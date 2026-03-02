「孤独」が最大の市場になった　つながりさえも商品化される、寂しさの経済圏

今回のニュースのポイント

・「居場所」の有料化:かつて無料だった近所付き合いや談笑が、オンラインサロンや「話を聞くサービス」としてパッケージ化され、市場取引の対象に。

・市場規模の急拡大:各種シンクタンクによる2025年の推計によれば、孤独対策や擬似的なつながりを提供するビジネスの市場規模は、2-3兆円規模の潜在需要を持つと分析。

・つながりの格差:経済力がある層は質の高いコミュニティを「買える」一方で、困窮層ほど社会的に孤立し、精神的な豊かさが損なわれる「孤独の二極化」。

かつて、人と人のつながりは空気に近いものでした。しかし、2026年の都市生活において、それは対価を支払わなければ手に入らない「希少資源」へと変貌しています。今、私たちの社会で最も熱い視線を浴びているのは、テクノロジーでも金融商品でもなく、人々の心の隙間を埋める「孤独」という名の巨大市場です。

各種シンクタンクによる2025年の推計によれば、孤独対策に関連する市場は、単身世帯の急増や地域コミュニティの希薄化を背景に、2-3兆円規模の潜在需要を持つと分析されています。オンラインサロンの月額会費、投げ銭型のライブ配信、そして「ただ一緒に食事をする」だけの代行サービス。かつては家族や友人が無償で担っていた「承認」や「帰属」の役割が、次々と商品化されています。私たちは、寂しさを解消するために、かつては不要だったコストを支払い続ける「孤独の経済圏」の中にいます。

利害関係を見れば、効率的に「居場所」をパッケージ化して提供するビジネス側(得:継続的なサブスク収益の獲得)と、生活のために働き、そのストレスを癒やすために「つながり」を買い戻す個人(損:人間関係の維持費増大)という循環が見えてきます。さらに深刻なのは、つながりが有料化されることで、経済的な余裕がない層ほど深刻な孤立に追い込まれる「孤独の格差」が定着しつつあることです。

私たちは「金で買えるつながり」の限界に直面しています。サービスとして提供される居場所は、対価が途絶えれば消失する一時的な避難所に過ぎません。効率化を突き詰め、無駄な人間関係を削ぎ落としてきた現代経済が、その副作用として生んだ「孤独」を再び商品として売りつける。この皮肉な構造から抜け出すには、利害を超えた、あるいは効率の悪い「生のつながり」をいかに再構築するかが、個人と社会に共通する課題となっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

