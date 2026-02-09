「円安ホクホク」発言で注目の外為特会とは?　市場と現場は慎重姿勢

高市首相が衆院選の応援演説で、外為特別会計（外為特会）について「円安でホクホク状態」と発言したことにより、外為特会に注目が集まった。

市場では、日本政府の為替スタンスへの警戒感が強まる一方、外為特会の収益拡大は介入余力の大きさを示す側面もあり、為替が160円水準を超える場合、政府が円安を問題視する可能性も意識され始めている。

■外為特会とは何か

外為特別会計は、日本政府が為替市場の安定を目的として外貨を売買・保有する制度である。正式名称は外国為替資金特別会計で、一般会計とは分離して管理されている。

為替政策の方針は財務省が決定し、実際の市場オペレーションは日本銀行が担う。円高や円安が急激に進行した場合に、為替介入を通じて経済への悪影響を緩和する役割を持つ。

資金は政府が短期国債などを発行して調達する。調達した円資金で米ドルなどを購入し、米国債や外国政府債券として運用する構造となっている。

■円安「ホクホク」発言の波及

高市首相は1月31日の応援演説で、現在の円安について「輸出産業にとって大チャンス」「外為特会はホクホク状態」と述べた。この発言を受け、為替市場では円売り圧力が強まり、ドル円は2月2日に155円台半ばまで下落した。

その後も円安は進行し、5日には157円台に到達した。市場では政策的に円安を容認しているとの見方が広がり、投資家心理に影響を与えたとみられる。

■「ホクホク」は帳簿上の利益

外為特会が「ホクホク」と表現される背景には、為替差益と金利収益がある。外貨資産はドル建てで保有されるため、円安が進むほど円換算の評価額が拡大する。

さらに保有する米国債から利息収入も得られる。特に米国金利が高い局面では収益が拡大しやすい。

ただし、この含み益を実際に利用するにはドルを売却する必要がある。大量のドル売りは円高圧力を生むため、実際の財源として活用するハードルは高いと指摘されている。

■円安がもたらす国内負担

円安は輸入物価の上昇を通じて生活コストを押し上げる側面を持つ。エネルギーや食料価格の上昇は家計や中小企業の負担を増加させる。

近年は企業の海外生産比率が高まっている。そのため、円安が国内生産や雇用拡大に直結しにくい構造も指摘されている。

■日米協調レートチェックと政策警戒

1月には、日米当局による協調レートチェックが実施されたのではないかと、報道された。これは過度な円安進行に対する警戒姿勢を示す動きと受け止められている。

市場ではこの対応を踏まえ、日本政府が急激な円安は容認しないとの見方が広がっている。為替水準だけでなく、変動スピードも重要な判断材料となっている。

■介入警戒ラインとしての160円

外為特会が高収益を維持していることは、外貨準備が潤沢であることを意味する。これはドル売り・円買い介入を実行する余力が十分にあることを示す。

前回の協調レートチェック報道では、160円水準が強く意識された。市場では、この水準を明確に上抜ける場合、政府が介入警戒ゾーンに入る可能性があるとの見方が浮上している。

■今後の焦点

外為特会の収益拡大は、外貨資産の評価益や利息収入の増加を示している。一方で、それが直ちに円安容認を意味するわけではない。

政府がどの為替水準や変動速度を問題視するかが、今後の為替市場を占う重要なポイントとなる。介入余力と政策判断のバランスが、円相場の方向性を左右するとみられる。（記事：Osaka Okay・記事一覧を見る）