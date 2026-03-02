AIは便利なのに疲弊増?　DX企業8割「作業増」の実態

今回のニュースのポイント

・AI導入によって直接的な業務は短縮される一方、指示出しや校閲といった「付随業務」が新たな負担となっています。

・2025年の中小企業調査(1,008社対象)によると、DXを推進した企業の約8割で「作業量が増えた」という切実な実態が判明しました。

・効率化がさらなる業務の詰め込みを招く、デジタル時代のパラドックスが鮮明になっています。

便利なツールを導入したはずなのに、なぜかメールやチャットの通知は増え続け、一息つく暇もない。そんな実感を抱く会社員が増えています。AIが人間の仕事を奪うというSF的な懸念が語られる一方で、実際の労働現場で起きているのは、AIという新しい「同僚」を管理し、そのミスを補完するための、終わりなき調整業務という名の疲弊です。

かつて数時間かかっていた資料作成が、AIによって数分で下書きされるようになりました。しかし、浮いたはずの時間は、プロンプトの微調整や、生成された内容に事実誤認がないかを確認する二重チェックに消えていきます。効率化によって生まれた空白には、すぐさま別の業務が流し込まれ、結果として私たちは以前よりも細分化された、密度の高いスケジュールに追われることになりました。

2025年に実施された製造・建設など中小企業1,008社を対象とした調査の結果を紐解けば、この歪みが鮮明に表れています。DXを推進した企業の約8割において、導入前よりも「作業量が増えた」と回答しているのです。一見すると生産性が向上したように見えても、働く個人の精神的な負荷や、一つの仕事に深く潜り込むための集中力は、かつてないほど細切れにされ、削り取られています。

この主客転倒の構造こそが、期待の裏側で静かに進行している違和感の正体です。AIは確かに強力な道具ですが、それを動かすために人間が「24時間稼働の工場長」のような役割を強いられるのであれば、それは真の意味での効率化とは呼べないでしょう。私たちが向き合うべきは、ツールが仕事を奪うかどうかではなく、増え続けるデジタル・ノイズの中で、いかにして「人間にしかできない思考の時間」を奪還するかという、極めて切実な生存戦略なのです。

画面の向こうで通知に追われる時間は、決してあなたの能力不足ではありません。今は少しだけデバイスを置き、便利な道具に使われるのではなく、自分のリズムを取り戻すことから始めても遅くはないはずです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

