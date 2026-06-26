Anthropicの最先端AIモデル「Claude Mythos」が、Firefoxのソースコードから長年見落とされていた271件のセキュリティ脆弱性を検出したことが明らかになった。一方で、同モデルが米国家安全保障局（NSA）の機密システムに侵入したというSNS上の噂は、元記事の記者らによって否定されている。現在、同モデルを含むAnthropicの最先端AIは米政府の輸出規制により世界的にオフラインとなっており、議会による商務省への説明要求期限が2026年6月26日に迫っている。

■エージェント型AIがもたらしたセキュリティの転換

ソフトウェアセキュリティの世界は長年、防御側がすべての脆弱性を修正しなければならないのに対し、攻撃者は1つ見つければよいという、圧倒的に攻撃側が有利な非対称性に悩まされてきた。しかし、MozillaがAnthropicのAIモデル「Claude Mythos」を用いて構築した「エージェント型パイプライン」は、この構図を根本から変える可能性を示している。

Mozillaは当初、GPT-4やClaude 3.5 SonnetなどのAIモデルを用いた静的コード解析を試みていたが、誤検知（偽陽性）の多さが実用化の壁となっていた。状況を劇的に変えたのは、単にモデルの性能が向上したことだけではない。不審なコードを指摘するだけでなく、実際にバグが作動するかを自律的に検証する「エージェント型ハーネス（枠組み）」の導入である。

このパイプラインは4つのステップで動作する。まず、隔離されたコンテナ内にFirefoxのソースコードを読み込み、Mythosが脆弱性の仮説を立てる。次に、再現可能な概念実証（PoC）テストケースを生成し、実行中のブラウザに対して動的に実行する。そして、実際にバグが再現されたものだけを報告する。この動的検証プロセスにより、人間が確認する前に誤検知が自動的に排除されるため、大規模な運用が可能となった。

Mozillaはこの仕組みを既存のファジング（自動バグ検出）インフラ上に構築し、複数の仮想マシンで並列処理した。100人以上のコントリビューターがパッチのレビューやテスト、リリースに協力しており、Mozillaのエンジニアであるブライアン・グリンステッド氏、クリスチャン・ホラー氏、フレデリック・ブラウン氏による技術文書にその詳細が記録されている。

■検出された271件の脆弱性が意味すること

2026年4月21日にリリースされた「Firefox 150」には、Mythosが1回の評価プロセスで特定した271件のセキュリティ脆弱性の修正が含まれている。Mozillaは、そのうち180件を「sec-high」（悪意あるウェブページを閲覧するだけで悪用される恐れがある危険度「高」）、80件を「sec-moderate」（危険度「中」）と評価した。これらは即座の対応が必要な緊急性の高いカテゴリに分類される。

同月に修正された脆弱性は計423件で、2025年の月平均（約21件）の約20倍に達した。3件はAnthropicの貢献として個別のCVE番号（CVE-2026-6746、CVE-2026-6757、CVE-2026-6758）が割り当てられ、残りの268件はMozillaの慣行に従い、3つの内部セキュリティロールアップ（CVE-2026-6784、CVE-2026-6785、CVE-2026-6786）に統合された。

検出されたバグには、15年前から存在していたHTMLのlegend要素に関する不具合や、20年前から存在していたXSLTエンジンの脆弱性、サンドボックスを回避してブラウザを完全に制御される恐れのある「Use-After-Free（解放後メモリ使用）」につながるプロセス間通信の競合状態などが含まれていた。

Firefox of CTOであるボビー・ホリー氏は、これらの検出結果を見たときの衝撃を「めまいがした」と表現し、Firefoxのようなモジュール式ソフトウェアの欠陥は原理的に有限であり、「ついにすべてを発見できる世界に入りつつある」と総括した。

この取り組みは、2026年1月にClaude Opus 4.6を用いて約6,000個のC++ファイルをスキャンしたことから始まった。この予備スキャンで22件の深刻なバグが検出されたため、MozillaはAnthropicの限定アクセスプログラム「Project Glasswing」を通じてMythosへの早期アクセスを得た。MythosはOpus 4.6の12倍以上の脆弱性を検出した。

他の組織でも同様の成果が報告されている。Anthropicの2026年5月の発表によると、Cloudflareは重要システムから2,000件の脆弱性（うち400件が危険度「高」または「緊急」）を検出し、その誤検知率は人間のテスターよりも低かったという。プログラム開始初月には、約50のパートナー組織全体で1万件以上の深刻な脆弱性が特定された。

英国のAI安全研究所（AISI）が2026年4月13日に発表した評価では、Mythosは10回中3回の試行で、人間の専門家が約20時間かかると推定される32ステップの企業ネットワーク攻撃シミュレーションを最初から最後まで自律的に完了した初のAIモデルとなった。ただし、AISIはテスト環境に能動的な防御側やリアルタイム検出システムがなかったことを挙げており、強固に防御された企業インフラを確実に突破できるわけではないと留保している。

■NSA「侵入」報道の真相と上院公聴会の発言

2026年6月21日頃からSNSで拡散した「NSAへの侵入」という情報は、6月11日の米上院情報委員会公聴会での発言が発端である。マーク・ワーナー副委員長（上院議員）が、NSAおよび米サイバー軍を率いるジョシュア・ラッド将軍から「Mythosが数週間ではなく数時間で、我々の機密システムのほぼすべてに侵入した」と聞いたと述べた。

