「損」の痛みは2倍重い　損失回避が生む投資の罠と克服法

今回のニュースのポイント

・感情の非対称性: 多くの研究では、同じ金額でも損失の方を利得よりおおよそ2倍前後強く感じる、という「損失回避」の性質が報告されており、これがプロスペクト理論の根幹となっています。

・投資判断の歪み: 「損を確定させたくない」という心理が、含み損のある銘柄を持ち続ける(塩漬け)一方で、含み益のある銘柄を早すぎる利益確定に走らせるという非合理な行動を誘発します。

・現状維持への固執: 変化に伴う「一時的な損失」を過大評価するため、転職や組織改革、あるいは不要なサブスクの解約など、長期的にはプラスになる決断を先送りさせてしまう構造があります。

「利益が出ているときは早く売りたいのに、損が出ているときはなかなか売れない」。

投資経験者なら誰もが直面するこの葛藤。その正体は、行動経済学で「損失回避」と呼ばれる人間の根源的な心理傾向にあります。損失回避とは、「同じ金額でも、得をする喜びより損をする痛みのほうを強く感じる」という意思決定の偏りを指します。

ダニエル・カーネマンらによって提唱された「プロスペクト理論」によれば、人は絶対的な資産額ではなく、ある「基準点」からの増減で一喜一憂します。そして、その際の感情の振れ幅は、利益側よりも損失側の方が圧倒的に大きく、一般におおよそ「2倍前後」の強さで損を痛く感じるとされています。また、進化心理学的な仮説として、かつて過酷な環境を生き抜くために「失うリスク」を最小化することが生存に有利だった名残とする見方もあります。こうした損失回避の心理は、個人の投資判断だけでなく、市場全体の過剰な売買や価格の歪みを生む要因にもなります。

この心理は、現代の投資やビジネスの現場で、しばしば合理性から外れた判断を招きます。

・投資の場面: 含み損を抱えた株を「損を認めれば痛みが確定する」と恐れて持ち続け、被害を拡大させる一方で、含み益が出ると「この喜びを失いたくない」と焦ってすぐに売却してしまいます。

・日常の場面: 「値上げ前に買わないと損だ」と不要なものまで買い溜めしたり、使っていないサブスクを「解約するとこれまでの支払いが無駄(損)になる」と感じて放置したりする行動がこれに当たります。

また、物事の伝え方一つで判断が変わる「フレーミング効果」も、この損失回避と深く結びついています。例えば「100人のうち90人が助かる政策」と提示された場合と、「10人が亡くなる政策」と提示された場合とで賛否が変わる、といった実験結果も報告されています。同じ結果であっても、損失側の痛みが強調される表現によって、拒否反応が強まる性質があるのです。

社会レベルでも、損失回避は「変化」を阻む大きな壁となります。改革や転職などの決断において、将来の大きな利益よりも「今あるものを失うリスク」を過大に恐れるため、現状維持を選び、長期的にはより大きなコストを招くケースが少なくありません。

この強力なバイアスとうまく付き合うには、意思の力ではなく「設計」が重要です。「ここまで下がったら機械的に売る」という損切りルールの事前設定や、短期的な評価損益ではなく「長期的な目標達成率」へと視点をフレーミングし直すことが有効です。自分が「損を避けたいあまりに、より大きなチャンスや未来の利益を逃していないか」。この問いを意識的に持つことが、非合理な判断の連鎖を断ち切る一歩になり得ます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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