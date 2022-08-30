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VANS×マジカル・モッシュ・ミスフイッツ、“どろどろ”ボーダー柄スニーカー「スリッポン」

2022年8月30日 08:08

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記事提供元：ファッションプレス

　VANS(ヴァンズ)と、マジカル・モッシュ・ミスフイッツ(MAGICAL MOSH MISFITS)のコラボレーションアイテムが、2022年8月28日(日)より順次、マジカル・モッシュ・ミスフイッツ正規取扱ディーラーなどにて発売される。

■“どろどろ”グラフィックの「スリッポン」＆ウェアなど

　第6弾となる両者のコラボレーションでは、初展開となるVANSのアイコニックなスニーカー「スリッポン(Slip-On)」とウェアを展開する。

　「スリッポン」は、マジカル・モッシュ・ミスフイッツを象徴する、“どろどろ”のパターンを採用。ボーダーが絡みつくグラフィックを、アッパー全面にあしらった。

　ヒール部分のパッチや靴裏のワッフルソールにはパープルをあしらい、マジカル・モッシュ・ミスフイッツらしい“DOKU”カラーに仕上げている。ヒールに施したマジカル・モッシュ・ミスフイッツのドクロもデザインのポイントだ。

　また、VANSストアとABCマート限定カラーとして、マルチカラーを配したモデルも登場する。

　ウェアは、コラボレーションの「スリッポン」を脇に抱えた女の子“ヴァンズちゃん”のグラフィックをあしらったロングスリーブTシャツと、“どろどろ”仕様のVansのフライングVロゴを施したTシャツの2型を用意する。

【詳細】
VANS×マジカル・モッシュ・ミスフイッツ
発売日：2022年8月28日(日)
販売店舗：マジカル・モッシュ・ミスフイッツ正規取扱店、マンチーズ、VANSストア各店、ABCマート一部店舗、マジカル・モッシュ・ミスフイッツ オンラインストア、ABCマート グランドステージオンラインストア
価格：
・スリッポン 各12,100円
・ロングスリーブTシャツ 6,380円
・Tシャツ 4,950円
※スリッポン Mixカラーとウェアは、9月9日(金)よりVANSストア、ABCマート一部店舗、ABCマート グランドステージオンラインストアにて発売。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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