円最弱と補正3兆円が動かす日本株　賃上げ5%時代の投資戦略

2026年の日本株式市場は、「歴史的な円安（円最弱）」「政府の補正予算3兆円」「3年連続となる5%台の賃上げ」という3つの巨大なテーマが複雑に絡み合い、大きな転換点を迎えている。日経平均株価が新たなステージを模索する中、投資家はこれらのニュースをどう読み解き、投資判断に活かすべきなのか考察する。

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本稿では、最新のマクロデータと市場の需給構造から日本株への影響を整理し、投資初心者やNISA運用層に向けて、勝ち組セクターを見極める実践的な戦略を分かりやすく解説する。

■1. 「円最弱」がもたらすメリット・デメリットの二面性

為替市場では、通貨の総合的な購買力を示す実質実効為替レートにおいて「円の最弱水準」が進行している。この歴史的な円安は、日本株に対して一律のプラスではなく、明暗を分ける決定的な要因となっている。

●円安メリット:

自動車や機械、電子部品などのグローバル輸出企業にとっては、海外収益の目減りを防ぎ、業績を強力に押し上げる要因となる。また、旺盛なインバウンド（訪日外国人）の恩恵を受ける小売や外食、宿泊業にも強い追い風だ。

●円安デメリット:

一方で、原材料やエネルギー資源を輸入に頼る内需型企業にとっては、仕入れコストの急騰を意味する。コスト上昇分を価格に転嫁できない企業は、利益を著しく圧迫されるリスクを内在している。

■2. 補正予算3兆円の市場インパクトと金利上昇リスク

政府が検討を進める3兆円規模の補正予算は、電気・ガス料金の補助やガソリン補助金の継続など、物価高に苦しむ家計や内需の下支えを目的としている。これは短期的には消費関連セクターへの安心感に繋がる。

しかし投資家として見過ごせないのが、「財政拡張にともなう金利上昇リスク」だ。国債の発行増が意識される中、日本の長期金利（10年物国債利回り）は一時2.8%台に乗せ、足元でも2.776%近辺という約29年ぶりの高水準で推移している。

この金利上昇は企業の調達コストを増加させ、特に高PER（株価収益率）なグロース株（成長株）にとっては強い逆風となる点に注意が必要だ。

■3. 賃上げ5%時代が引き起こす「分断相場」

3年連続で5%台を記録した春闘の賃上げは、日本経済がデフレから完全脱却するための原動力だ。マクロ的には「賃金と物価の好循環」による消費活性化が期待され、内需・サービス株への長期的な買い要因となる。

しかしミクロの企業業績に目を向けると、これは激しい「選別相場」の幕開けでもある。十分な価格転嫁力を持ち、コスト増を吸収して利益を伸ばせる大手企業（勝ち組）と、人件費負担の増加に耐えかねて業績が低迷する中小・サービス企業（負け組）との二極化が進む可能性が高い。

■結論:個人投資家が取るべき「三位一体」の生存戦略

これからの日本株市場で、特定の銘柄推奨に惑わされずに健全なリターンを狙うための戦略は以下の3点だ。

●「価格転嫁力」のあるバリュー株の保有:

財務体質が健全で、インフレや金利上昇局面でも高いマージンを維持できるエネルギー、インフラ、金融セクターをポートフォリオの土台に据える。

●インバウンド×輸出のグローバルニッチ:

円安の恩恵を直接享受できる、独自の高い世界シェアを持った輸出関連株や、高付加価値なサービスを提供する観光関連銘柄に注目する。

●時間分散によるリスク管理:

長期金利が2.7%台を超えて揺れる不安定な地合いでは、一括投資を避け、積立投資や分割買いでボラティリティ（価格変動）を平準化する。

数字の表面的な熱狂や悲観論に振り回されず、資金がどのセクターへローテーションしているのかを冷徹に観察すること。それこそが、激動の2026年相場を生き抜く投資家の生存戦略だ。（記事：岩谷栄一郎・記事一覧を見る）