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米国株式市場はまちまち、イラン停戦協議控え神経質な展開
*07:56JST 米国株式市場はまちまち、イラン停戦協議控え神経質な展開
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）
APR10
Ｏ 56695（ドル建て）
Ｈ 57500
Ｌ 56515
Ｃ 57390 大証比+530（イブニング比+5）
Vol 4364
APR10
Ｏ 56680（円建て）
Ｈ 57500
Ｌ 56490
Ｃ 57385 大証比+525（イブニング比+0）
Vol 18969
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル159.26円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、み
ずほFG＜8031＞、小松製作所＜6301＞などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.12 2403 154.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.82 0.04 5431 9
5
8035 (TOELY) 住友商事 38.70 -0.92 6163 7
9
6758 (SONY.N) TDK 14.68 0.53 2338 2
8
9432 (NTTYY) KDDI 16.15 -0.77 2572 -1
0
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.05 949 -3.
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.44 -0.31 4848 3
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.82 -0.13 3765 -1
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.46 4908 20
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.70 -0.01 6593 3
7
8001 (ITOCY) 丸紅 378.01 -8.95 6020 7
0
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.63 0.03 6872 8
6
8031 (MITSY) 東京エレク 141.45 6.69 45055 101
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7167 5
0
4568 (DSNKY) 第一三共 17.49 -0.28 2785 12.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.36 -0.10 2663 69.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.81 -0.32 1020 -100
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.30 0.60 1768 3
8
7267 (HMC.N) スズキ 46.08 -0.45 1835
9
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.83 -0.09 5998 2
5
6902 (DNZOY) ファナック 19.80 1.11 6307 5
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.21 -0.59 8667 -
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.32 -0.08 2599 -8.
5
8411 (MFG.N) オリックス 31.00 0.05 4937 5
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.03 0.23 20752 11
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.08 -0.38 5759 2
7
7741 (HOCPY) キヤノン 27.49 -0.44 4378
8
6503 (MIELY) 三菱電機 73.40 1.75 5845 3
2
6981 (MRAAY) 日東電工 20.15 -0.15 3209 1
6
7751 (CAJPY) 任天堂 13.00 -0.38 8282 -1
8
6273 (SMCAY) SMC 22.30 0.67 71030 53
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.44 -0.01 354 -1.
8
6146 (DSCSY) ディスコ 42.20 0.80 67208 31
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.80 -0.80 2039 1
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.71 -0.73 5369 6
2
6702 (FJTSY) 富士通 20.68 -0.43 3293 -3
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.73 14.13 20024 -41
1
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.82 0.00 3446
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.65 -0.97 1855 -
1
8002 (MARUY) 三井物産 797.18 -12.82 6348 5
6
6723 (RNECY) ルネサス 8.39 0.16 2672 15.
5
6954 (FANUY) 京セラ 16.28 -0.02 2593 1
6
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.75 -0.20 1493 1
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 29.01 -0.24 4620 3
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 43.56 0.27 6937 12
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.83 -0.01 3131 1
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 0.20 2261 -3
7
6857 (ATEYY) シスメックス 8.69 -0.11 1384 -
4
4543 (TRUMY) テルモ 13.46 -0.25 2144
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.78 -0.01 1558 12.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.26円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2403 154.5 6.8
7
6506 (YASKY) 安川電機 65.46 5213 319 6.5
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4908 203 4.3
1
4755 (RKUNY) 楽天 5.05 804 30.8 3.9
8
5020 (JXHLY) ENEOS 18.58 1480 54.5 3.8
2
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6702 (FJTSY) 富士通 20.68 3293 -31 -0.9
3
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.73 20024 -411 -2.0
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 2261 -37 -1.6
1
5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.73 594 -6.2 -1.0
3
「米国株式市場概況」（10日）
ＮＹＤＯＷ
終値：47916.57 前日比：-269.23
始値：48199.39 高値：48235.06 安値：47856.18
年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：22902.89 前日比：80.48
始値：22913.91 高値：23011.77 安値：22845.06
年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6816.89 前日比：-7.77
始値：6839.24 高値：6845.77 安値：6808.46
年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.907％ 米10年国債 4.319％
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は269.23ドル安の47916.57ドル、ナスダックは8
0.47ポイント高の22902.89で取引を終了した。
最新の消費者物価指数（CPI）コア指数が予想を下回り、イラン戦争による物価上昇
が限定的となった証拠を好感し、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が協議決
裂の場合、攻撃再開の準備があると警告すると原油や長期金利が上昇、ダウは続落
した。ナスダックは半導体が支え終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別
では、半導体・同製造装置が上昇した一方、食・生活必需品小売下落した。
人工知能（AI）に特化したクラウドサービス提供するコアウィーブ（CRWV）はAI開
発新興企業のアンソロピックと契約を締結、Claudeに同社のAIコンピューティング
能力を供給していく計画が明らかになり、上昇。動画配信のネットフリックス（NFL
X）やディスカウント小売のアマゾン（AMZN）はアナリストの投資判断引き上げでそ
れぞれ上昇。スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）はアナリストの投資判断引き下
げで下落した。
トランプ大統領はソーシャルメディアで「イランは切り札がないことを認識してい
ないようだ」と述べた。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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