AI規制は「収束」せず分断へ　CNNのPerplexity提訴、OpenAIのEU対応、州AI法訴訟が示す3つの戦線

2026年のAIガバナンスは、著作権、州規制、フロンティアAIの透明性という3つの異なる戦線で同時に分断が進んでいる。Photo by Steve A Johnson on Unsplash [写真拡大]

2026年のAIガバナンスは、単一の規制枠組みに収束するのではなく、著作権、州規制、フロンティアAIの透明性という3つの異なる戦線で同時に分断が進んでいる。5月28日には、CNNがPerplexity AIを著作権・商標権侵害で提訴し、OpenAIはEU AI Actなどに対応する「Frontier Governance Framework」を公開した。

さらに4月には、コロラド州のAI法をめぐりxAIが提訴し、米司法省も介入しており、AI企業にとっては一つの対応策では吸収できない複数のコンプライアンス負担が生じている。

■2026年のAIガバナンスは、3つの戦線で同時に分断している

2026年5月28日に起きた複数の出来事は、AIガバナンスが一つの規制合意へ向かっているのではなく、複数の独立した法的戦線へ同時に分かれていることを示している。しかも、それぞれの戦線は対象とする業界領域も、主導する主体も、企業に生じるコストの性質も異なる。

同日、CNNは米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に、Perplexity AIを相手取った著作権・商標権侵害訴訟を起こした。CNNは、Perplexityが自社のニュース記事、写真、動画を1万7000件以上、不正にスクレイピングし、再配信したと主張している。

その数時間以内に、OpenAIは「Frontier Governance Framework」を公開した。これは、同社の社内安全対策を、EU AI Actにおける汎用AI（GPAI：General-Purpose AI）の行動規範、およびカリフォルニア州の「Transparency in Frontier AI Act」に対応づける正式文書だ。

これらに先立ち、4月にはコロラド州のAI法をめぐる連邦裁判所での争いが始まっていた。Elon Musk氏のxAIは、同州のアルゴリズム差別規制を差し止めるために提訴し、米司法省もこれを支持する形で介入した。記事によれば、連邦政府が州のAI法を裁判で争ったのはこれが初めてだ。

この3つの出来事を合わせて見ると、AIガバナンスは単一の規制解にまとまりつつあるのではなく、著作権、連邦制、フロンティアAIの透明性という3方向で同時に広がっている。

■CNN提訴でPerplexityへの訴訟は9件に 上昇するAI著作権コスト

CNNの54ページにわたる訴状は、過去18カ月で大きく膨らんだPerplexityをめぐる訴訟群に新たに加わるものだ。Perplexityは現在、CNNに加え、The New York Times、News CorpおよびDow Jones、New York Post、Chicago Tribune、Encyclopedia Britannica、Merriam-Webster、Reddit、日本の読売新聞から、著作権・商標権侵害をめぐる訴訟を起こされている。

CNNの訴状は、PerplexityがCNNの自社プラットフォームおよび第三者ホストから、CNNのコンテンツを「違法にクロールし、スクレイピングし、コピーし、配信している」と主張している。さらに、その素材をリアルタイムで大規模言語モデル（LLM）の入力として使い、CNNの独自報道と直接競合する回答を生成しているとも主張している。

訴状では商標権侵害も争点になっている。CNNは、Perplexityが有料プラン「Comet Plus」の加入者にCNNのプレミアムコンテンツへアクセスできると宣伝することで、CNNとの継続的なコンテンツ関係があるかのように誤認させたと主張している。CNNによれば、そのような契約は存在しなかったという。

CNNは提訴前にPerplexityと交渉したものの、ライセンス条件で合意に至らなかった。CNNは別途Metaとコンテンツ契約を結んでおり、今回のPerplexity訴訟は、ライセンスそのものを拒否する姿勢ではなく、受け入れ可能なライセンス条件をめぐる立場表明として位置づけられている。

Perplexityの最高コミュニケーション責任者であるJesse Dwyer氏は、同社が過去の紛争でも用いてきた「事実に著作権はない」という趣旨のコメントで応じた。ただし、この反論が扱っているのは限定的な法理上の論点であり、CNNの訴えは、基礎となる事実の所有ではなく、記事、写真、動画といった保護対象となる表現のコピーと再配信に基づいている。

一方で、すべてのコンテンツ所有者が訴訟を選んでいるわけではない。Time、Gannett、Le Monde、Der Spiegelは、Perplexityとライセンス契約を結んでいる。

業界全体の基準として大きな意味を持つのが、2025年8月にAnthropicが「Bartz v. Anthropic」集団訴訟を解決するために15億ドルを支払うことで合意した件だ。この訴訟では、同社がClaudeモデルの学習のために海賊版ライブラリから著者の書籍をダウンロードしたと主張されていた。記事では、この和解を米国史上最大の著作権和解としている。

