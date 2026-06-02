NvidiaがPC向けプロセッサ「RTX Spark」発表—インテル株6%安・AMD株5%安、40年来の二強体制に変化の兆し

Nvidia（エヌビディア）はComputex 2026の基調講演で、同社初のWindows PC向けプロセッサ「RTX Sparkスーパーチップ」を発表した。マイクロソフトおよびMediaTek（メディアテック）と共同開発されたこのシステム・オン・チップ（SoC）は、今秋に大手OEM 6社から30機種以上のノートPCおよびデスクトップとして発売される見通しだ。

発表を受けてインテル株は約6%、AMD株は約5%下落する一方、Nvidiaは約4%上昇、アーム・ホールディングス（Arm Holdings）は約15%上昇と、市場は直ちに反応した。今秋のホリデーシーズン前にプレミアムWindowsノートPCの購入を検討しているユーザーにとって、選択肢の構図が大きく変わりつつある。

■「RTX Spark」発表の概要——インテル・AMDが40年守った市場に新たな参入者

Nvidiaは現地時間2026年6月2日（月）、台湾・台北で開催されたComputex 2026の基調講演において、CEO（最高経営責任者）のジェンスン・フアン氏が同社初のPC向けプロセッサ「RTX Sparkスーパーチップ」を発表した。IBM互換機の時代から続くインテルとAMDによる二強体制に、約40年を経て初めて本格的な競合が登場した格好だ。

今秋のホリデーシーズンを前にプレミアムWindowsノートPCや小型デスクトップの購入を検討しているユーザーにとって、この発表は選択肢の構図を大きく塗り替えるものとなる。インテルやAMDを搭載した現行モデルを今購入した場合、11月ごろにはRTX Spark搭載デバイスが同価格帯に並ぶ可能性がある。

■RTX Sparkのアーキテクチャ——「N1X」プロセッサが実現すること

プラットフォームの中核となるのは、MediaTekと共同設計されたArm（アーム）アーキテクチャ採用のプロセッサ「N1X」だ。製造はTSMC（台湾積体電路製造）の3ナノメートルプロセスで行われる。フル仕様のN1Xは、高性能向けの「Cortex-X925」コア10基と省電力向けの「Cortex-A725」コア10基を合わせた計20基のArm CPUコアと、6,144基のCUDAコアを持つBlackwell（ブラックウェル）GPU（デスクトップ向けRTX 5070と同数）を組み合わせる。

2つのダイ（チップ）はNvidiaの「NVLink C2C」チップ間インターコネクトで最大300GB/sの帯域幅により接続される。統合メモリーは最大128GBのLPDDR5Xで、FP4（4ビット浮動小数点）精度でのAI演算性能は1ペタフロップを目標とする。Nvidiaは、これにより1,200億パラメータの大規模言語モデル（LLM）をクラウドを使わずオンデバイスで完全動作させるのに十分な性能だと主張している。

クアルコム（Qualcomm）の「Snapdragon X Elite」や、インテルが投入を予定している「Panther Lake」との差別化において、Nvidiaが強調するのはGPU演算性能だけではない。約20年にわたってAI研究開発を支えてきた並列コンピューティングプラットフォーム「CUDA-X」が持つソフトウェアエコシステムが重要な要素として挙げられている。

AI活用フレーム生成技術「DLSS 4.5」はRTX Spark上でのネイティブ動作が確認されており、アドビ（Adobe）はPhotoshopとPremiere Proのネイティブ版をRTX Sparkのプラットフォーム向けに提供すると表明した。なお、Snapdragon X（クアルコムのArm版Windows向けプロセッサ）は市場投入から2年を経てもアドビからこうした対応を引き出せていなかったと原文は指摘している。

ただし、発表時点での構造的な制約として注意すべき点がある。RTX Sparkは外付け（discrete）のdGPU（外部グラフィックカード）に対応していないため、SoCに統合されたBlackwell GPUがグラフィックス性能の上限となる。このためプラットフォームの位置づけは、AIエージェント処理、クリエイティブワークフロー、メインストリームゲーミングに特化したものとなり、ハイエンドのフレームレートを求めるゲーミング用途には向かない構成だ。

