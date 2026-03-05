進学目前、学費が家計を直撃　奨学金返済に怯える親子の中流崩壊

今回のニュースのポイント

・「中間層」が取り残される無償化:年収制限の壁により、支援から漏れた世帯が最も重い学費負担に直面する逆転現象。

・奨学金という名の「教育ローン」:返済が必要な「貸与型」が若者の可処分所得を奪い、将来の決断を阻む足かせに。

・150円台後半の円安と仕送り:物価高により都市部の生活費が高騰。従来の仕送り額では生活が立ち行かない現実。

3月の声を聞くと、進学を控えた受験生家庭には喜びと同時に、重い「現実」がのしかかります。最新の統計では、私立大学の初年度納付金は上昇を続け、地方からの進学であれば、これに入学金や一人暮らしの準備金、そして毎月の仕送りが加わります。

150円台後半の円安による物価高は、都市部の家賃や食費を押し上げ、かつて「月10万円」と言われた仕送り額では、学生がまともな食生活を送ることさえ困難な状況が生まれています。親の世代がかつて経験した「苦学生」のレベルを遥かに超える、構造的なコスト増が家計を蝕んでいます。

政府が推進する「大学無償化」の議論は進んでいますが、その恩恵を享受できるのは依然として一部の低所得世帯に限定されています。年収制限のわずかな差で支援から漏れた「中間層」こそが、全額自己負担という最も重い十字架を背負う形になっています。

多くの家庭では、不足分を補うために「奨学金」という選択肢を選びますが、その実態は将来の所得を担保にした「教育ローン」に他なりません。卒業と同時に300万円から500万円、医学系であればそれ以上の負債を背負って社会に出る若者にとって、手取り額が伸びない中での返済は、キャリア形成やプライベートの決断を著しく制限します。

家計として取るべき実務的な対策は、まず進学後の4年間(あるいは6年間)のキャッシュフローを、現在の物価上昇率を加味して再計算することです。給付型奨学金の対象外であっても、各大学独自の減免制度や、地方自治体が実施する「返済免除付き」の奨学金(特定の職種への就業が条件)など、民間や地域に眠る支援策を徹底的にリサーチすることが不可欠です。

また、学生本人も「借りる」ことのリスクを正しく理解し、返済が手取り額の何%を占めるかを事前に把握しておく必要があります。教育を「投資」と呼ぶならば、その利回りとリスクを冷徹に計算する視点こそが、親子共倒れを防ぐ唯一の防衛策となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

