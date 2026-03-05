住宅ローンの「金利以外」の落とし穴　家計を蝕む固定費増の盲点

【今回のニュースのポイント】

・金利への過度な集中:メディアの関心は「変動金利がいつ上がるか」に集中していますが、実はそれ以外の住宅維持コストが既に先行して上昇しています。

・修繕・管理コストの暴走:マンションの修繕積立金や管理費は、資材高や人手不足の影響をダイレクトに受け、数年で倍増するケースも珍しくありません。

・「住まいの固定費化」リスク:一度上がると下がりにくい管理費や税金は、家計の柔軟性を奪い、将来の可処分所得を長期にわたって圧迫し続けます。

日銀の金融政策を巡る報道が出るたび、住宅ローンを抱える世帯には緊張が走ります。わずかな金利上昇が、35年という長い返済期間を通じて数百万円の負担増に直結するという試算が、不安を煽ります。

ですが、住宅保有者が直面している真の脅威は、「金利が上がる・上がらない」という議論の陰で、修繕積立金や管理費といった“金利以外の維持費”が静かに、かつ確実に膨張していることへの違和感です。 マンションの維持に欠かせない清掃や警備の人件費、そして大規模修繕に必要な建築資材の価格は、金利よりも遥かに高い率で上昇しています。これらは「住み続けるための必要経費」として、拒否できない形で家計を襲います。

この構造で得をするのは、高騰するコストをサービス価格に転嫁できる管理会社や、修繕工事を請け負うゼネコンです。一方で、損を被るのは、「金利さえ上がらなければ安心だ」と信じて、他の固定費上昇に対する備えを怠ってきた長期保有世帯です。

住居費はどこまで固定費化し、私たちの自由を奪うのか。金利という動く数字に目を奪われている間に、足元の土台がコスト高という濁流に削られている現実に、私たちはもっと自覚的であるべきです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・新築マンション1億円、ローン金利も上昇。住宅・車が「高嶺の花」の正体

・憧れのタワマンが「負債」に変わる?修繕費3倍、不動産神話の終焉

・1月の新設住宅着工、持家が1.7万戸超でプラス転換 資産効果と賃上げ期待が「マイホーム」需要を後押し

