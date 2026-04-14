NY発「ギルト」が八芳園で完全招待制イベント　ブランド在庫の新たな流通モデルを提示

米ニューヨーク発フラッシュセールサイト「ギルト（GILT）」を運営するla belle vie株式会社は、3月13日・14日の2日間、東京・白金台の八芳園「CLUB FLOOR」を貸し切り、完全招待制イベント「ギルト・ファインネスト・トランクショー（GILT Finest TRUNK SHOW）」を開催した。

本イベントのコンセプトは「The Buying Trip（バイヤーの旅）」。バイヤーが世界中で出会った“心が踊る瞬間”を、フロアごとに異なる表情で再現。オンラインとオフラインが融合する、GILTならではの世界観が展開された。

13日（金）に開催された完全招待制レセプションパーティーでは、瀬戸朝香さんによるトークショーや、市來玲奈アナウンサーによるMC、豪華抽選会などの演出により会場を華やかに盛り上げた。また、14日のロイヤルカスタマ―向け「シークレット・トランクショー」に先駆け、GILTのバイヤーが世界で買い付けた希少アイテムを展示・販売。実際に商品を手に取りながら、その場で購入できる展示即売（トランクショー）形式を採用した。





















八芳園で開催された完全招待制レセプションパーティー「GILT Finest TRUNK SHOW」の様子（la belle vie 提供）

フロア構成とハイライト

5階「STUDIO KOKU」では、20mの巨大LEDビジョンを活用した「GILT Digital Look Book」を上映。欧米のファッションウィークで買い付けた希少なアイテムを通じ、ファッションがもたらす高揚感をドラマチックに演出した。

6階「HALL HAKU」では、「旅のワードローブ」をテーマに、リラックスした洗練されたライフスタイルを提案。展示されたアイテムはその場でフィッティングし、即時購入・持ち帰りが可能なトランクショースタイルで提供された。







6階「HALL HAKU」での展示（la belle vie 提供）

イベント会場に展示された注目ブランドのアイテムも購入できるオンラインキャンペーン「GILT Fashion Week 2026 Spring」開催中

開催期間：2026年4月13日（月）21:00〜4月19日（日）23:59



※セールは期間限定・数量限定のため、予告なく内容の変更や終了となる場合あり

■GILT Fashion Week特設ページ

注目ブランドの紹介

会場では、GILTが厳選する日本未上陸を含む4つの注目ブランドがフィーチャーされた。la belle vieは、「No.1ブランド在庫ソリューション」として、厳選された商品を通じてブランド価値と流動性を両立する新たな流通モデルの提示を続けていく。

EDWARD ACHOUR PARIS（エドワード・アシュール・パリ）



シャネルの再来と称される圧巻のツイード仕立て。

Psophía（ソフィア）



スペイン発、構築的なシルエットが描くアートのようなモード。

Maison Philippe Montagne（メゾン・フィリップ・モンターニュ）



アール・デコ様式にインスパイアされたフランス発の高級旅行鞄。

ŠILPA（シルパ）



イギリスのストリート魂と南アジアの伝統が融合したウェアラブル・アート。



GILT Finest TRUNK SHOW※完全招待制

開催日時：2026年3月13日（金）・14日（土）



会 場： 八芳園「CLUB FLOOR」5F・6F



主 催： la belle vie 株式会社（代表取締役社長：於保 浩之）



会社情報： 「GILT」「GLADD」を運営する国内最大手のリーディングカンパニー。



会員数約600万人、商品アイテムは月間20万以上、取扱ブランドは12,000超。

■「ギルト」公式サイト



