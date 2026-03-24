地方(地域)活性化に不動産管理事業に積極姿勢、コシダカHDの意図を評価

コシダカホールディングス（2157、東証プライム）。変わらず、順調な収益動向で推移している。前2025年8月期も「9.7％増収（693億8700万円）、12.1％営業増益（113億9200万円）」。この期も「国内カラオケ店舗39店増（期末計703店舗）/海外3店舗増（25店舗）と積極的な出店」を見せている。

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ところで（上場）企業の収益セグメントを覗くと「基軸事業」+「不動産（管理）事業」というケースに出会う。そのあり様は様々だが、コシダカHDもそんな一社。

前期で不動産管理事業は「17.1％増収（18億5700万円）、102.8％増益（2億2200万円）」。実はこの不動産管理事業には、創業者社長:腰高博氏のある思いが凝縮されている。

「地方（地域）再生は、経営者に適した仕事」。現にそれは管理する建屋に反映されている。

最たる例がコシダカHDの発祥の地であり、腰高氏の生まれ育った群馬県前橋市のJR両毛線前橋駅前に建つ「アクエル前橋」。

2019年1月、旧イトーヨーカ堂前橋店を買収。20年秋、グランドオープン（地下1階・地上6階建て）。ホームページにも「地元企業として前橋の発展に貢献したいという想いの実現に向け、新たなテナント誘致を含め駅前の活性化に取り組んでいる。地域の活性化の良き前例となるようグループ総力を挙げて邁進していく」と記されている。

私は前橋市出身。建屋名:アクエルが「アクア（水）と緑と詩（萩原朔太郎の生地）のまち」であることを、ある意味で誇りに思っている。

アクエルの他にも管理物件は多々。フルーレ花咲ビル（神奈川県横浜市、京浜東北線・根岸線駅前/地下1階・地上6階）。カラオケまねきねこ伊勢崎店（群馬県伊勢崎市、東武伊勢崎線新伊勢崎駅徒歩5分。平屋建て）。浅草平和ストアビル（東京都浅草区、メトロ銀座線、都営浅草線浅草駅徒歩2分）。MANEKI新橋ビル（東京都港区、JR山手線・京浜東北線新橋駅徒歩3分。地下1階・地上8階）。ライブネット両替町ネクスト（東海道本線静岡駅徒歩5分。地上5階）。シダックス佐世保京町（JR佐世保線佐世保駅徒歩7分。地上7階建て）。

本稿作成中の株価は1000円台半ば水準。予想税引き後配当利回り1.97％。昨年来安値921円（4月10日）から9月16日の1484円まで買い戻され、押し目調整トレンド。過去9年余の修正済み株価パフォーマンス4.5倍弱。好配当利回りを享受しつつ上昇場面を待つのが献策か・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）