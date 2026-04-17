トヨタ関連団体表彰で社会貢献を顕彰

トヨタ自動車に関連する取り組みが評価される「クルマ・文化・社会・パートナーシップ大賞（CSP大賞）」の表彰式が開催された。日本自動車会議所が主催し、自動車業界やユーザーの社会貢献活動を顕彰する制度である。第5回では名称に「文化」を加え、意義を拡張した。

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表彰式は3月16日に実施された。会長を務める豊田章男氏は「クルマをニッポンの文化に」との考えを背景に、関係者への感謝と社会的価値の発信を強調した。賞の目的は、関係者への謝意と取り組みの社会共有にあるとした。

■社会貢献の可視化



同賞は2021年に創設された。自動車産業で働く約550万人やユーザーの活動を対象とする。文化向上や地域連携など多様な分野の取り組みが評価される枠組みである。

市場ではモビリティの社会的役割が拡大している。単なる移動手段にとどまらず、地域や文化への貢献が重視される傾向にある。今回の制度もこうした流れを反映したものといえる。

■受賞事例



大賞にはアイシンの乗り合い送迎サービス「チョイソコ」が選ばれた。公共交通が不足する地域で移動を支援し、住民の外出機会やつながり創出に寄与した点が評価された。

選考委員特別賞には2件が選出された。埼玉県小鹿野町の地域活性化施策や、トヨタの「ドライブレコーダー119」が含まれる。後者は事故や火災時に映像を活用し、迅速な初動対応を支援する仕組みである。