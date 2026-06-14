3秒設置で荷物の散乱を防止　保冷・保温対応の車用収納ボックス　CRAFTWORKSから発売

Fun Standardは、同社が展開するカーアクセサリーブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、車内での食品の温度管理や買い物荷物の転倒防止をサポートする新商品「保冷保温収納ボックス」を発売した。

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近年はまとめ買いや複数店舗を回る買い物スタイルが一般化しているが、気温が高くなる季節には、冷凍食品や生鮮食品の保管場所に悩むドライバーも少なくない。特に買い物後すぐに帰宅できない場合、食品の品質維持は大きな課題となる。

一方で、車内に置いた買い物袋が急ブレーキやカーブで倒れ、卵や飲料、惣菜などが破損したり散乱したりするケースもある。こうした日常の困りごとに着目して開発されたのが、「保冷保温収納ボックス」だ。

同製品は、シートの隙間に固定プレートを差し込むだけで設置できる簡単構造を採用。数秒で設置できる簡易さで、走行中の荷物の移動や転倒を抑制する。またシート上で安定して固定されるため、運転中に荷物を手で押さえる必要がなくなり、安全運転にも貢献するという。

収納容量は32リットルで、1.5リットルのペットボトルを約25本収納できる大容量設計。冷蔵・冷凍食品の買い出しだけでなく、アウトドアやレジャー用途にも活用できるサイズとなっている。

保冷・保温性能にもこだわり、内部には保冷剤を収納できる専用ポケットを装備。さらに、業務用にも採用されるPEVA断熱ライナーと高密度スポンジを組み合わせた二層構造により、外気温の影響を受けにくい設計とした。

使い勝手の面では、開閉部にマグネット方式を採用。ファスナー式のような煩わしさがなく、荷物を持った状態でも片手でスムーズに開閉できる点が特徴だ。

また専用エコバッグが付属しており、店舗で購入した商品をそのままバッグごと収納ボックスへ移せるため、荷物の積み替え作業を省略できる。内部は抗菌仕様で、汚れも簡単に拭き取れるため衛生的に使用できる。

未使用時は折りたたんで収納できるだけでなく、厚さ約7センチのクッションとしても活用可能。腰当てとしても使えるため、車内スペースを有効活用できる工夫が施されている。

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