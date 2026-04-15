世界を変えるC2Bプラットフォーム構築、を掲げるウリドキの今

ウリドキ（418A、名証ネクスト市場）。リユース事業を展開。個人と買取業者をマッチングする「C2B」サイトが主。取扱商品は、高級ブランド品や高級腕時計など。

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高級ブランドバッグ等々とは縁のない身としては、「多くの人はメルカリやヤオフクに持ち込む」ことさえ知らなかった。がそうした場合でも「偽物じゃないか」「値付けが難しいだろうな」「購入者とのトラブルが起こるのではないか」という心配が付きまとうという。

そうした視点からその枠組みが注目されているのが、ウリドキの展開。メルカリや買取店に持ち込むのではなく、個人と買取業者とをつなぐプラットフォームの運用。他に例をみない、新しいリユースの展開だ。

アッチコッチの買取店を回る必要から解放される。C（売りたい個人）はスマホでも可能な写真を数点添えて出品する。B（買いたい法人）も居ながらにして複数の商品（23カテゴリー）と対峙できる。新たな仕入れルートが得られる。ウリドキは、プラットフォーム流の収入が得られる。

かつウリドキは、プラットフォームを潤滑に運用するための施策を展開している。プラットフォームデータや口コミを素材にした、記事を発信している。「このブランドの買取相場は◆◆円」。双方が上手く循環することで、市場の信用度（占有率）が高まっていく。

数字の推移が、それを証明している。2021年11月期の売上高:1億8000万円が上場（25年10月）直前の24年11月期は6億円に到達。前25年11月期は「153.8%増収、262.6%営業増益」。今期は「42.0%増収（21億5700万円）、93.6%増益（3億3900万円）」計画。

創業者で代表取締役:木暮康雄氏は、慶大大学院卒の学生アントレプレナー。「リユース革命」（幻冬舎刊）の著席を上梓している。先々を見据え、こう語っている。

「世界を変えるC2Bプラットフォーム、というミッションを掲げている。B2CのAmazon、楽天、C2Cのヤフオク・メルカリのようなイノベーションを買取というC2Bの領域で目指している。リユースという言葉は身近になってきているが、日本ではモノを売っている人は僅か35%。推移は10年以上変わっていないまだ使えるモノの総額は約91兆円、日本人一人当たりでは約71.5万円に達するとみられている・・・」。

本稿作成中の株価は1000円水準。公開価格1200円に対し初値1290円。ソロリ生まれて安値:727円（2月18日）をつけた後、3月18日1166円まで買い戻され押し目場面。急がず騒がず配当開始のめどが見えるまで見据えるのが賢明か・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）