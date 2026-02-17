ホーム > 経済 > 雇用・就職・労働 > 記事

「将来不安」の正体　なぜ賃上げが進んでも、私たちの心は晴れないのか　数字と心理から紐解く

2026年2月17日 14:32

印刷

記事提供元：エコノミックニュース

「将来が不安」という漠然とした感情を、経済の視点から因数分解。2026年4月の制度変更や社会保障の仕組み、そして心理的背景。不安の正体を知り、前向きな一歩を踏み出すための整理学

「将来が不安」という漠然とした感情を、経済の視点から因数分解。2026年4月の制度変更や社会保障の仕組み、そして心理的背景。不安の正体を知り、前向きな一歩を踏み出すための整理学[写真拡大]

　「手取りは増えたはずなのに、将来への不安が消えない」。働く世代の多くが抱えるこの感情は、決して気のせいではありません。なぜ不安が残りやすいのか、数字・制度・心理の3点から整理してみましょう。

　第一に、数字の面。2025年以降、賃上げ率は過去最高水準ですが、並行して物価も上昇しています。さらに2026年4月からは「子ども・子育て支援金」の上乗せ徴収が始まるなど、社会保険料の負担増が手取りを削り続けています。「増えた分以上に取られている」という実感が、安心感を打ち消しています。

　第二に、制度の面。少子高齢化が進む中、将来受け取る給付の「不透明さ」が、ゴールの見えない感覚を生んでいます。そして第三に心理面。人間には「得をした喜び」より「損をする痛み」を大きく感じる特性があります。たまの昇給より、毎日の値上げの方が強く記憶に残るため、客観的な状況以上に不安を感じやすいのです。

　しかし、不安の正体が「仕組み」や「本能」にあるとわかれば、対策も見えてきます。漠然とした恐怖に立ち止まるのではなく、NISAの活用やスキルのアップデートなど、自分でコントロールできる「小さな具体策」を一つずつ積み上げていきましょう。仕組みを知り、自ら動く。その積み重ねこそが、不透明な未来を切り拓く最強の武器になるはずです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事
今さら聞けない「経済の基本」。今週のニュースを読み解くための4つの重要キーワード解説
「成長投資」を止めるリスクとは。ルネサスやコマツに見る、未来の収益を生む“攻めの支出”の本質
政府の物価見通しと「生活実感」はなぜズレるのか。統計に現れない食料・エネルギー負担の構造

※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。

関連キーワード

関連記事