GitHub Copilot、トークン課金に完全移行——エージェント機能のヘビーユーザーは費用激増？

GitHub Copilotの料金体系が6月1日から定額の「プレミアムリクエスト」制から「GitHub AIクレジット」制へ完全移行した。1クレジット＝0.01ドル（約1.6円）という換算レートのもと、月額10ドル（約1,600円）のProプランには1,000クレジットが付与される。

エージェント機能（自律的な複数ステップのコーディングセッション）を多用する開発者は、1回のセッションでこの月間クレジットを使い切るケースもあり得るとコミュニティでは指摘されているが、GitHubは個別の試算数値を独自検証していない。

■GitHub Copilotの課金が切り替わった

GitHub Copilotの料金体系が本日（日本時間2026年6月1日9時00分／協定世界時6月1日0時00分）より、トークン消費量に応じた「GitHub AIクレジット」制へ恒久的に移行した。

切り替えを発表したのはGitHubのチーフプロダクトオフィサー（CPO）であるMario Rodriguezで、4月27日のブログ投稿において「簡単なチャット質問と数時間にわたる自律コーディングセッションが同じ料金というのは、Copilotがエージェントプラットフォームへと進化する中でもはや維持できない」と移行の背景を説明している。

公式GitHubドキュメントによれば、1 AIクレジットは0.01ドル（約1.6円）に相当する。月額のサブスクリプション価格は据え置かれており、各プランのドル建て月額がそのままクレジット数に対応する形になる。

■各プランの月間クレジット数（本日以降）

Copilot Pro：月額10ドル（約1,450円）→ 1,000クレジット

Copilot Pro+：月額39ドル（約5,655円）→ 3,900クレジット

Copilot Business：ユーザー1人あたり月額19ドル（約2,755円）→ 1,900クレジット（組織全体でプール）

Copilot Enterprise：ユーザー1人あたり月額39ドル（約5,655円）→ 3,900クレジット（組織全体でプール）

なお、本日以前からBusinessまたはEnterpriseプランを契約していた組織に対しては、8月31日までの3カ月間に限り、移行期間中の試用期間として増量クレジットが提供される。BusinessはユーザーあたりCB3,000クレジット、Enterpriseは7,000クレジットで、期間終了後はプラン規定の水準に戻る。

■AIクレジットの仕組み

Copilot Chat、エージェントセッション、コードレビュー、Copilot CLIを利用すると、モデルに送信する入力トークン、モデルが生成する出力トークン、モデルが再利用するキャッシュ済みトークンがそれぞれモデルごとの単価で課金され、一律0.01ドル換算でクレジットへ変換される。

課金の対象とならない例外が2つある。コード補完（インライン補完）とNext Edit Suggestionsは、すべての有料プランで引き続き無制限で利用可能であり、クレジットを消費しない。

1セッションあたりのコストはモデル選択とコンテキスト量によって大きく異なる。軽量モデルへの短い問い合わせならクレジット消費はわずかだが、大規模コードベースに対してClaude Opus 4.7、Claude Sonnet 4.6、GPT-5.4などのフロンティアモデルを用いた長時間エージェントセッションでは、消費量が跳ね上がる。

BusinessおよびEnterpriseアカウントでは、ユーザー個別にクレジットがサイロ化されるのではなく、組織全体でプールされる。詳細なプールルールとオーバー（超過）ルールはGitHubの利用料金ドキュメントに記載されている。

■クレジット枯渇後の動作

クレジットが尽きた場合の挙動は、管理者の設定に依存する。追加使用（オーバー）が許可されていれば、Copilotは引き続き動作し、1クレジット＝0.01ドルのレートで超過分が加算される。追加使用が禁止されていれば、コード補完とNext Edit Suggestions以外のすべての機能は次の請求サイクルまで停止する。コード補完はいずれの場合も引き続き利用可能だ。