英経済誌『The Economist』が6月14日の記事でこの発言を引用したが、1週間ほどは注目されなかった。しかし6月21日にSNSで文脈を無視して「NSAがAIによる侵入を確認」などと拡散された。同記事を執筆したThe Economistの国防編集者シャシャンク・ジョシ氏は24時間以内に反応し、この発言を文字通りに受け取るのは誤りであり、特定の条件下で他のツールと併用した場合の能力を指していると釈明した。

実際、この主張の唯一の情報源はワーナー議員が非公開ブリーフィングで聞いたとする二次情報であり、ワーナー議員は政府による事前安全テストの義務化を主張する文脈でこれを発言していた。NSAや米サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）からの公式発表や、独立したインシデント報告書は存在しない。

セキュリティ研究者らは、物理的にネットワークから隔離（エアギャップ）されているNSAの機密システムに、リモートアクセスだけで侵入することは技術的に不可能だと指摘している。

アナリストらの見方によれば、ラッド将軍の説明は、NSAが許可された「レッドチーム演習（模擬攻撃）」としてMythosを使用し、自社システムの脆弱性を調査したという解釈が最も合理的である。これはMozillaがFirefoxで行ったことと同様の防御的活動であり、敵対的なハッキング被害に遭ったわけではない。

■最先端モデル「Fable 5」と「Mythos 5」がオフラインである理由

2026年6月24日現在、Anthropicの最も強力な2つのモデル「Fable 5」と「Mythos 5」は世界中でオフラインのままである。米商務省は2026年6月12日、外国籍の人物（Anthropicの米国籍以外の従業員を含む）による両モデルへのアクセスを一時停止するよう命じる輸出規制指令を出した。商務省の指令を受け、Anthropicは商業用API of 規模でユーザーの国籍をリアルタイムに判別することが困難であるため、指令から数時間以内に全世界の全ユーザーに対して両モデルの提供を停止した。

商務省は国家安全保障上の懸念を挙げているが、具体的な技術的詳細は明らかにしていない。Anthropicは、規制の引き金とされた「脱獄（ジェイルブレイク）」の手法は限定的かつ普遍的なものではなく、規制対象外の他の公開モデルでも再現可能であるとして、政府の主張に反論している。

これは米国の輸出規制が商業展開されているAIモデルに適用された初の事例である。また、Anthropicは、大量監視や完全自律型兵器システムへのモデル利用を認める契約条件を拒否した後に国防総省から指定された「サプライチェーンリスク」指定に対しても、連邦裁判所で争っている。超党派の連邦議員4名は2026年6月18日、ハワード・ラトニック商務長官に対し、Fable 5およびMythos 5への規制に関する書面での説明を求める公式書簡を送付した。回答期限は2026年6月26日となっている。

■求められる客観的な証拠基準

Mozillaの事例は、AIの能力を示す客観的な証拠のモデルケースである。公開されたバグID、CVE番号、エンジニアによる詳細な技術報告、そして複数のGlasswingパートナー組織による検証可能な実績が存在する。

一方、NSAに関する主張は、規制推進という政治的文脈における伝聞の1文にすぎず、報道した記者自身も文字通りの解釈を撤回している。これはMythosに攻撃能力がないという意味ではない。英国AISIの評価や、OpenBSDのTCPスタックにおける27年前の脆弱性に対する実用的なエクスプロイトを自律構築した実績など、攻撃能力自体は実証されている。しかし、「NSAの機密システムに対する敵対的かつ不正な侵入が発生した」という主張を裏付ける客観的な証拠は存在しない。

■注目ポイントQ&A

●Claude Mythosは本当にNSAをハッキングしたのですか？

不正な侵入を裏付ける証拠はありません。この噂は、上院議員が非公開ブリーフィングでの発言を公聴会で紹介したことが発端です。実際には、認可された内部の「レッドチーム演習（模擬攻撃テスト）」として、自社システムの脆弱性を調査するためにMythosが使用されたとみられています。最初に報じた記者も、文字通りに受け取るべきではないと釈明しています。

●Claude MythosはFirefoxのどのような脆弱性を発見したのですか？

2026年4月に、1回のスキャンで271件の未検出の脆弱性を特定しました。そのうち180件は悪意あるウェブページを閲覧するだけで悪用される恐れがある危険度の高いものでした。これには15年前から存在していたHTML要素の不具合や、20年前から存在していたXSLTエンジンの脆弱性などが含まれており、すべて「Firefox 150」以降で修正されています。

●なぜ「Fable 5」と「Mythos 5」は現在利用できないのですか？

米商務省が2026年6月12日に、外国籍の人物による両モデルへのアクセスを禁止する輸出規制指令を出したためです。Anthropicは国籍によるリアルタイムのアクセス制限が困難であることから、全世界で両モデルの提供を一時停止しました。2026年6月24日現在もオフラインのままで、議会は商務省に対し、6月26日までにこの規制に関する説明を求めています。

●エージェント型AIによる脆弱性検出は、従来のツールと何が違うのですか？

従来のAIツールは不審なコードを指摘するだけ（静的解析）で誤検知が多いという課題がありました。一方、今回のエージェント型システムは、隔離環境でソースコードを分析して仮説を立て、実際に作動するテストケースを自動生成して実行（動的検証）します。実際にバグが再現されたものだけを報告するため、誤検知が極めて少ないのが特徴です。

元記事: Claude Mythos Security: 271 Firefox Bugs Confirmed, NSA Breach Story Disputed