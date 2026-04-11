*07:56JST 米国株式市場はまちまち、イラン停戦協議控え神経質な展開

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

APR10

Ｏ 56695（ドル建て）

Ｈ 57500

Ｌ 56515

Ｃ 57390 大証比+530（イブニング比+5）

Vol 4364



APR10

Ｏ 56680（円建て）

Ｈ 57500

Ｌ 56490

Ｃ 57385 大証比+525（イブニング比+0）

Vol 18969

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.26円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、み

ずほFG＜8031＞、小松製作所＜6301＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.12 2403 154.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.82 0.04 5431 9

5

8035 (TOELY) 住友商事 38.70 -0.92 6163 7

9

6758 (SONY.N) TDK 14.68 0.53 2338 2

8

9432 (NTTYY) KDDI 16.15 -0.77 2572 -1

0

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.05 949 -3.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.44 -0.31 4848 3

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.82 -0.13 3765 -1

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.46 4908 20

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.70 -0.01 6593 3

7

8001 (ITOCY) 丸紅 378.01 -8.95 6020 7

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.63 0.03 6872 8

6

8031 (MITSY) 東京エレク 141.45 6.69 45055 101

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7167 5

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.49 -0.28 2785 12.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.36 -0.10 2663 69.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.81 -0.32 1020 -100

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.30 0.60 1768 3

8

7267 (HMC.N) スズキ 46.08 -0.45 1835

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.83 -0.09 5998 2

5

6902 (DNZOY) ファナック 19.80 1.11 6307 5

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.21 -0.59 8667 -

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.32 -0.08 2599 -8.

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.00 0.05 4937 5

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.03 0.23 20752 11

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.08 -0.38 5759 2

7

7741 (HOCPY) キヤノン 27.49 -0.44 4378

8

6503 (MIELY) 三菱電機 73.40 1.75 5845 3

2

6981 (MRAAY) 日東電工 20.15 -0.15 3209 1

6

7751 (CAJPY) 任天堂 13.00 -0.38 8282 -1

8

6273 (SMCAY) SMC 22.30 0.67 71030 53

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.44 -0.01 354 -1.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 42.20 0.80 67208 31

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.80 -0.80 2039 1

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.71 -0.73 5369 6

2

6702 (FJTSY) 富士通 20.68 -0.43 3293 -3

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.73 14.13 20024 -41

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.82 0.00 3446

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.65 -0.97 1855 -

1

8002 (MARUY) 三井物産 797.18 -12.82 6348 5

6

6723 (RNECY) ルネサス 8.39 0.16 2672 15.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.28 -0.02 2593 1

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.75 -0.20 1493 1

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.01 -0.24 4620 3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.56 0.27 6937 12

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.83 -0.01 3131 1

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 0.20 2261 -3

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.69 -0.11 1384 -

4

4543 (TRUMY) テルモ 13.46 -0.25 2144

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.78 -0.01 1558 12.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.26円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2403 154.5 6.8

7

6506 (YASKY) 安川電機 65.46 5213 319 6.5

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4908 203 4.3

1

4755 (RKUNY) 楽天 5.05 804 30.8 3.9

8

5020 (JXHLY) ENEOS 18.58 1480 54.5 3.8

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6702 (FJTSY) 富士通 20.68 3293 -31 -0.9

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.73 20024 -411 -2.0

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 2261 -37 -1.6

1

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.73 594 -6.2 -1.0

3



「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47916.57 前日比：-269.23

始値：48199.39 高値：48235.06 安値：47856.18

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22902.89 前日比：80.48

始値：22913.91 高値：23011.77 安値：22845.06

年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6816.89 前日比：-7.77

始値：6839.24 高値：6845.77 安値：6808.46

年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.907％ 米10年国債 4.319％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は269.23ドル安の47916.57ドル、ナスダックは8

0.47ポイント高の22902.89で取引を終了した。

最新の消費者物価指数（CPI）コア指数が予想を下回り、イラン戦争による物価上昇

が限定的となった証拠を好感し、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が協議決

裂の場合、攻撃再開の準備があると警告すると原油や長期金利が上昇、ダウは続落

した。ナスダックは半導体が支え終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別

では、半導体・同製造装置が上昇した一方、食・生活必需品小売下落した。

人工知能（AI）に特化したクラウドサービス提供するコアウィーブ（CRWV）はAI開

発新興企業のアンソロピックと契約を締結、Claudeに同社のAIコンピューティング

能力を供給していく計画が明らかになり、上昇。動画配信のネットフリックス（NFL

X）やディスカウント小売のアマゾン（AMZN）はアナリストの投資判断引き上げでそ

れぞれ上昇。スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）はアナリストの投資判断引き下

げで下落した。

トランプ大統領はソーシャルメディアで「イランは切り札がないことを認識してい

ないようだ」と述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》