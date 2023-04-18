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ユリウス“白黒グラフィック”を配した限定シャツ＆ワイドパンツ、メッシュガウンやタンクトップも
記事提供元：ファッションプレス
ユリウス(JULIUS)から、ユリウス トウキョウ ストア限定アイテムが登場。2023年4月14日(金)より発売される。
■23年春夏のグラフィックを配した限定シャツ＆パンツ
ユリウス 2023年春夏コレクションの代表的なグラフィックを全面にプリントしたシャツやワイドパンツが、フラッグシップショップ限定で登場。黒と白で表現された、抽象的な模様がシンプルなウェアにアイキャッチなアクセントをもたらしている。
また、メッシュ地で仕上げたフード付きガウンや、コーディネートに重宝するタンクトップもラインナップ。タンクトップは、ブラック、ベージュ、イエローの3色で展開される。
【詳細】
ユリウス トウキョウ ストア限定アイテム
発売日：2023年4月14日(金)
販売店舗：ユリウス トウキョウ ストア、ユリウス トウキョウ オンラインストア
住所：東京都渋谷区恵比寿西2-17-8 ITO代官山 2F
・グラフィックシャツ 44,000円
・グラフィックパンツ 46,200円
・メッシュフードカーディガン 83,600円
・タンクトップ 14,300円
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