2026年5月14日には、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所のAraceli Martínez-Olguín判事の下で公平性審理が開かれた。ただし、5月31日時点では最終承認は出ていない。CNN訴訟の具体的な当否は別として、業界全体では、コンテンツ所有者による提訴が増え、ライセンス契約も増え、学習や検索拡張に使う著作物を合法的に調達するコストが、和解基準の積み上がりとともに上昇しているという構図は一貫している。

■コロラド州AI法への連邦政府の介入 解決ではなく不確実性を生む

著作権の戦線とは逆方向の動きとして、コロラド州のAI法をめぐる争いがある。ただし、その到達点は不透明だ。

2026年4月9日、xAIは米コロラド地区連邦地方裁判所に訴訟を起こし、米国初の包括的な州AI法とされる「SB24-205」、すなわちコロラドAI法の差し止めを求めた。同法は2026年6月30日に施行予定だった。

xAIの訴状は、この法律が、発言を強制・制限することで修正第1条に違反し、州外への過度な負担を課すことで通商条項に違反し、保護特性の扱いを通じて平等保護条項に違反し、さらに違憲なほど曖昧だと主張している。

その15日後の4月24日、米司法省は公民権法に基づいて介入を申し立て、独自の訴状を提出した。司法省は、SB24-205がAI企業に対し、保護特性に関する不均衡な影響を防ぐことを求める一方で、司法省が差別を認めるものと位置づける例外規定を維持しているとして、平等保護条項に違反すると主張した。

記事によれば、この介入は、連邦政府が州のAI法を無効化するために裁判で動いた初の事例だ。また、2025年12月11日にTrump大統領が署名した大統領令14365号の初の実践的な適用でもある。同大統領令は、通商、先占、憲法上の根拠に基づいて州AI法に異議を唱える「AI Litigation Task Force」を司法省内に設けるよう指示していた。

4月27日、Cyrus Y. Chung治安判事は、xAIとコロラド州司法長官による共同の停止要請を認め、当初の法律の執行を停止した。その後、コロラド州議会は、一般的なAIではなく自動意思決定技術に焦点を絞った、より限定的な代替法「SB 26-189」を可決した。Jared Polis知事は2026年5月14日に同法へ署名した。

代替法は2027年1月1日に発効する予定だが、xAI訴訟における停止措置は後継法にも明示的に及ぶ。そのため、裁判所が根本的な憲法上の争点を解決するまで、SB 26-189も執行できない。

WhartonのAccountable AI Labは、この訴訟の争点について、州が高度なAIシステムを規制する実質的な権限を維持できるのか、それとも連邦政府や裁判所がそうした取り組みをイノベーションへの違憲な障壁とみなすのかを試すものだと位置づけている。

Texas、California、New Yorkなど、AI関連法案を抱える他州も、同じAI Litigation Task Forceの視線の下にある。K&L Gatesの弁護士らは、連邦による先占が未完成である一方で、AIガバナンスへの期待は、執行、調達、標準、州法を通じて同時に固まりつつあると指摘している。

この連邦制をめぐる戦線は、AI企業にとって明確なコスト削減をもたらしているわけではない。むしろ、どのコンプライアンス義務が最終的に残るのかという不確実性を生んでいる。

■OpenAIはEU AI Actの執行前に開示体制を整理

OpenAIの「Frontier Governance Framework」は、前述の2つの訴訟戦線とは異なる第3の領域に属する。これは裁判所への提出書面ではなく、立法への直接的な対応でもない。OpenAIが2023年に公開し、2025年4月に更新した社内の「Preparedness Framework」を、カリフォルニア州のTransparency in Frontier AI Actと、EU AI Actの汎用AI向け行動規範が求める開示義務に対応づける公開文書である。

独立した分析では、この文書は「規制上の翻訳レイヤー」と表現されている。フレームワーク自体も、自社の安全・セキュリティ実務が「新たに生じつつある法的要件とどのように整合しているか」を説明するものだとしている。

内容としては、サイバー攻撃、化学・生物・放射性物質・核に関する脅威、説得や操作、制御喪失シナリオなどのリスク分類を扱い、Frontier Model ForumのResponsible Scaling Policy提案にも言及している。これらのリスク分類や緩和策の文言の多くは、OpenAIのSystem Cardや過去のPreparedness更新ですでに公表されていた。新しい点は、それらを具体的な法令名に正式に対応づけたことにある。

カリフォルニア州のTransparency in Frontier AI Actは2025年9月29日に成立し、2026年1月1日に施行された。EU AI ActのGPAI義務は2025年8月2日に適用が始まり、透明性ルールは2026年8月2日に全面的に執行可能となる。記事掲載時点から数えると63日後である。既存のGPAIモデルについては、2027年8月までに完全対応すればよいとされている。

OpenAIの今回の公開は、この8月の期限を前にした立場表明でもある。今の段階で公開することで、同社は今後の透明性開示を評価するための基準線を示し、Anthropic、Google DeepMind、xAIといった他のフロンティアAI研究所にも、暗黙の比較基準を作った形になる。

