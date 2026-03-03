全人代で「第15次5カ年計画」要綱が最終決定　中国が狙うハイテク完全自立の全貌

今回のニュースのポイント

・計画の法制化:3月5日の全人代において、昨年秋の「建議」に基づいた第15次5カ年計画(2026-2030年)の要綱が審議・最終決定されます。

・科学技術の自立自強:PwCの地政学リスク展望等によると、中国は「科学技術自立自強」の水準を大幅に向上させ、イノベーション主導の「新質生産力」を経済成長の柱に据えています。

・日本企業への影響:中国の自給率向上は、日本の素材・装置メーカーにとって短期的には需要増、長期的には競合激化という二面性を持つ。

3月5日に北京で開幕する全国人民代表大会(全人代)は、中国の今後5年間の運命を決める「第15次5カ年計画(十五五)」の要綱が最終決定される歴史的な場となります。米中対立の長期化と国内の不動産不況という逆風下で、習近平政権が打ち出すのは、経済の安全保障を最優先とした「科学技術自立自強」への執念です。

今回の計画の核心は、PwCの分析でも指摘されている通り、ハイレベルな科学技術の自立を加速し、従来の労働集約型から脱却した「新質生産力(ニュー・クオリティ・プロダクティブ・フォース)」を全面的に発展させることにあります。これは、半導体やAI、量子コンピューターといった戦略分野における海外依存を構造的に解消し、自国主導の強固な産業サプライチェーンを構築する国家プロジェクトです。

なぜ今、日本はこの動きを注視すべきなのでしょうか。中国が掲げる技術自給が成功すれば、世界最大の市場がこれまで以上に「自国優先」の色彩を強める恐れがあるからです。一方で、自給率を上げるプロセスにおいては、PwC等のレポートが示す通り、日本の精密部品や高度な製造装置に対する需要が一時的に急増する「短期的特需」も生まれます。この特需と、その後の「長期的排除(競合激化)」のバランスをどう見極めるかが、日本企業の経営判断を左右します。

ビジネスパーソンにとって、全人代で決定される要綱は、自社のサプライチェーンを再考する重要なエビデンスとなります。中国市場に依存し続けるリスクと、新たな成長エンジンをどこに求めるか。今週、正式に採択される5カ年計画の詳細は、2030年に向けた世界経済の勢力図を塗り替える第一歩となるでしょう。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

