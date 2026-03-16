外食ランチ平均1,243円に上昇　コスト高で消費行動に変化

今回のニュースのポイント

・外食ランチ単価の継続的上昇: リクルート外食総研が発表した2024年の調査では、3大都市圏(首都圏・関西圏・東海圏)の有職者の外食ランチ平均額は1,243円を記録しました。これは飲食業界におけるコストプッシュ型の価格転嫁が、外食サービスに浸透している現状を示しています。

・二極化する昼食スタイル: 700〜1,400円の外食ボリュームゾーンが維持される一方で、コンビニやスーパーでの購入(39.1%)が有力な選択肢となっています。低価格帯での簡便な食事と、1,000円超の満足度重視の外食との二極化が進んでいます。

・効率化を迫られる外食産業: 外食産業は約25兆円規模(日本フードサービス協会等調べ)に達しており、その大きな部分を「クイック&カジュアル」業態が占めています。平日昼のピーク時における客回転率の維持と、テイクアウト対応の可否が、個店の収益性を左右する構造にあります。

日本のビジネス街における正午の消費行動は、物価上昇と働き方の変化を反映する具体的な指標となっています。リクルート外食総研による2024年の調査によれば、3大都市圏における有職者の外食ランチ1回あたりの平均額は1,243円となりました。原材料高や人件費、光熱費の上昇を背景に、長年維持されてきた「ランチ1,000円」という価格設定を見直す動きが広がっています。

利用形態を見ると、弁当の持参以外では、コンビニやスーパーでの購入(39.1%)が中心的な選択肢となっており、外食は利便性やコミュニケーションの場としての役割を分担する傾向にあります。また、出前・デリバリーの利用単価は2024年調査で平均1,368円と、店舗での食事以上に割高ですが、在宅勤務時や多忙なビジネスパーソンによる「時間の効率化」を目的とした利用が定着しています。

約25兆円規模(日本フードサービス協会等調べ)に達する外食産業において、ランチ帯の売上は収益の柱です。オフィス街の飲食店では、平日の短時間で1日の売上の3〜4割を稼ぎ出す事例も多く、人手不足に対応したセルフサービスの導入やメニュー構成の効率化によるコスト抑制が進められています。一方で、付加価値を高めることで単価を引き上げ、採算を確保する動きも並行して見られます。

こうしたなか、人材確保の観点から「社員食堂」や「サブスク型ランチサービス」を再評価する企業も増えており、福利厚生を通じた実質的な所得補填が新たな動向となっています。

テレワークとオフィス出社を組み合わせたハイブリッド勤務の普及により、ランチ消費は「毎日決まった場所」での固定的な支出から「日によって手段を選択する」変動的なスタイルへと変化しました。今後、日本のランチ文化は、物価と所得の均衡点を示す場として、また生産性を支える生活サービスとして、その提供形態をさらに多様化させていくとみられます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・1ドル159円台の歴史的円安圏。日米金利差と投資マネーの動向が背景

・2026年度予算案が衆院可決。焦点は「減税パッケージ」の具体設計へ

・日本経済、今週が焦点。日銀会合と実質賃金プラス圏維持の行方

