「捨てる」がコストになる時代　日本版サーキュラーエコノミーが企業の利益を左右する

今回のニュースのポイント

・ESGの再定義:単なる環境保護の「ポーズ」ではなく、資源高・エネルギー高への防衛策としての「資源循環」が投資判断の鍵に。

・ビジネスモデルの転換:製品を売って終わりの「売り切り型」から、製品を売るのではなく「使用サービス」を提供するサブスクリプション型ビジネスへの移行。

・収益性の証明:資源循環に取り組むことが、いかに原材料コストの低減と、欧州等の厳格な環境規制への適応につながるかの実証フェーズ。

かつて「環境への配慮」は、企業の利益を削るコストとして捉えられていました。しかし、2026年現在の日本において、その常識は180度覆されています。「サーキュラーエコノミー(資源循環型経済)」は、もはや美しい理想論ではなく、資源高と供給網の不安定化に対する最も有力な「経営防衛策」へと進化を遂げました。原材料価格が高止まりし、埋め立て処分場の逼迫がコストを押し上げる中で、廃棄物を自社のリソースとして再定義できるかどうかが、企業の営業利益率を直接的に左右する時代が到来しています。

ESG(環境・社会・企業統治)投資の潮流も、大きな転換点を迎えています。2020年代前半に見られた「理念先行」の投資ブームは去り、投資家は今、サーキュラーエコノミーへの投資が具体的にどう利益を生むのかという「収益の質」を厳格に問い始めています。

例えば、家電や自動車の設計段階からリサイクルを前提とし、製品を売るのではなく「使用サービス」を提供するサブスクリプション型ビジネスは、資源の回収効率を高めると同時に、顧客との長期的な接点を生む収益の安定化策として高く評価されています。資源循環の仕組みをサプライチェーン全体で構築できる企業こそが、次世代の成長株として選別されるフェーズに入ったのです。

日本企業の強みである「もったいない」の精神は、高度な素材技術と結びつき、世界標準のサーキュラーエコノミーを牽引する可能性を秘めています。再生プラスチックの高度な精製技術や、廃蓄電池からのレアメタル回収など、これまでコスト高とされてきた分野が、スケールメリットと技術革新によって採算ベースに乗り始めています。

2026年の日本版サーキュラーエコノミーは、単なる環境運動ではありません。それは、限られた資源を賢く使い回し、付加価値を最大化させる「日本型・新産業構造」への脱皮そのものなのです。環境と利益が対立する時代は終わり、両者が不可分に結びついた新しい資本主義の形が、今まさに形作られようとしています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・投資家が注目するESG経営の指標。成長が期待されるDJSI選定銘柄とは?

・世間ではトーンダウン気味のSDGs? それでも持続していくべき、本当のSDGs

・今、世界でも大注目の木造ビル。時代を牽引する、最先端の日本の木造建築とは?

