トランプ大統領の人事と中東情勢が揺らす世界経済

【今回のニュースのポイント】

・中東情勢の悪化と供給網リスク:イスラエル・イラン間の緊張による原油価格の高止まり。世界的なインフレ再燃の火種に。

・米国「ウォーシュFRB」への警戒感:利下げに慎重なタカ派指名により、ドル独歩高が加速。他国の中央銀行は追随を余儀なくされる。

・資本逃避の激化:米国の高金利維持を背景に、新興国から米国への資金還流が加速。世界的な景気後退への懸念。

世界経済は今、トランプ政権の金融政策と中東の地政学リスクという「二正面作戦」を強いられています。先週末、為替市場では1ドル157円台という歴史的な円安・ドル高水準を記録。これは単なる日本の弱さではなく、米国が再び「世界の資本」を吸い込み始めたことの証左です。

その象徴が、次期FRB議長に指名されたケビン・ウォーシュ氏の存在です。市場は同氏を、インフレ抑制のためなら景気減速も辞さないタカ派と見なしています。これにより、2026年前半に期待されていた世界的な利下げシナリオは事実上崩壊しました。米国の高金利が続くことで、ユーロ圏やアジア諸国は、自国通貨の下落を防ぐために不本意な高金利維持を迫られる「逆通貨安競争」の様相を呈しています。

追い打ちをかけるのが、中東での戦火です。ホルムズ海峡の緊張が高まる中、原油先物価格は100ドルを伺う勢いを見せています。エネルギーコストの再騰は、ようやく落ち着きを見せていた欧米のインフレを再燃させ、景気のソフトランディングを一段と困難にしています。2026年春、世界経済は「高金利」と「高コスト」という二つの重圧の下で、極めて危うい均衡を保っているのが実態です。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

