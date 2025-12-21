コーチ、銀座店をリニューアルオープン 　銀座の目抜き通りに映える「C」型スカルプチャー

「コーチ（COACH）」は2025年12月19日、旗艦店「コーチ 銀座」をリニューアルオープンした。2002年に日本初の旗艦店として誕生し、2015年の改装を経て、今回さらに進化。ブランドの世界観をより深く体感できる空間へと生まれ変わった。



新しい「コーチ 銀座」の象徴となるのは、角地の大きなウィンドウに吊るされた「C」型スカルプチャー。銀座の街並みにダイナミックな存在感を与えるとともに、ファサードにはニューヨークのスカイラインを想起させる縦ルーバーを配置し、見る角度によって異なる表情を演出する。店舗デザインは、コーチとデザインスタジオ「CURIOSITY」とのパートナーシップにより実現した。



店内には、ブランドのヘリテージと現在、そして未来をつなぐ仕掛けが随所に施されている。円形空間「The Cocoon」では厳選されたヘリテージアイテムを展示し、ブランドの歴史と美学を体感できる構成に。また、ナチュラルオーク、ブラックメタル、コンクリート、カラフルなテラゾーといった素材を組み合わせ、ニューヨークの力強さと東京の繊細さを融合させた空間に仕上げている。



さらに、2階へ続く階段の側面には、日本人アーティストKeeenueとのコラボレーションによる壁画を制作。エネルギーやコミュニティ、セルフエクスプレッションをテーマに、ブランドのパーパスである「Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）」を視覚的に表現している。





















ブランドのホームタウンであるニューヨークのスピリットと、東京・銀座のエネルギーが交差する「コーチ 銀座」。ブランドの過去と未来をつなぎながら、日本市場への継続的なコミットメントを体現する拠点として、新たな一歩を踏み出した。





豪華セレブリティが来店

リニューアルオープン当日には、華やかなオープニングイベントも開催された。コーチファミリーの幾田りら、Kōki,、中島健人をはじめ、池江璃花子、板垣李光人、窪塚愛流、鈴鹿央士、福原遥といった多彩なゲストが来場。新たな装いとなったストア空間で、コーチの最新の世界観を体験した。











































Courtesy of COACH





◾️コーチ 銀座

住所：東京都中央区銀座5-4-3

営業時間：11:00～20:00

電話番号：03-5537-5145





◾️「コーチ」特設サイト