このフレームワークでは、EU対応の責任はOpenAI Ireland Limitedが担い、米国におけるTransparency in Frontier AI Actへの対応はOpenAI OpCo LLCが管理するとされている。ここで生じるコストは訴訟リスクではない。開示と監査のためのインフラであり、その政治的な起点はワシントンではなく、欧州とサクラメントにある。

■なぜAI企業には3つの別々の対応戦略が必要なのか

このような一週間を報じる際、「AIガバナンスが厳格化している」と表現したくなるかもしれない。しかし、その表現だけでは、実際に起きていることを捉えきれない。3つの戦線は、関係者も、場も、向かう方向も共有していない。

著作権の戦線は、コンテンツ所有者が主導している。検索・取得型AIモデルに対し、保護対象となる素材を学習や生成のために合法的に調達するコストを着実に押し上げている。

連邦制の戦線は、連邦政府が主導している。Trump政権は、議会による包括的な連邦法がない中で、司法省のAI Litigation Task Forceを通じて、州によるAI規制権限を制限しようとしている。ただし、現時点で企業に明確なコスト削減をもたらしているのではなく、法的不確実性を生んでいる。

フロンティアAIの安全性に関する戦線は、欧州とカリフォルニア州が主導している。フロンティアAI研究所は、ワシントンの管轄外で進む開示制度に合わせ、2026年8月2日のEU期限を前に、監査やガバナンスの負担を高めている。

AI企業にとっての戦略的な含意は明確だ。一つの戦線への対応は、他の戦線には転用できない。出版社とのライセンス契約は、EU AI Actの行動規範上の義務を解決しない。州AI法への憲法上の異議申し立てが成功したとしても、学習データのライセンスコストは下がらない。どれほど詳細なFrontier Governance Frameworkを公開しても、著作権訴訟から守られるわけではない。

Bloomsbury Intelligence and Security Instituteは、AIガバナンスの分断が、コンプライアンス、企業統治、サイバーセキュリティ、競争上のポジショニングに連鎖的な影響を与えると指摘している。また、規制の分岐に直面する組織は、単一の統合的なコンプライアンスプログラムを構築することはできず、EU要件、米国州法上の義務、自主的な開示フレームワークは、それぞれ異なる、相互に代替できない義務を課すとしている。

3つの戦線には、それぞれ独立した戦略が必要だ。一つのコンプライアンス体制で3つすべてに対応しようとする企業は、少なくとも2つの戦線で対応を誤ることになる。

■注目ポイントQ&A

●Q1. 現在、Perplexity AIを著作権侵害で訴えている企業・団体はどこか。

2026年5月31日時点で、Perplexityに対して著作権・商標権侵害をめぐる訴訟を起こしているのは、CNN、The New York Times、News CorpおよびDow Jones、New York Post、Chicago Tribune、Encyclopedia Britannica、Merriam-Webster、Reddit、日本の読売新聞の9組織とされている。一方で、Time、Gannett、Le Monde、Der Spiegelなどは、訴訟ではなくPerplexityとのライセンス契約を選んでいる。

●Q2. 米司法省はコロラド州のAI規制に対して何をしたのか。代替法はどうなったのか。

米司法省は2026年4月、コロラドAI法に異議を唱えるxAIの連邦訴訟に介入した。記事によれば、連邦政府が州のAI法を無効化するために裁判で動いた初の事例だ。裁判所は4月27日に執行停止を認め、その後コロラド州は、自動意思決定の開示に焦点を絞った代替法SB 26-189を可決した。Jared Polis知事は2026年5月14日に署名し、同法は2027年1月1日に発効予定だが、訴訟上の停止措置はこの代替法にも及ぶため、執行は保留されている。

●Q3. EU AI Actのコンプライアンス期限はいつか。OpenAIの新フレームワークはどう関係するのか。

EU AI Actの透明性・開示ルールは2026年8月2日に全面的に執行可能となる。OpenAIは2026年5月28日にFrontier Governance Frameworkを公開し、自社のPreparedness Frameworkを、EU AI Actの汎用AI向け行動規範およびカリフォルニア州のTransparency in Frontier AI Actと明示的に対応づけた。この文書は、8月の期限を前にOpenAIのコンプライアンス上の基準線を示すものと位置づけられている。

●Q4. Anthropicの15億ドル著作権和解は最終確定しているのか。

2026年5月31日時点では、まだ最終確定していない。Bartz v. Anthropicの和解は、海賊版ライブラリから書籍をダウンロードされたと主張する約12万人の著者に関するもので、記事では米国史上最大の著作権和解とされている。2025年9月に仮承認を受け、2026年5月14日にAraceli Martínez-Olguín判事の下で公平性審理が開かれたが、判事は判断を留保している。裁判所が最終承認すれば、支払いは2026年半ばに始まる見込みとされている。