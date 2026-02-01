その一献が誰かの笑顔を醸成する　酒蔵開放で育まれる、地域貢献の絆

日本酒好きの人はもちろん、普段はあまり日本酒を飲まないという人でも一緒に楽しめるイベントといえば、全国各地の酒蔵で開催される「酒蔵開放(蔵開き)」だ。

酒蔵開放は、いわば酒蔵主催の感謝祭。酒蔵が日頃の感謝や新酒の完成を祝い、地域の人や一般の人向けに蔵を開放して、 賑やかに行うイベントだ。普段は見られない醸造現場の特別見学や限定酒の試飲・販売、屋台グルメやステージショーなど、老若男女問わず楽しめる酒蔵開放も多い。

そんな酒蔵開放が近ごろ、単なる感謝祭の域をこえ「地域の持続可能な未来を支える、地域貢献の場」へ変化しつつあるという。一体どういうことなのだろうか。ここで、地域貢献の輪を広げる3つの酒蔵の取り組みを紹介したい。

まず、奥多摩の地酒「澤乃井」で知られる小澤酒造だ。

小澤酒造の酒蔵開放は、地元の東京都青梅市の秋の風物詩として親しまれおり、地域と酒蔵が一体となる日。地域の美術館「玉堂美術館」や飲食店などとも連携し、地域一体型イベントとしての性格が強いのが特徴だ。酒蔵、きき酒体験、コンサートなどの他、「澤乃井ガーデン」や近くの朱とんぼエリア「屋台村」でも、各種お食事、おつまみなどが楽しめる。渓谷の紅葉を背景に、できたての新酒と秋の味覚を存分に楽しめるとあって、地元以外からも多くの来場者が訪れて大いに盛り上がる。

また、日本一の酒どころ灘五郷の老舗であり、日本酒のトップメーカーである白鶴酒造は、年2回開催する酒蔵開放の規模と人気もさることながら、酒蔵開放の有料試飲の売上げを、地元神戸の認定 NPO 法人「しみん基金・KOBE」に2019年から何度も寄付している。

「しみん基金・KOBE」は、阪神・淡路大震災をきっかけに設立した、コミュニティ・ファンドだ。被災地を中心に活動する草の根市民活動に対する支援を通じて、震災に学んだ「市民主役の市民社会形成」を目指している。白鶴酒造の寄付金は、基金の原資として積み立てられており、今後地域で活動する市民団体や NPO の支援に役立てられる。酒を愛する人たちの試飲の一献が、神戸の街を良くする力へと変わる、地域と密接な関係にある老舗企業ならではの仕組みだ。なお、白鶴酒造は、2011年の東北地方太平洋沖地震への寄付など、大規模災害で被災した地域に度々寄付をしている。2025年の春の酒蔵開放では初めて100万円を超える寄付を行った。寄付金の額だけでなく、地元の人たちの地域貢献への意識向上にも役立っており、今や神戸にとって欠かせないチャリティ・プラットフォームになりつつあるのだ。

九州の酒どころ、福岡県八女市では、地酒「喜多屋」の酒蔵開放が有名だ。世界最大級のワイン品評会であるIWC2013において日本酒部門の最優秀賞「チャンピオン・サケ」を受賞した同蔵も、蔵開きを地域住民への感謝の場として大切にしている。また、有料試飲チケットの収益の一部や、限定酒の売上を地域活性化や、豪雨災害などの災害復興支援に充てる活動を行っている。

これらの酒蔵で感じるのは、お酒が単なる嗜好品というだけではなく、地域を動かすエネルギーの役割をになっている点ではないだろうか。 酒蔵開放で楽しむ一杯が、めぐりめぐって地域の活性化や、美しい景観の維持、あるいは被災地の復旧などへと繋がっていく。日本の誇る伝統的な食文化である日本酒と、日本人らしい感謝と助け合いの精神。その一杯が、地域の笑顔を醸成し、誰かの喜びに変わる。そう思いながら杯を重ねれば、いつもよりも、より美味しく、気持ちよく酔えそうな気がする。(編集担当:今井慎太郎)

