「将来不安」の正体　なぜ賃上げが進んでも、私たちの心は晴れないのか　数字と心理から紐解く

「手取りは増えたはずなのに、将来への不安が消えない」。働く世代の多くが抱えるこの感情は、決して気のせいではありません。なぜ不安が残りやすいのか、数字・制度・心理の3点から整理してみましょう。

第一に、数字の面。2025年以降、賃上げ率は過去最高水準ですが、並行して物価も上昇しています。さらに2026年4月からは「子ども・子育て支援金」の上乗せ徴収が始まるなど、社会保険料の負担増が手取りを削り続けています。「増えた分以上に取られている」という実感が、安心感を打ち消しています。

第二に、制度の面。少子高齢化が進む中、将来受け取る給付の「不透明さ」が、ゴールの見えない感覚を生んでいます。そして第三に心理面。人間には「得をした喜び」より「損をする痛み」を大きく感じる特性があります。たまの昇給より、毎日の値上げの方が強く記憶に残るため、客観的な状況以上に不安を感じやすいのです。

しかし、不安の正体が「仕組み」や「本能」にあるとわかれば、対策も見えてきます。漠然とした恐怖に立ち止まるのではなく、NISAの活用やスキルのアップデートなど、自分でコントロールできる「小さな具体策」を一つずつ積み上げていきましょう。仕組みを知り、自ら動く。その積み重ねこそが、不透明な未来を切り拓く最強の武器になるはずです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・今さら聞けない「経済の基本」。今週のニュースを読み解くための4つの重要キーワード解説

・「成長投資」を止めるリスクとは。ルネサスやコマツに見る、未来の収益を生む“攻めの支出”の本質

・政府の物価見通しと「生活実感」はなぜズレるのか。統計に現れない食料・エネルギー負担の構造

