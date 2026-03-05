中東リスクで光熱費が再騰?　電気・ガス代に波及する「3カ月の壁」

今回のニュースのポイント

・燃料費調整制度のメカニズム:原油やLNGの輸入価格が実際の料金に反映されるまでには「2〜3カ月」のズレがある事実。

・157円台の円安による増幅:ドル建て燃料価格の上昇に歴史的な円安が加わり、過去最大級の価格転嫁が予測される局面。

・政府補助金の動向:激変緩和措置の継続可否が、初夏以降の家計のキャッシュフローを左右する最大の分岐点。

2026年3月4日現在、中東情勢の緊迫化を受けてニューヨーク原油先物市場では100ドルの大台が意識されています。多くの消費者が懸念するのは、この「遠い国の紛争」がいつ、自分たちの給与明細や家計簿を直撃するかという点です。結論から言えば、現在の原油高が電気・ガス料金として目に見えて跳ね上がるのは、燃料費調整制度のタイムラグにより、今から約3カ月後の「6月検針分」からになるとみられます。

日本の公共料金制度では、直近3カ月の平均輸入価格を基に翌々月以降の単価を算出するため、3月の価格高騰は5月〜6月に反映される構造になっています。特に現在は、1ドル=157円台という円安が燃料調達コストをさらに押し上げており、政府の激変緩和措置(補助金)が縮小・終了に向かうタイミングと重なれば、初夏から夏場のエアコン需要期にかけて、家計の光熱費負担は前年比で数千円単位の増加を余儀なくされる可能性があります。

実務的な家計防衛策としては、この「3カ月の猶予期間」を使い、4月・5月のうちに固定費の徹底的な見直しを行うことが肝要です。具体的には、新電力・新ガス会社への切り替え検討や、節電ポイント制度の活用、さらには高効率家電への買い換え補助金のチェックなどが挙げられます。「原油高のニュース」を単なる遠い出来事として見過ごさず、数カ月後に確実にやってくる「請求額の急増」を見越して、今のうちに家計の支出構造をスリム化しておくことが、インフレ下での賢い生活術となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