■ベンチマーク非公開——インテルの反応とアナリストの警告

Nvidiaは基調講演において、競合チップとの比較ベンチマークを一切公開しなかった。テックメディアServeTheHomeの分析は、「今回の発表はテクニカルブリーフィングというよりはティーザー（予告）に近い」と分類し、「NvidiaはRTX Sparkをインテル、AMD、クアルコムの競合チップと比較するデータを示さなかった」と指摘した。Nvidiaは、詳細な性能指標は市場投入に近い時期に公開すると述べている。

インテルは正式に声明を出した。同社クライアントコンピューティンググループのシニアディレクター（製品管理担当）、ニッシュ・ニーラロジャナン氏はTom's Hardwareの取材に対し、「Nvidiaの参入は『健全な危機感』を持って受け止めている」と語りつつ、Windows on Armプラットフォームにはアプリの互換性やDRM（デジタル著作権管理）面でx86システムにはない未解決の課題が残ると指摘した。一方、クアルコムのシニアバイスプレジデント（SVP）、ケダール・コンダップ氏はより落ち着いた姿勢を示し、「Nvidiaの参入は自社が長年かけて構築してきたArmエコシステム全体の追認だ」と歓迎した。

DigiTimesのアナリスト、ジェイソン・ツァイ氏は「RTX Spark搭載の完成品システムが1,500ドル（約22万円、1ドル＝148円換算）程度の価格帯に収まらなければ、ニッチな高額商品にとどまるリスクがある」と警告した。Nvidiaはまだ価格を発表しておらず、初期デバイスはプレミアムセグメントをターゲットにすると確認するにとどまっている。

■大手OEM 6社、ノートPC 30機種以上・デスクトップ10機種以上を今秋展開

発表された正式なパートナー企業はマイクロソフト、Dell（デル）、HP、ASUS（エイスース）、Lenovo（レノボ）、MSIの6社。マイクロソフトは同時に「Surface Laptop Ultra」を発表した。RTX Sparkを採用した15インチのデバイスで、ミニLEDの「PixelSense Ultra」ディスプレイと128GBの統合メモリーを搭載する。マイクロソフトのSurface製品リーダー、アンドリュー・ヒル氏は「同社がこれまでに作った中で最もパフォーマンス重視のSurface」と位置づけた。

Nvidiaは今秋、RTX Spark搭載ノートPCを30機種以上、デスクトップを10機種以上展開すると発表。最も薄いモデルは14ミリメートルとなる見込みだ。供給面については、「世界的なメモリー価格の高騰が業界全体のPC価格予測を押し上げている中でも、RTX Spark搭載デバイスの供給量は制約されない見通し」とNvidiaは述べた。

■Vera Rubin、本格量産開始——データセンター向け次世代AIプラットフォームも始動

PC向けプロセッサ発表と並び、フアン氏は同社の次世代データセンターAIプラットフォーム「Vera Rubin（ベラ・ルービン）」が本格量産に入ったことを明らかにし、今秋に初出荷が見込まれると述べた。同プラットフォームはNvidiaの「Vera CPU」と「Rubin GPU」を第6世代NVLinkで組み合わせ、前世代のBlackwellと比べてAIトレーニング性能が約3.5倍、推論性能が約5倍になるという。

早期顧客にはAnthropic、OpenAI、SpaceX傘下のxAI、Dell、Oracle、CoreWeaveが含まれる。デルのCEO（最高経営責任者）、マイケル・デル氏は基調講演中にX（旧Twitter）へ投稿し、自社がVera Rubin NVL72ラックで構築したAIサーバーをクラウドインフラプロバイダーのCoreWeaveに納入したことをリアルタイムで発表した。

フアン氏はCPU事業への参入の背景について、「AIワークロードの構造的変化への対応」と位置づけた。AIの推論処理やエージェント型AIは、モデルトレーニングと比べて汎用CPUコアへの負荷が大幅に高く、その需要の高まりがインテルとAMDが支配するCPU市場へのNvidiaの参入を正当化すると説明した。