旧来のモデルには、プレミアムリクエストを使い切った場合に低コストモデルへ自動的にフォールバックする仕組みがあったが、新モデルではこの自動ダウングレード機能が廃止された。オーバー予算が承認されていない限り、クレジット枯渇時点で機能が停止する。

■エージェント機能のユーザーへの影響が最も大きい理由

コミュニティ内で特に懸念の声が上がっているのは、Copilotが自律的に複数ステップのタスクを計画・実行する「エージェントワークフロー」だ。GitHubのコミュニティ議論スレッドに投稿したある開発者は、複数ファイルにまたがる機能の計画と実装を行う典型的なエージェントセッション1回で、フロンティアモデルレートにより30〜40ドル（約4,800〜6,400円）分のクレジットが消費されると試算している。この試算が正しければ、月10ドル（約1,600円）分のクレジットしかないCopilot Proユーザーは、1セッションで月間クレジットを使い切ることになる。

ただしGitHubは、こうした個別の試算数値を独自に検証しているわけではない。ただし、フロンティアモデルを多用するヘビーエージェントユーザーが1〜2セッションで月間クレジットを消費し得るという計算の構造自体は、GitHubが公開しているモデル・料金ドキュメントの料金表と整合している、とTechCrunchが2026年5月30日に報じた。同記事では、開発者の中に月あたりの費用が29ドルから750ドル、あるいは50ドルから3,000ドルに跳ね上がると試算する例があることも紹介されている。

GitHubが今年の前半に一般提供（GA）を開始したクラウドエージェント機能は、まさにこうした長時間の自律的な作業向けに設計されたものであり、積極的に活用してきた開発者ほどコストの上限が顕在化しやすい構造になっている。

コードレビュー機能については、AIクレジット（トークン使用量）に加えてGitHub Actionsの実行時間も課金される二重構造になっている。コードレビューはGitHub Actionsアーキテクチャ上で動作するようになったためだ。この二重課金は旧来のリクエスト制には存在しなかった要素だ。

■年間サブスクリプションユーザーへの影響

年間契約のCopilot ProまたはPro+を現在利用中のユーザーは、契約満了まで旧来のプレミアムリクエスト制が継続し、AIクレジット制へは即時移行しない。ただし、各インタラクションが消費するプレミアムリクエスト数を決定する「モデル乗数」が本日付けで変更された。

The RegisterおよびGitHubの公式ドキュメントによれば、年間プランにおけるモデル乗数の変化は以下の通り。

Claude Opus 4.7：7.5倍 → 27倍

GPT-5.4：1倍 → 6倍

Copilotコードレビュー：13倍

年間契約が満了すると、月次の有料プランへ自動移行するのではなく、Copilot Freeへダウングレードされる。GitHubによれば、年間契約期間中に月次プランへ切り替えた場合は日割りでクレジットが付与されるとしている。

■トークン課金下でCopilotのコストを管理する方法

GitHubは主に以下の3つの対応を推奨している。

1. 4月の利用レポートを確認する 旧来の課金体系での最後の完全月は4月であり、同じ利用パターンがクレジット制でいくらになるかを見積もる際の基準として最も信頼性が高い。GitHubは5月初旬、一部の期間でクレジット見積もりが実際より高く表示されるビリングプレビューツールのバグを報告している。このバグ修正後に生成されたレポートが正確な参照値となる。

2. ユーザーごとの予算上限を設定する GitHubビリングダッシュボードから、ユーザーあたりの支出上限を設定できる。上限を0ドルにすると、コード補完以外のCopilot機能がそのユーザーに対して完全に停止する——実際の消費量を測定しながら段階的に設定を調整するための「サーキットブレーカー」として機能する。EnterpriseおよびOrganizationの管理者は、ユーザー・コストセンター・エンタープライズ全体の各レベルで上限を設定可能だ。

