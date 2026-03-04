終値5万4245円　2033円安の歴史的暴落、全33業種が軒並み急落

【今回のニュースのポイント】

・歴史的暴落の着地:終値5万4,245.54円。前場(2,188円安)からは若干値を戻したものの、下げ幅は過去最大級を記録。

・全業種が「売り」の連鎖:半導体・ハイテクを中心に、銀行・不動産まで全33業種が下落。逃げ場のない全面安の展開となりました。

・「悪い円安」への警戒感:157.4円台の円安が、輸出メリットよりもコストプッシュ型インフレによる内需悪化として嫌気されています。

2026年3月4日の東京株式市場は、投資家の記憶に刻まれる歴史的な暴落の1日となりました。日経平均株価の終値は、前日比2,033.51円安の5万4,245.54円。昨日の急落と合わせ、わずか2営業日で約4,000円を失うという異常事態です。後場は公的資金による押し目買いへの期待から下げ渋る場面もありましたが、戻りは限定的で、引けにかけて再び売りが強まる不安定な足取りとなりました。

特筆すべきは、全33業種がほぼ全面安となった点です。特に米長期金利の急騰を受けたハイテク株の売りは凄まじく、指数の寄与度が高い銘柄が軒並み崩れました。これに拍車をかけたのが、1ドル=157円台後半で高止まりする為替動向です。エネルギー価格の高騰を伴うこの円安は、もはや日本市場にとっての「毒」と化しており、外国人投資家による日本株のポートフォリオ削減(リバランス)を加速させています。

実務的な視点では、今回の暴落は単なる調整ではなく、為替と株価の「正の相関」が崩れた構造転換の兆しと言えます。3月末の決算期末を控え、個人投資家の追証売りや機関投資家の利益確定売りが集中しやすい時期でもあります。当面は「底入れ」を確信できる材料に乏しく、日銀の金融政策決定会合や政府の物価対策など、強力な政策シグナルが出るまで、ボラティリティの高い局面が続くことが予想されます。

