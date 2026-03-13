日経平均大引け、633円安の5万3,819円　米主要3指数安と円安によるコスト増が重石

今回のニュースのポイント

・米株安を受け日経平均は続落: 前日の米市場では、原油高を背景にダウ平均やS&P500、ナスダックがいずれも1〜2%安となりました。東京市場もその流れを引き継ぎ、寄り付きから幅広い銘柄で売りが先行しました。

・ドル円は一時159円台前半、円安の負の側面を意識: 為替市場ではドル円が一時159円台前半まで買われるなど、歴史的な円安水準となりました。輸出企業の業績押し上げ期待よりも、エネルギー価格高騰と重なることによるコスト増や為替介入への警戒感が強まっています。

・個人投資家のリスク許容度への影響: 株価の調整と生活コスト増が併走するなか、新NISA等を通じた個人投資家の長期保有姿勢が問われています。可処分所得が圧迫されるなか、投資資金の余力が削がれる懸念も指摘されています。

13日の東京株式市場は、米国の金融環境と地政学リスクを反映したリスク回避の動きが鮮明となりました。日経平均株価の終値は前日比633.35円安の5万3,819.61円。前日の米国市場で、米10年国債利回りが4.2%台と、ここ1カ月でじりじりと上昇してきた水準で推移するなか、ハイテク株を中心に売りが膨らんだことが、東京市場のセンチメントを冷やしました。

為替市場の動向も投資家の不透明感を強めています。ドル円相場は一時159円台前半まで買われるなど、1990年代後半以来の歴史的な円安水準まで進行しました。本来、円安は輸出企業の業績押し上げ要因となりますが、足元ではエネルギー価格の高騰が併走しており、輸入物価の上昇を通じた国内景気への悪影響が強く意識されています。

こうした市場環境は、実体経済や個人投資家の行動にも波及しています。輸出企業の収益期待がある一方で、家計面では光熱費や物流費の上昇を通じて負担が増しており、余剰資金が投資へ向かう勢いを鈍らせる懸念があります。特に新NISA等を通じて資産形成を始めた層にとっては、含み損益の変動が大きくなる局面であり、長期投資の継続可否を測る試金石となっています。

今後の焦点は、主要経済指標に対する米金利の反応です。米10年債利回りが再び3%台後半へ落ち着くのか、あるいは4%台半ばをうかがう展開となるのかによって、グローバルなリスク資産の持ち高調整の行方が左右されます。同時に、足元の159円近辺という円安水準に対する当局の対応や、原油価格の推移も、日経平均の上値・下値を探るうえで重要な手掛かりとなります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・日経平均前場、約670円安の5万3800円前後。円安の副作用と原油高が重石

・日経平均は大幅安か。米株安と原油高、円安159円が焦点

・日経平均572円安の5万4452円。円安進行もハイテク株の利益確定売りに押される