3. コストの高いワークフローを把握する クレジット消費の大半を占めるのは、エージェントセッション、複数ファイルにわたるコードレビュー、大きなコンテキストウィンドウを持つCopilot Chatの長時間会話だ。インライン補完はクレジットを消費しない。軽い作業にはClaude Haiku 4.5、GPT-4o mini、Gemini Flashといった低コストモデルを使い、フロンティアモデルは本当に必要な作業に限定するのが、月間クレジット枠を効率的に使う最も直接的な方法だ。

代替ツールとして、Claude Code、Cursor、AnthropicやOpenAIへの直接APIアクセスを検討しているチームもある。エージェント機能の利用量が多いほど、マネージドプラットフォームに乗せることで生じる1クレジットあたりのマークアップが直接APIレートより不利になる傾向がある。IDE統合やワークフローのツール群に対してそのプレミアムを支払う価値があるかは、チームごとの具体的な利用量次第だ。

■この課金変更が意味するもの

クレジット計算は、結局のところCopilotの使い方次第だ。インラインコード補完を主に使う開発者は影響を受けない。軽量モデルでCopilot Chatを時折使う程度の開発者も、月間クレジット内に収まる可能性が高い。一方、エージェントループを継続的に使用したり、自動コードレビューを定期的に行ったり、大規模コードベースにフロンティアモデルを利用して複雑な複数ファイル作業を行う開発者は、経済的に最も大きな影響を受けるグループだ。

GitHubは公式アナウンスおよびコミュニティへの回答の中で、旧来のモデルがヘビーなエージェント利用者を軽度ユーザーやGitHub自身のマージンを犠牲にする形で実質的に補助していたと主張している。これに対し開発者側からは、GitHubの製品ロードマップ（Copilotクラウドエージェント、自動プルリクエストレビュー、エージェントCLI）そのものが、今回最もコストが高くなったワークフローを使うよう促す設計だったという反論がある。GitHubによれば公式スレッドには400件以上のコメントと約900件の低評価（ダウンボート）が集まっている。

■注目ポイントQ&A

●GitHub CopilotのAIクレジット課金はどのような仕組みか？

有料Copilotプランはすべて、毎月一定数のGitHub AIクレジットが付与されるようになった。1クレジット＝0.01ドル（約1.45円）だ。Copilot Chat、エージェントモード、コードレビュー、CLIを利用すると、入力・出力・キャッシュの各トークンがモデルごとの単価で消費され、クレジットに換算される。コード補完とNext Edit Suggestionsは引き続き無制限で、クレジットを消費しない。

●新しいトークン課金制でGitHub Copilotの費用は上がるのか？

利用方法によって異なる。インライン補完を主に使う開発者は変わらない。エージェントコーディングセッション、複数ファイルのコードレビュー、フロンティアモデルを使った長時間のチャットを行う開発者は、月間クレジット枠を超える可能性が最も高い。コミュニティの試算によれば、フロンティアモデルを使った1回の長時間エージェントセッションで、月額10ドル（約1,450円）のProサブスクライバーの月間クレジット全額を消費することがあり得るとされる。ただしGitHubはこれらの個別試算を独自には検証していない。

●GitHub Copilotのクレジットが尽きたらどうなるか？

管理者が追加使用を許可している場合は引き続き動作し、1クレジット＝0.01ドルで費用が加算される。追加使用が禁止されている場合は、コード補完とNext Edit Suggestions以外のすべての機能が次の請求サイクルまで停止する。クレジット枯渇時に低コストモデルへ自動でフォールバックする仕組みは、新モデルでは廃止された。

●チームのGitHub Copilotコストをどう管理すればよいか？

GitHubビリングダッシュボードで最初の請求サイクルが終わる前にユーザーごとの予算上限を設定すること。上限を0ドルにすると、そのユーザーのコード補完以外の機能が停止し、超過費用の発生を防げる。Enterpriseの管理者はコストセンターおよびエンタープライズ全体の支出上限も設定可能だ。基準値としては、ビリングポータルから4月の利用レポートを取得することを推奨する。