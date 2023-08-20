ホーム > ライフ > ファッション > 記事

ルイ・ヴィトン定番メンズスニーカー「LV トレイナー・ライン スニーカー」に、初のウィメンズモデル

2023年8月20日 16:26

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)から、新作ウィメンズスニーカー「LV トレイナー・ライン スニーカー」が登場。

■メンズの定番スニーカーを、ウィメンズ向けに再解釈

　2019春夏メンズコレクションでデビュー以来、メゾンの定番メンズスニーカーとして愛されてきた「LV トレイナー・ライン スニーカー」。シーズンごとに、素材やカラーを変えて発表されてきたが、今シーズンは初めて“ウィメンズ向け”に再解釈した同名のモデルが誕生する。

　最大の特徴となるのは、ヴィンテージのバスケットボールスニーカーを彷彿させるデザイン。新作となるウィメンズモデルには、上質なカーフレザーをベースに、ALLホワイトのモデルに加え、ブランドを象徴するLV イニシャルやモノグラム・フラワー モチーフを散りばめたグラフィカルなデザインも展開する。

【詳細】
LV トレイナー・ライン スニーカー 180,400円
発売時期：2023年8月
展開：ルイ・ヴィトン店舗、公式オンラインストア

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード

関連記事

スポンサードリンク

ファッションの最新ニュース

RSS

» ファッションの最新ニュースをもっと見る