレーズをあらかじめ決められた応答に一致させるのではなく、自然な会話から意図を解析する大規模言語モデル（LLM）である点だ。ユーザーは発話の途中で言い直したり、1回の要求で複数のコマンドを繋げたり、毎回「ヘイGoogle」と繰り返すことなくフォローアップの質問をしたりできる。これは、デバイスがセッション内で短期的な会話の文脈を保持するためである。また、サポートされているすべての言語で、10種類の自然な音声が利用可能になった。

応答後にマイクを一時的に有効にしてフォローアップの質問を受け付ける「続行された会話（Continued Conversation）」機能も、英語だけでなく、サポートされているすべての言語で初めて利用可能になった。

■「Gemini Live」と月額サブスクリプションの追加要素

月額10ドル（約1,620円、1ドル＝162円換算）の「Google Home Premium」（スタンダードプラン）を契約すると、無料ユーザーには提供されない3つの機能が解放される。

1つ目は「Gemini Live」で、ユーザーがアイデアを出し合ったり、会話を遮ったり、トピックを自然に変えたりできる、自由で流動的な会話が可能になる。米メディアEngadgetのネイサン・イングラハム（Nathan Ingraham）記者は、これを最も価値のある機能とし、サブスクリプションを契約しない購入者が最も失望する可能性が高い機能だと指摘している。

2つ目は「カメラ履歴検索（Camera History Search）」で、接続されたNestカメラが捉えたアクティビティについてスピーカーに質問できる。例えば、荷物が届いたか、裏門が開いているか、日中にペットがソファに乗ったかなどを確認できる。

3つ目は「ホームブリーフ（Home Briefs）」で、ユーザーが帰宅した際や、留守中の出来事を尋ねた際に、家庭内の活動のAI生成サマリーを提供する。

2026年9月30日までにGoogle Home Speakerを購入すると、Google Home Premiumのスタンダードプランが6ヶ月間追加料金なしで提供される（60ドル（約9,720円、1ドル＝162円換算）相当）。試用期間終了後、ユーザーはこれらの魅力的な機能に毎月10ドルを支払う価値があるかを判断することになる。

また、Engadgetのレビューでは、Google Homeアプリのメニューを操作することなく、自然言語で説明するだけでスマートホームの「ルーティン」を作成できる機能もサブスクリプションの対象になっていることが指摘された。イングラハム記者は、Gemini Liveや会話型のルーティン作成のような機能をペイウォール（課金壁）の背後にロックすることは「間違いなく残念なことだ」と述べている。

■スマートホームハブとしての機能（Thread 1.3対応）

音声アシスタントとしての役割に加え、Google Home Speakerはスマートホームのインフラとしても機能する。Matterコントローラーとして出荷され、Thread 1.3ボーダールーターを内蔵している。これにより、周辺機器としての端末から、現代のスマートホームのネットワークバックボーンへと進化している。

Threadは、IEEE 802.15.4無線規格に基づき、ドアロック、センサー、サーモスタット、スイッチなどの低電力IoTデバイス向けに設計された、IPv6ベースの低電力メッシュネットワークプロトコルである。Threadボーダールーターは、そのメッシュネットワークをより広いIPネットワークにブリッジし、Thread対応デバイスがインターネットやスマートフォンのアプリと通信できるようにする。ネットワーク内にThreadボーダールーターが存在しない場合、Threadベースのスマートホームデバイスはインターネット接続を一切持てない。Googleは、このボーダールーターを99.99ドルのスピーカーに同梱することで、このインフラを初めてエントリーレベルで提供可能にした。

Matterは、Connectivity Standards Alliance（CSA）が開発し、Apple、Amazon、Google、Samsungなどが支援するアプリケーション層の標準規格であり、メーカーに関係なくスマートホームデバイスが相互に通信する方法を規定している。Matterコントローラーは、サポートされているすべてのブランドの認定デバイスを管理できる。そのため、Google Home SpeakerはThreadボーダールーターと組み合わせることで、Apple HomeKit向けに設計されたデバイスやAmazon認定ハードウェアを含む、真のクロスエコシステムなスマートホームの中心的なハブとして機能させることができる。

その他の接続性として、Wi-Fi 6（802.11ax、デュアルバンド2.4 GHzおよび5 GHz）とBluetooth 5.4に対応している。また、2台のGoogle Home SpeakerをGoogle TV Streamerとペアリングして、ホームシアターのサラウンド構成を構築することも可能である。

■音響ハードウェア：Nest Miniより向上、Nest Audioからは一歩後退

音響性能は、レビュアーの間で最も意見が分かれた分野である。このスピーカーは、360度サウンド用に構成された単一の58mmフルレンジドライバーを使用している。これはNest Miniの40mmドライバーの2倍の大きさであり、Googleによると、前モデルよりも2.5倍強力な低音を実現しているという。また、高度な処理機能を備えた3つの遠距離マイクが、音声ピックアップのために部屋の音響に適応する。

