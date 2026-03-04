渋谷パルコ　「人」を起点とした新企画「SHIBUYA PARCO “PERSON”」を開催



渋谷パルコでは、「人」を起点とした新たな企画「SHIBUYA PARCO “PERSON（パーソン）”」を2026年3月13日（金）～3月22日（日）にて開催する。本企画では、人物やコミュニティ、人が創り出すものなど、様々な視点から、渋谷PARCOが今注目する「人」にフォーカスし、イベントやインタビューなどで深堀りする。

館内に流れるBGMは、坂本龍一の音楽。プレイリスト制作は、The Estate of Ryuichi Sakamotoが選出した宇川直宏が3月、TOWA TEIが4月を担当。3月16日（月）は、SUPER DOMMUNEにて坂本龍一を特集したPERSON SPECIAL PROGRAMを予定している。





■「SHIBUYA PARCO “PERSON”」開催概要

開催期間：3月13日（金）～3月22日（日）の10日間

■特設サイト



3月13日（金）、渋谷PARCO ZERO GATE・地下1Fに本とアートの複合スペース「NONLECTURE books/arts」をオープンする。長年、本やアートに携わってきた持田剛が手掛けるこの場所では、書籍、アート、展示、イベント、プロダクトを横断的に楽しむことができる。田中了オーナーの「虎へび珈琲」が新業態「虎へび可可」を3月下旬オープン。常に「新しいもの」を探求し、既成概念が生む固定概念に囚われることなく、「自由」という本質を抽出する姿勢を継承したチョコレートブランドを展開する。

POPUPは、ウィメンズブランド「FETICO」が渋谷PARCOに初出店。デザイナー舟山瑛美に、ブランドの現在地やクリエイションの源泉などを聞いたインタビューも近日公開予定。そのほか、独立系映画スタジオA24の新作映画『マーティ・シュプリーム世界をつかめ』の公開を記念した特別なPOP UP SHOPや、検眼医の哲学とデザイナーの感性が融合し誕生した韓国発のアイウェアブランド「PROJEKT PRODUKT」など、創造性に触れられるラインナップが揃う。

イベントでは、ブランドの世界観を立体的に感じられる多彩な企画が集結。VCM代表十倍直昭と古着を愛するゲストを迎えたトークセッション、GANNIによるオープン１周年記念レセプション、アートEC/OILによるART MARKET、JUN WATANABE（BLOCK HEAD MOTORS TOKYOオーナー）によるラジコンカーイベントなどを開催。

「PERSON」のキービジュアルは、対話をテーマに、二人のジェネラティブアーティストChih-Yu Chen（チー・ユー・チェン）と永松歩による作品を掲示。Github上でのコードと言葉の往還を通じ、国境を越えた新たな対話とジェネラティブアートの可能性を提示した対話によるビジュアルを使用。



















■イベント





PERSON × VINTAGE TALK SESSION

VCM代表 十倍直昭と、さらば青春の光 森田哲也氏、松尾太陽（超特急 タカシ）氏を迎えた特別トークセッションを開催。古着との出会いや惹かれる理由、“自分らしいスタイル”の在り方を語る。ヴィンテージを通して見える価値観を、“人”の視点から紐解く特別企画。



会期 ：3月15日（日）13:00～14:00予定



会場 ：10F PBOX











BLOCK HEAD MOTORS TOKYO

渋谷パルコ10Fにある屋上を使ってRCカーの走行イベントを開催。当日はBLOCKHEAD MOTORSのJUN WATANABEと一緒に特設コースでRCカーのフリー走行を楽しめる。参加者全員に限定記念ステッカーをプレゼント。



会期 ：3月22日（日）



会場 ：10F PBOX



時間：第 1 部：12 時～14 時、第 2 部：15 時～17 時（各回 30 分前から入場可能）



料金：各回 3,000 円





GANNI 1st Anniversary

GANNI渋谷PARCO店では、OPEN1周年を記念し、3 月19日(木)・20日(金)の2日間でレセプションパーティーを開催。店内にはフォトブースも設置し、GANNIオリジナルフレームで写真撮影ができる。さらに2日間限定でケータリングやドリンクを用意。

※フォトブースは3月25日(水)まで設置

会期：3月19日（木）～25日（水）



会場：3F GANNI

■PARCO ポイントアップキャンペーン（110 円(税込)ごとに通常時 +3pt）

開催期間：3月13日（金）～3月17日（火）の5日間

PARCO カード（JFR カード社発行）のクレジットカード決済、もしくはポケパル払いでのお買い物で貯まる PARCO ポイント付与数が通常より＋3pt アップ



■イベント詳細・お問い合わせは特設サイトより



