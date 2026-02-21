40代・50代の再就学が身近に　リスキリング義務化議論とリカレント教育が変える日本企業の採用序列

今回のニュースのポイント

・職能給への移行加速:2026年、多くの日本企業が年功序列からジョブ型・職能給へ移行し、学び直しが給与に直結する仕組みが普及

・大学のプラットフォーム化:社会人が必要なスキルを短期間で習得するためのマイクロクレデンシャル制度が定着

・政府支援の拡充:個人の学び直しに対する給付金の拡充と、企業の教育投資に対する減税措置が投資を後押し

2026年、日本のオフィス街では、仕事帰りに大学の公開講座や専門スクールへ向かう40代・50代の姿が、以前よりも頻繁に見られるようになりました。かつては一度就職すれば上がりだったキャリアの双六は、今や一生学び続けることで自身の価値を更新し続ける、息の長いプロセスへと姿を変えつつあります。背景にあるのは、技術革新のスピードが個人の職業寿命を追い越し、過去の経験貯金だけで逃げ切ることが難しくなったという冷徹な現実です。

この変化を、スマートフォンのOSアップデートに例えてみましょう。どれだけ優れた機種(人材)でも、中身のソフト(スキル)を更新し続けなければ、最新のアプリ(仕事)は動きません。2026年の労働市場において、学び直しを行わないことは、古いOSのまま使い続けようとするのと同義であり、市場価値の維持という観点からも、学びの継続が不可欠な時代となっています。

こうした変化は、キャリアの停滞に不安を感じている人にとって、大きなチャンスとなります。例えば、今の職務とは全く異なるデジタルスキルやマネジメント論を今から学び始めることで、これまでの実務経験に新しい武器を掛け合わせ、50代・60代で全く新しいプロジェクトに挑戦することも不可能ではありません。かつての学歴や経歴に縛られることなく、今、何を吸収しているかという現在進行形の姿勢そのものが、人それぞれの最大の資産となるのです。

2026年、卒業という言葉は、長い人生の通過点の一つにすぎなくなりました。いくつになっても新しい自分にアップデートできる。その手応えは、100年という長い道のりを歩む上での確かな自信となり、未来への不安を次は何を学ぼうかという前向きな期待へと変えていくはずです。そんな学びの循環が、個人の人生をより豊かで彩りあるものにしていきます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

