AIの情報はなぜ「もっともらしい嘘」をつくのか　ハルシネーションの正体

今回のニュースのポイント

・統計的な単語予測の限界:生成AIは特定のデータベースから事実を検索して正誤を判定しているのではなく、過去に学習した膨大なテキストをもとに、文脈上もっともらしく続きそうな単語列を主に統計的な予測に基づいて生成しています。

・深刻なハルシネーションの実例:存在しない判例を引用したり、架空の論文やURLを提示したりするケースが代表的です。モデルが知らないことでも統計的に「ありそうな表現」で埋めてしまう設計が、こうしたもっともらしい嘘を生みます。

・ビジネス利用の3原則:誤情報の活用による法的・経済的リスクを防ぐため、以下の運用ルールの徹底が不可欠です。

1.AIの出力は「仮説」とし、必ず一次資料で裏取りを行う

2.入力プロンプトには社外秘や個人情報を絶対に入力しない

3.出所不明のAI生成コンテンツの著作権侵害リスクを常に検証する

AI(人工知能)との対話が日常的になる中で、その回答の流暢さに驚かされる場面が増えています。しかし、生成AIは常に正しい情報を出しているわけではありません。仕組み上の限界から生じる誤情報、いわゆるハルシネーション(幻覚)が避けられないため、利用者は「参考意見とファクトチェック」をセットで運用することが現実的な活用法となります。

大規模言語モデル(LLM)は、インターネット上の膨大なテキストデータを学習し、統計的に「もっともらしい文章」を組み立てる仕組みです。特定の事実にアクセスして正誤を判断しているのではなく、文脈から予測される単語を繋ぎ合わせている側面が強いため、自信満々に誤情報を出力してしまう原因となります。

ハルシネーションが起きる背景には、いくつかの要因があります。 例えば、学習データ自体に古い情報や誤り、偏りが含まれている場合や、歴史上の事実と創作が混在するテーマでモデルが両者を見分けられない場合などです。実務上の深刻な例としては、実在しない判例をあたかも事実のように引用したり、架空の学術論文やリンク先を提示したりするケースが挙げられます。モデルはユーザーの質問に答えようとする性質が強いため、知らないことでも統計的に「ありそうな回答」を生成してしまうのです。

ビジネスや政策立案の現場でAIの出力をそのまま採用することは、大きなリスクを伴います。誤った出力をそのまま使うと、経済的損失だけでなく、著作権やプライバシー侵害による法的リスク、ブランドイメージや信頼性の毀損にもつながりかねません。便利な要約機能に頼りすぎることで、情報の出典を確認しないまま誤解が拡散される情報環境への懸念も専門家から示されています。

企業利用においては、入力するデータへの配慮も欠かせません。サービスや設定によっては、入力した機密情報や個人情報が将来の学習やモデル改善に利用されたり、外部へ流出したりする可能性も指摘されています。利便性と引き換えに、情報漏えいの入り口を作らないためのリテラシー教育が急務となっています。

今後のAI活用において重要なのは、AIを何でも正解をくれる魔法の箱ではなく、ドラフト作成やアイデア出しを手伝う賢い部下と位置づけ、その出力を人間が必ず検証・修正するという運用ルールを徹底することです。

AIの出力はあくまで仮説やドラフトと位置づけ、重要な情報は必ず公的資料などの一次情報で裏取りをする。プロンプトには社外秘を入力しない。こうした基本原則を業務フローに組み込むことが、効率と安全性を両立する鍵となります。確認と最終判断、そして責任は常に人間が負うという姿勢こそが、AI時代の情報の質を担保するのです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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