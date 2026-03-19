労働時間は最低水準でも「仕事が終わらない」理由　人手不足が背景

今回のニュースのポイント

・「時間は減ったが密度は増した」との指摘: 2024年の平均年間労働時間は約1,650時間と、統計開始以来の最低水準近くまで減少しました。しかし、業務内容の見直しが不十分なまま残業時間の削減が進んだ結果、勤務時間内の業務密度が極端に高まる、いわゆる「高密度労働」が常態化したと指摘する声もあります。

・現在も多くの業種で人手不足感が継続: 有効求人倍率の高止まりに象徴されるように、現在も多くの業種で人手不足感が強い一方で、一部では採用抑制の動きも見られるなど、労働需給の精査が求められています。人員が補充されないまま業務量が維持される現場では、一人あたりの担当範囲が拡大し、「こなしても終わらない」感覚を増幅させる要因となっています。

・G7最下位の生産性が課題に: 日本の時間当たり労働生産性はOECD加盟国で28位、G7で最下位という状況が続いています。社内調整や過度な報告業務など、直接的な付加価値を生まない作業が多く、IT導入よりも「タスクの追加」が先行しやすい企業文化が、効率化を阻んでいるとの分析もあります。

「残業は減ったが、仕事は減らない」。オフィスや現場から聞かれるこの声は、数字上の「働き方改革」が進む一方で、労働の実態が置き去りにされている可能性を示唆しています。2024年の年間労働時間は約1,650時間と、統計上は過去最低水準を記録しましたが、働き手の実感としての負荷は必ずしも軽減されていません。

その背景にあるのが、人手不足による労働需給のタイト化です。現在も多くの業種で人手不足感が強い一方で、抜本的な業務効率化よりも先に、新しいプロジェクトや管理業務が上乗せされるケースが見られます。結果として、限られた時間内に膨大なタスクを詰め込む、いわゆる「高密度労働」が常態化したとする声もあり、数字上の残業削減とは裏腹に、精神的なゆとりが失われやすい環境にあります。

さらに、日本の時間当たり労働生産性の低さも根深い問題です。G7最下位という評価が示す通り、日本では会議や社内調整といった「付加価値を生みにくい業務」に多くの時間が割かれる傾向があります。本来、労働時間の短縮は業務の精査とセットであるべきですが、実際には「やり方は変えずに時間だけを削る」という手法が取られがちで、これが現場の疲弊を招く一因となっているとの指摘があります。

こうした「終わらない仕事」の構造は、メンタルヘルスの面でも課題となっています。調査によっては、平均残業時間が月10時間前後まで低下している一方で、仕事による精神障害の労災認定件数は増加傾向にあります。短時間で成果を求められるプレッシャーや、人員不足による業務負担が、ストレスの大きな要因になっていることが示されています。

今後は労働人口の減少により、慢性的な人手不足が続く見通しです。これまでの働き方が限界を迎える中、真に「仕事を終わらせる」ためには、生成AI等の活用による単純作業の自動化に加え、評価基準を「労働時間の長さ」から「成果の質」へとシフトさせる必要性が専門家からも指摘されています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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