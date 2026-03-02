タイパ追求で「心が疲弊」する構造　あえて手間を買う、新・消費の正体

今回のニュースのポイント

・「タイパ疲れ」の表面化:短時間視聴や倍速再生など、あらゆる時間を最適化した結果、脳が休まらない「情報過多による疲弊」が顕在化。

・新指標「メンパ」の浮上:2026年の注目キーワードとして、金銭や時間の効率ではなく、心理的な満足度を最大化する「メンタルパフォーマンス(メンパ)」が浮上。

・戦略的な「非効率」の選択:キャンプや手挽きコーヒーなど、あえて時間をかける行為が、精神の安定を担保するための「セルフケア投資」へと変質。

「1分1秒を無駄にしたくない」。そんな思いで動画を倍速再生し、移動時間をタスクで埋め尽くしてきた「タイパ(タイムパフォーマンス)」至上主義の生活が、今、一つの転換点を迎えています。多くの生活者が直面しているのは、時間を生み出したはずなのに、精神的な充足感が得られないという矛盾です。

この背景にあるのが、2026年の消費トレンドとして各方面で言及されている「メンパ(メンタルパフォーマンス)」という概念です。コスパ、タイパに次ぐ指標として浮上したメンパは、「いかに心理的な負担を抑え、心の満足度を高めるか」を重視します。これまでのタイパ重視の生活は、情報の処理効率を高めた一方で、脳がリラックスする時間を奪い、結果として精神的な豊かさが損なわれる側面があることが、各種意識調査でも指摘されています。

ここで構造的な利害を整理すると、ユーザーの時間を奪い合う構造を持つプラットフォーム側(得:滞在時間の確保)に対し、そのスピード感に適応しようとして心理的な余裕をコストとして支払う個人(損:蓄積する心理的疲弊)という構図が見えてきます。現代の消費者は、この「効率化の副作用」を認識し始めています。あえて時間をかけて豆を挽く、あるいはデジタル機器から離れるといった行為に投資するのは、低下したメンタルパフォーマンスを回復させるための、合理的な「セルフケア」の一環といえます。

しかし、これは一過性のブームではありません。効率化が必要な実務的な場面と、あえて非効率を楽しむ場面を使い分ける「精神的なリソース管理」が、現代人の生存戦略となっているのです。

「時間を節約すること」が唯一の正解だったフェーズは終わり、これからは「生み出した時間をどう使えば心が回復するか」が問われています。今後の市場を制するのは、タイパをさらに加速させるサービスではなく、人々の「可処分精神」をいかに守り、質を高めるかという視点を持ったビジネスになると予測されます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・タイパ至上主義の終焉? 消費者が「あえて時間をかける」理由

・花粉や乾燥に負けない髪へ ジアミン系酸化染料不使用で頭皮をいたわる、春の白髪ケアの新常識

・顧客を魅了する「体験型ビジネス」最前線。モノは感動とともに売る時代へ

