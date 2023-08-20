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ルイ・ヴィトン定番メンズスニーカー「LV トレイナー・ライン スニーカー」に、初のウィメンズモデル
記事提供元：ファッションプレス
ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)から、新作ウィメンズスニーカー「LV トレイナー・ライン スニーカー」が登場。
■メンズの定番スニーカーを、ウィメンズ向けに再解釈
2019春夏メンズコレクションでデビュー以来、メゾンの定番メンズスニーカーとして愛されてきた「LV トレイナー・ライン スニーカー」。シーズンごとに、素材やカラーを変えて発表されてきたが、今シーズンは初めて“ウィメンズ向け”に再解釈した同名のモデルが誕生する。
最大の特徴となるのは、ヴィンテージのバスケットボールスニーカーを彷彿させるデザイン。新作となるウィメンズモデルには、上質なカーフレザーをベースに、ALLホワイトのモデルに加え、ブランドを象徴するLV イニシャルやモノグラム・フラワー モチーフを散りばめたグラフィカルなデザインも展開する。
【詳細】
LV トレイナー・ライン スニーカー 180,400円
発売時期：2023年8月
展開：ルイ・ヴィトン店舗、公式オンラインストア
PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON
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