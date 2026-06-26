クラフトンがGamescom 2026に出展決定、PUBG Studiosによる「脱バトロワ」の謎の新作など5作品を披露

韓国のパブリッシャーであるクラフトン（Krafton）は、2026年8月26日から30日にかけてドイツ・ケルンで開催される世界最大級のゲームイベント「Gamescom 2026」に5つの新作タイトルを出展すると発表した。その筆頭となるのが、同社の代表作『PUBG』の知的財産（IP）を用いた、バトルロイヤルジャンルとは異なるPUBG Studiosの未発表新作である。本イベントでは、同作のほか、少人数開発で注目を集めるオープンワールドFPS『NO LAW』などの世界初公開が予定されており、同社の今後の戦略を占う重要な節目となりそうだ。

■PUBG Studiosが手掛ける「脱バトルロイヤル」の謎の新作

クラフトンが発表した出展ラインナップの目玉は、PUBG Studiosが手掛けるプロジェクトだ。現時点ではタイトル未定、対応プラットフォームも未発表、ジャンルも非公開となっている。分かっているのは、このプロジェクトが『PUBG』のIPをベースにしており、既存のバトルロイヤル形式とは異なる新しい世界観とゲームプレイ体験を導入するというクラフトン側の説明のみである。

業界関係者の間では、従来のPUBGの常識から外れるという表現から、新たなバトルロイヤルやエキストラクションシューターである可能性は低いとみられている。この戦略的な位置づけは極めて重要だ。2017年3月にリリースされた『PUBG: Battlegrounds』は、バトルロイヤルジャンルを確立し、2022年1月に基本プレイ無料化へ移行するまでにPCおよびコンソールで7,500万本以上の有料販売数を記録した。これはPCゲーム史上最多のセールスであり、その後の『Fortnite』や『Apex Legends』といった数々のヒット作を生み出す契機となった。

しかし、バトルロイヤルジャンルが成熟期を迎える中、クラフトンの総売上高の約86%は依然としてPUBGフランチャイズに依存している。そのため、同社が2026年1月に発表した戦略では、単一IPへの依存度を下げるために「マルチフランチャイズ企業」への転換を目指し、現在26の新規タイトルを開発中であることが明言されていた。今回のGamescomでの発表は、その計画における最も具体的な第一歩となる。

■わずか20人で構築された高密度サイバーノワール都市『NO LAW』

2021年の見下ろし型シューティングゲーム『The Ascent』で知られるクラフトン傘下のスタジオ「Neon Giant」は、オープンワールドFPS『NO LAW』をGamescomに出展する。舞台は、海岸沿いの崖に築かれた無法地帯のサイバーノワール港湾都市「ポート・デザイア」。プレイヤーは元兵士のグレイ・ハーカーとなり、奪われたものを取り戻すために再び暴力の世界へと身を投じる。

『NO LAW』は2025年12月の「The Game Awards」で初めて発表されたが、その技術的な舞台裏は、2026年6月17日と18日に米国カリフォルニア州エルセグンドで開催された「Unreal Fest 2026」における、Neon Giantのクリエイティブディレクター、トール・フリック氏の発表によって明らかになった。フリック氏が示した開発哲学は「規模よりも密度（Density Over Scale）」である。

平方キロメートル単位で測定されるような広大なオープンワールドを作る代わりに、Neon Giantは約20人のベテラン開発者チームで構築できる、最も緻密でインタラクティブな都市を作ることを目指した。これを可能にしたのが技術的な基盤である。同スタジオは、Unreal Engine 5（UE5）の「Nanite」ジオメトリストリーミングシステムを採用し、手作業によるパフォーマンス最適化を最小限に抑えつつ、極めて詳細なアセットで環境を満たした。さらに「Lumen」と「MegaLights」を組み合わせることで、ポート・デザイアの昼夜のサイクルや天候システムにおいて、数百もの動的光源を同時に処理している。

このライティングは単なる視覚効果にとどまらない。プレイヤーが街灯を破壊したり、懐中電灯を使用したりして街の一部を暗闇に陥れると、敵は光や影、音の変化に動的に反応する。つまり、ステルス要素と都市の雰囲気が、ゲームエンジンのシステムを通じて直接結びついているのだ。また、UE5の「Mass Framework」とEpic Gamesの「MetaHuman」技術を組み合わせることで、3,000人以上のNPCを同時にアクティブかつ個別に描画することに成功した。これは通常、同スタジオの数倍の規模の開発チームでなければ成し得ない偉業である。

フリック氏はUnreal Festで、「UE5の最新技術のおかげで、以前の世代のエンジンで必要だった妥協をすることなく、チームが長年作りたかった都市を構築できた」と総括した。なお、『NO LAW』はPC、PlayStation 5、Xbox Series X|S向けに開発中である。

■インディー提携による個性豊かな3タイトル

クラフトンがパブリッシング契約を結ぶ独立系スタジオからも、個性的な3作品が出展される。これらはGamescom 2026で世界初公開、または最新バージョンが披露される予定だ。