Engadgetのレビューでは、Nest Miniからの音質向上が本物であることが確認された。一方で、Nest Audioに搭載されていた個別の75mmウーファーと前方放射型ツイーターの組み合わせの方が、シングルドライバーのHome Speakerよりも豊かなサウンドを再現していたとも指摘されている。つまり、音質向上を目的にNest Audioから買い替えるユーザーにとっては、アップグレードではなく横ばいの移行に感じられる可能性がある。

米Bloombergのレビューも、「印象的なAI、期待外れの音質（Impressive AI, Underwhelming Audio Quality）」と題し、独自に同様の結論に達している。

■Echo Dot MaxやHomePod Miniとの競合

Google Home Speakerは、99ドルの価格帯において、Amazonの「Echo Dot Max」（99ドル）およびAppleの「HomePod Mini」（99ドル）と競合する。それぞれが独自のシステムに対応している。

テックメディア「The Ambient」の直接テストによると、Geminiは推論や文脈の理解をより確実に処理する一方で、Alexa+は単純な要求に対してより迅速に応答することが分かった。AmazonのEcho Dot Maxは、サードパーティのスキル連携やマルチアームオーディオの幅広さにおいて優位性を保っている。HomePod MiniはApple Music、AirPlay、Siriと緊密に連携するが、Androidはサポートしておらず、Threadボーダールーターとしても機能しない。

3製品の比較における最も重要な構造的違いは、スマートホームハブとしての役割である。Google Home Speaker's Thread 1.3ボーダールーターとMatterコントローラー機能により、この価格帯で唯一、別のハブを必要とせずにThreadベースのIoTデバイスをホームネットワークにブリッジできるデバイスとなっている。これは、すでにThread対応のスマートホームデバイスを導入している購入者にとって強みとなる。

Googleは、この競争に99ドル未満の選択肢なしで参入することになる。49ドルで販売されていたNest Miniは生産終了となった。部屋にGeminiを導入したいが、99ドルという価格を避けたい購入者にとって、現在のところGoogleのエコシステム内に代替の選択肢は存在しない。

■ハードウェア仕様一覧

Google Home Speakerのサイズは、高さ3.4インチ（約8.6cm）、直径4.2インチ（約10.7cm）、重量は0.9ポンド（約408g）である。

筐体は、37%のリサイクル素材を使用した3Dニットテキスタイルで覆われている。統合されたUSB-C電源ケーブルは長さ1.5メートルで、取り外しはできない。30WのUSB-C電源アダプターが同梱されている。

カラーバリエーションは、発売される全18市場で「Hazel」と「Porcelain」が用意され、「Jade」と「Berry」は米国のGoogleストア限定となる。

■注目ポイントQ&A

●Google Home Speakerを利用するにはサブスクリプション契約が必要ですか？

スマートホームの操作、自然な複数ステップの音声コマンド、音楽再生、タイマー、カレンダーへのアクセスなど、基本的な「Gemini for Home」機能を利用するのにサブスクリプションは不要です。ただし、会話型AI「Gemini Live」や、Nestカメラの映像について質問できる「カメラ履歴検索」、家庭内の活動をAIが要約する「ホームブリーフ」などの高度なAI機能を利用するには、月額10ドルの「Google Home Premium」の契約が必要です。なお、2026年9月30日までに購入すると、6ヶ月間の無料トライアルが付属します。

●Google Nest MiniやNest Audioの後継機種ですか？

はい。2026年6月25日に発売されたGoogle Home Speakerは、生産終了となったNest MiniおよびNest Audioの事実上の後継機種です。価格は99.99ドル（約16,200円）で、Nest Miniの49ドルから値上がりしていますが、大型の58mmドライバー、専用NPUによるオンデバイスのGemini AI推論、Wi-Fi 6、Thread 1.3ボーダールーターなど、前モデルにはなかった多くの機能が搭載されています。

●Apple HomeKitやAmazon Alexa対応デバイスと連携できますか？

はい、Google Home SpeakerはMatterコントローラーおよびThread 1.3ボーダールーターとして機能するため、Apple HomeKitやAmazon Alexaのエコシステム向けに設計されたデバイスであっても、Matter認定を受けていれば相互に通信・制御が可能です。ただし、AppleのAirPlayやSiriとの連携、あるいはAmazon Alexa音声アシスタントの実行には対応していません。ブランド間のスマートホームデバイス制御はMatter規格を通じて機能しますが、異なるプラットフォームの音声アシスタント同士の連携はできません。

●スマートスピーカーにおけるオンデバイスAI処理のメリットは何ですか？

従来のGoogle HomeやNestスピーカーは、すべての音声クエリを処理のためにGoogle’sデータセンターに送信していたため、数百ミリ秒の遅延が発生し、インターネット接続が必須でした。Google Home Speakerは、専用のNPU上で「Gemini Nano」の推論をローカルに実行するため、標準的なコマンドに対して100ミリ秒未満という高速な応答が可能になり、インターネット接続がない状態でも基本的な操作が行えます。また、基本的な音声処理データがGoogleのサーバーに送信されないため、プライバシー保護の観点でも大きなメリットがあります。

元記事: Google Home Speaker Goes on Sale: Gemini Runs On-Device, Best Features Cost Extra