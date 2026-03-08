震災15年、防災は「日常」へ　インフラ自立型電源が変える避難の質

今回のニュースのポイント

・震災15年の教訓と課題:ハード整備は進む一方、避難所での「トイレ不足」や「ペット同伴拒否」など、生活の質(QOL)に直結する課題が依然として残っています。

・フェーズフリーへの転換:非常時専用の備蓄ではなく、平時から道の駅などで活用し、有事には被災地へ移送する「日常の延長としての防災」が主流になりつつあります。

・外部インフラからの自立:太陽光・風力発電と蓄電池を組み合わせたコンテナ型設備により、停電・断水が同時発生する極限状態でも稼働し続ける「自立性」が強みです。

2011年3月11日。東日本大震災は、私たちの暮らしがどれほどインフラに支えられているかを突きつけました。地震や津波の被害に加え、広範囲で発生した停電と断水。電気も水も使えない日常は、想像以上に過酷でした。中でも深刻だったのがトイレの問題です。衛生環境の悪化は体調不良や感染症リスクを高め、「生活の質」が一気に損なわれました。

あれから十数年。政府は防災基本計画の見直しや避難所環境の改善を進め、防災道の駅の整備や分散型電源の導入を後押ししてきました。備蓄やハード整備は確実に前進しています。しかし、実際に被災した方々の声に耳を傾けると、なお課題は残っています。

例えば、ペットと暮らす家庭です。避難所では動物の受け入れ体制が十分でない場合もあり、やむなく車中泊を選ぶケースもあります。それが体調悪化や孤立につながることもあります。また、断水下でのトイレ不足は今も大きな不安材料です。災害時に守るべきは命だけではありません。尊厳や日常の営みも含めた「生活」そのものです。

こうした中、官民で新たな取り組みが広がっています。その一つが、ベアリングメーカーのNTNが展開する移動型独立電源「N³(エヌキューブ)」です。太陽光や風力と蓄電池を組み合わせたコンテナ型設備で、停電時でも電力を確保できます。近年は循環式水洗トイレを備えたモデルが自治体に導入され、防災道の駅への設置も進んでいます。

特徴は、平時と有事を分けない発想です。普段は道の駅や公共施設で電源や設備として活用し、災害時には被災地へ移送する。いわゆる「フェーズフリー」の考え方です。非常用として倉庫に眠らせるのではなく、日常の中で使いながら備える仕組みです。電源を自立確保できれば、トイレや空調、さらにはペット同伴スペースへの電力供給など、具体的な困りごとへの対応力が高まります。

さらに特筆すべきは、外部インフラに依存しない“自立性”です。太陽光や風力で発電し、蓄電池に電力をためることで、停電や断水が同時に発生する状況でも稼働を続けられます。実際に奈良県大淀町や栃木県下野市の防災道の駅などで導入が始まっており、自治体レベルでの社会実装も進みつつあります。コンテナ型で移設が可能なため、必要な場所へ迅速に運び込める機動力も備えています。災害時に「電気が来ない」「水が使えない」という不安を前提に設計されている点こそ、この設備の最大の強みといえます。

もちろん、一つの設備ですべての課題が解決するわけではありません。しかし、選択肢が増えること自体が安心につながります。全国で導入が広がりつつある動きは、防災が「特別な準備」から「日常の延長」へと変わり始めていることを示しているのではないでしょうか。

震災の記憶は、年月とともに薄れていきます。それでも、日本は自然災害と隣り合わせの国です。だからこそ、経験から学び、備えを更新し続けることが求められます。日常の中に使える備えを組み込み、いざという時に慌てない社会へ。3.11の教訓は、未来志向の防災へとつなげてこそ意味を持ちます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