Arm株が約15%上昇——アーキテクチャを巡る構図の変化

最も明確に恩恵を受けたのはArm Holdingsだ。同社株は米市場で約15%上昇した。NvidiaのN1Xを含め、出荷されるArmベースのノートPCやデータセンターCPUはアーキテクチャ使用料をArmに支払う構造があるためだ。クアルコム株は約6〜7%下落した。同社のSnapdragon Xフランチャイズに対し、開発者・企業双方から深い信頼を得ているソフトウェアエコシステムを持つ企業（Nvidia）が新たな競合として加わることへの警戒感が反映されたとみられる。

NvidiaのComputex直前の年初来パフォーマンスは比較的抑制されており——同社株の上昇率は約13%で、iシェアーズ半導体ETFの89%上昇を大幅に下回っていた——これが月曜日の市場反応の大きさに寄与したとみられる。データセンターでの圧倒的地位に加え、コンシューマー向けPCシリコンへの本格参入という現実的なシナリオを、投資家が十分に織り込んでいなかったということだ。

なお、AMDとインテルはいずれも月曜日の下落にもかかわらず年初来では大幅高を維持している——インテルは約200%高、AMDは約130%高。そのため、ハイエンドWindowsPC市場での競争激化への懸念は、両社の株価に対して大きな感応度を持つシグナルとなっている。

Nvidiaがコンシューマー市場にもたらすのは単なるチップではない。ソフトウェアスタック、OEM各社との既存関係、そしてAI性能と同義のブランドという3つの資産だ。インテルとクアルコムがPC分野でこれらの構築に長年費やしてきた一方、AMDはいまだ本格的に踏み込んでいない。この非対称性こそが、同じ日の朝にインテル・AMDを下落させ、Arm Holdingsを上昇させた背景だといえる。

Computex 2026は6月5日まで開催され、AMD、インテル、クアルコムからも今週中に追加発表が見込まれる。今秋のハードウェアサイクルが決定的な試練の場となる。オンデバイスAIエージェントへのコンシューマー需要が——そしてRTX Sparkプラットフォームが要求するプレミアム価格帯が——月曜日の基調講演の勢いを、Nvidiaにとって新たな持続的な収益ラインへと転換できるかどうかが問われる。

■【注目ポイントQ&A】

●Q：Nvidia RTX Sparkとはどんなチップですか？

RTX SparkはNvidia初のPC向けプロセッサで、BlackwellアーキテクチャのGPUとArmベースの「N1X」CPUを統合したシステム・オン・チップ（SoC）です。マイクロソフトおよびMediaTekとの共同開発で、Windowsノートパソコンや小型デスクトップを対象としています。最大128GBの統合メモリーを搭載し、FP4精度でのAI演算性能は1ペタフロップを目標とします。Nvidiaは、この性能でクラウド接続なしに大規模言語モデルをオンデバイスで動作できると主張しています。

●Q：RTX Spark搭載ノートPCはいつ発売されますか？

Nvidiaと正式パートナーの6社（マイクロソフト、Dell、HP、ASUS、Lenovo、MSI）は2026年秋の発売を目標としています。ホリデーシーズンまでにノートPC30機種以上、デスクトップ10機種以上が投入される見込みです。価格はまだ発表されていませんが、Nvidiaは供給量の制約はないとしています。

●Q：RTX SparkはインテルやAMDのチップと比べてどれくらい速いですか？

Nvidiaは基調講演で比較ベンチマークを公開しておらず、詳細な性能指標は小売発売に近い時期に公表するとしています。RTX Spark内蔵のBlackwell GPUはデスクトップ向けのRTX 5070に近い性能と説明されています。インテルのシニアプロダクトディレクターは競争圧力を認めつつ、Windows on Armにはアプリ互換性やDRM面でx86ベースのチップにはない未解決の課題が残ると指摘しています。

●Q：RTX Sparkの発表でインテル株・AMD株はなぜ下落したのですか？

NvidiaがWindowsPC向けプロセッサ市場——インテルとAMDが数十年にわたり共同で支配してきたセグメント——に参入したことで、プレミアム帯での新たな競合が生まれる可能性が浮上しました。インテルは月曜日の市場開始時に約6%、AMDは約5%下落しました。

ただし両社とも年初来では大幅高を維持しており（インテル約200%高、AMD約130%高）、今秋Nvidiaデバイスが店頭に並んだ際にハイエンドWindowsPC市場でのマージン防衛が可能かどうかという問いを、RTX Sparkの発表は市場に突きつけた格好です。