Nirvananaが開発する『Project ZETA』は、デベロッパーが「マルチチーム・タクティカルアリーナ」と呼ぶ新ジャンルを提示する。これは、多くの対戦型シューターで一般的な1対1や2チーム対戦ではなく、4つのチームが同時に1つの戦場で競い合うシステムだ。2026年6月に初のグローバルコミュニティテストを実施しており、Gamescomではさらに開発が進んだバージョンが披露される。

Piccolo Studioが手掛ける『Age Twisters』は、祖父と孫娘が失踪した母親を探す2人協力プレイのナラティブアドベンチャーだ。キャラクターの年齢を変化させてパズルを解くという独自のメカニクスが特徴で、一般的な協力型アドベンチャーゲームとは一線を画している。Gamescomで世界初公開となる。

Boundaryが開発する『TARAE: The Unbound』は、新たに発表された見下ろし型（アイソメトリック）のダークファンタジー・アクションRPGだ。東洋風の世界を舞台に、輪廻転生とカルマの秩序が崩壊しつつある中、6人の探求者が世界を縛る運命の糸を断ち切るために立ち上がる。こちらも同イベントで世界初公開を迎える。

■なぜ今、Gamescomなのか

かつて米国のゲーム業界を牽引した「E3」の終了に伴い、Gamescom 2026の重要性はさらに高まっている。出展企業の登録数は3年連続で前年比15%増を記録し、40カ国以上からの参加が確定している。2025年のGamescomは128カ国から35万7,000人の来場者を記録。ジェフ・キーリー氏がホストを務め、世界中に配信される前夜祭「Opening Night Live（ONL）」は、2025年にライブ視聴者数7,200万人、総インプレッション数6億3,000万回を記録した。

クラフトンにとって、Gamescomを新作発表の場に選ぶのは合理的な競争戦略である。ONLに続くこのイベントは、発売まで1年以上あるタイトルであっても、初期の認知度を高めるために必要なメディア露出をもたらす。クラフトンの2026年第1四半期の売上高は、前年同期比56.9%増の過去最高となる1兆3,700億ウォン（約9億3,100万ドル／約1,508億円、1ドル＝162円換算）に達しており、5タイトルを出展する十分な財務基盤がある。

最も注目すべき瞬間は、現地時間8月25日の夜に配信される「Opening Night Live」だ。クラフトンはPUBG Studiosの新作がONLに登場するかどうかを明らかにしていないが、3つの世界初公開タイトルを1つのイベントに投入することは、PUBGブランドのイメージ刷新に向けた強い意気込みを示している。PUBG Studiosの新作がどのようなゲームなのか、その答えは8月26日から30日にかけてドイツ・ケルンで明らかになる。

■注目ポイントQ&A

●Gamescom 2026で発表されるPUBG Studiosの新作ゲームのジャンルは何ですか？

クラフトンはジャンルを明らかにしていません。同社は、このタイトルが『PUBG』の知的財産（IP）に基づいて構築され、従来のバトルロイヤル形式とは異なる新しい設定とゲームプレイ体験を導入することのみを公表しています。ジャンルや対応プラットフォームは、2026年8月26日〜30日に開催されるGamescomでの世界初公開まで未発表となっています。

●『NO LAW』を開発するNeon Giantは独立系デベロッパーですか、それともクラフトンの傘下スタジオですか？

Neon Giantはクラフトン傘下のスタジオです。2022年11月にクラフトンによって買収されました。クラフトンはGamescomの出展ラインナップの一部をセカンドパーティによるパブリッシングプロジェクトと説明していますが、『The Ascent』や新作『NO LAW』を手掛けるNeon Giantは、パブリッシング契約を結んだ独立系デベロッパーではなく、クラフトンのポートフォリオ内にある社内クリエイティブスタジオです。

●Gamescom 2026はいつ開催されますか？また、どのように視聴や参加ができますか？

Gamescom 2026のメイン展示は、現地時間の2026年8月26日（水）からビジネスおよび一般向けに開幕します。また、ジェフ・キーリー氏がホストを務め、世界中に配信される前夜祭「Opening Night Live」は、現地時間8月25日（火）の夜に放送され、YouTubeやTwitchで無料視聴が可能です。現地への入場チケットは公式サイト（gamescom.global）で販売されています。

●Neon Giantが『NO LAW』の開発で採用した「規模よりも密度（Density Over Scale）」アプローチとは何ですか？

これは、Neon Giantのクリエイティブディレクターであるトール・フリック氏が2026年6月の「Unreal Fest 2026」で説明した中心的な開発哲学です。広大なオープンワールドを作る代わりに、約20人のベテラン開発者チームがUnreal Engine 5の最新技術を活用し、極めて高密度で手作りの垂直的な都市を構築しました。これには、ジオメトリストリーミングのための「Nanite」、動的ライティングのための「Lumen」および「MegaLights」、そして3,000人以上のNPCを同時にアクティブに動かすための「Mass Framework」と「MetaHuman」技術が使われています。これにより、通常の3〜5倍の規模の開発チームが手掛けるような、活気と反応性に満ちた都市を実現しています。

元記事: PUBG Creator Krafton Brings Five Games to Gamescom 2026: One Goes Beyond Battle Royale